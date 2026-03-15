Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvetot : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvetot [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Yvetot sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yvetot.
L'actu des élections municipales 2026 à Yvetot
13:46 - Fiscalité en hausse à Yvetot : un impact sur le scrutin municipal
Du côté de la fiscalité d'Yvetot, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 066 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 731 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 54,65 % en 2024 (contre 24,78 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 228 500 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,38786 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 20,80 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Emile Canu vainqueur des dernières élections municipales à Yvetot
À l'occasion des élections municipales précédentes à Yvetot, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Emile Canu (Divers gauche) a décroché la pole position avec 2 016 soutiens (56,70%). Derrière, Charlotte Masset (Divers centre) a capté 29,59% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Emile Canu a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Yvetot, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Yvetot
Les 9 bureaux de vote de la commune d'Yvetot sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux habitants d'Yvetot de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yvetot
|Tête de listeListe
|
David Lefebvre
Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour YVETOT
|
|
Francis Alabert
Liste d'union à gauche
FIERS D'YVETOT
|
|
Dominique Taladun Chauvel
Liste divers droite
Yvetot notre ville
|
|
Françoise Deniau
Liste divers centre
UNIS POUR YVETOT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Canu (26 élus) Yvetot-passionnement
|2 016
|56,70%
|
|Charlotte Masset (5 élus) Yvetot demain
|1 052
|29,59%
|
|Laurent Benard (2 élus) Yvetot ma ville, mon avenir
|487
|13,69%
|
|Participation au scrutin
|Yvetot
|Taux de participation
|41,74%
|Taux d'abstention
|58,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 664
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Canu (25 élus) "yvetot, territoire d'avenir"
|2 329
|45,01%
|
|Philippe Decultot (7 élus) Yvetot 2014 avec philippe decultot
|2 306
|44,56%
|
|Annie Lemesle (1 élu) Rassemblons nous pour yvetot
|539
|10,41%
|
|Participation au scrutin
|Yvetot
|Taux de participation
|63,97%
|Taux d'abstention
|36,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Nombre de votants
|5 338
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emile Canu "yvetot, territoire d'avenir"
|1 654
|33,52%
|Philippe Decultot Yvetot 2014 avec philippe decultot
|1 132
|22,94%
|Charles D'anjou Yvetot cœur de vie force de caux
|1 121
|22,72%
|Annie Lemesle Rassemblons nous pour yvetot
|625
|12,66%
|François Martot Yvetot ensemble rassemblement de la gauche republicaine et ecologiste
|401
|8,12%
|Participation au scrutin
|Yvetot
|Taux de participation
|61,15%
|Taux d'abstention
|38,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|5 103
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