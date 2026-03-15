Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvetot : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yvetot

Tête de listeListe
David Lefebvre
David Lefebvre Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour YVETOT
  • David Lefebvre
  • Claire Martinez
  • Alexis Duclos
  • Nathalie Hommet
  • Christophe Guenet
  • Delphine Loisy
  • Frédéric Lemonnier
  • Angélique Varlet
  • Jean-Pierre Maurisse
  • Céline Lefebvre
  • Ludovic Goulay
  • Nadja Heranval
  • Joël Doucet
  • Virginie Leseigneur
  • Eric Level
  • Marie Carpentier
  • Donovan Hédou
  • Béatrice Burette
  • Hugo Delaporte
  • Alexandra Pelletier
  • Théo Marechal
  • Athénaïs Level-Renault
  • Philippe Decultot
  • Sophie Decaux
  • Benjamin Boulan
  • Julie Lefrique
  • Loïc Dennetiere
  • Brigitte Lheureux
  • Stéphane Boquet
  • Sabrina Piednoel
  • Michel Hamelin
  • Agnès Tournié
  • Julien Canu
Francis Alabert
Francis Alabert Liste d'union à gauche
FIERS D'YVETOT
  • Francis Alabert
  • Virginie Blandin
  • Pierre Pesqueux
  • Herleane Soulier
  • Alain Breysacher
  • Christine Catel
  • Arnaud Mouillard
  • Elise Hauchard
  • Abdoulahi Gueye
  • Eva Hanquinquant
  • Jean-François Le Perf
  • Delphine Naudin-Biard
  • Christophe Ade
  • Marie Vaccaro
  • Olivier Fé
  • Denise Heudron
  • Jean-Michel Ras
  • Nadège Claeys
  • Thierry Cavelier
  • Hélène Lefebvre
  • Franck Vaché
  • Eline Caufourier
  • Joël Lesoif
  • Marie-Christine Commare
  • Hakim Mamou
  • Gaëlle Ernst
  • Erik Sebastiani
  • Anne Hebert
  • Claude Pasquier
  • Anne Leconte
  • Louis Druaux
  • Isabelle Corinne Guenet
  • Richard Gualy
  • Mathilde Neveu
  • Maël Jegou
Dominique Taladun Chauvel
Dominique Taladun Chauvel Liste divers droite
Yvetot notre ville
  • Dominique Taladun Chauvel
  • Michel Dussaux
  • Solenn Gueguen
  • Thierry Soudais
  • Odile Wattier
  • Benoît Gauthier
  • Jessica Demarais
  • Franck Pilorget
  • Mickaële Tahon
  • Clément Houillez
  • Charlotte Villeneuve
  • Cyril Karbowiak
  • Stéphanie Dubuc
  • Pierre Giffard
  • Delphine Langrume
  • Aymeric Proux
  • Alizée Murco
  • Ludovic Lauwerier
  • Pauline Dovin
  • Yann Vandromme
  • Catherine Vigreux
  • Daniel Burey
  • Victoria Françoise
  • Xavier Moisy
  • Sindy Lebret
  • Alexandre Capon
  • Christelle Thibout
  • Valentin Orange
  • Claudie Houdeville
  • Mickaël Delaunay
  • Marie-Angèle Basille
  • André Nestasio
  • Audrey Dalibert
Françoise Deniau
Françoise Deniau Liste divers centre
UNIS POUR YVETOT
  • Françoise Deniau
  • Florent Ferrand
  • Sylvie Delafenêtre
  • Patrice Livet
  • Christine Naslin Gaudin
  • Patrice Gerken
  • Josiane Raveloson
  • Yoann Colart
  • Hoby Andriamialison
  • Norbert Tangy
  • Marie-Claude Heranval
  • Daniel Loire
  • Chloé Godard
  • Benoit Patry
  • Isabelle Filin
  • Hervé Varin
  • Virginie Gaillot
  • Arthur Gravet
  • Véronique Lottin
  • Stéphane Miller
  • Catherine Derouard
  • Philippe Rose
  • Charline Verove
  • Michael Forster
  • Renée Monnier
  • Pacôme Hurot
  • Marianne Verlhac
  • Pierre Baudais
  • Manon Mogis
  • François Gaudin
  • Aliénor Forster
  • Loïc Thiebaut
  • Solène Donayan
  • Jean-Pierre Lecossois
  • Anne Laurent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Canu
Emile Canu (26 élus) Yvetot-passionnement 		2 016 56,70%
  • Emile Canu
  • Virginie Blandin
  • Gérard Charassier
  • Françoise Deniau
  • Francis Alabert
  • Herléane Soulier
  • Christophe Ade
  • Lorena Tuna
  • Florian Lemaire
  • Yvette Duboc
  • Arnaud Mouillard
  • Marie-Claude Heranval
  • Jean-François Le Perf
  • Denise Heudron
  • Alain Breysacher
  • Françoise Blondel
  • Joël Lesoif
  • Céline Vivet
  • Jean-Michel Ras
  • Elise Hauchard
  • Olivier Fé
  • Catherine Derouard
  • Alain Canac
  • Marie-Christine Commare
  • Denis Hauchard
  • Satenik Buissez
Charlotte Masset
Charlotte Masset (5 élus) Yvetot demain 		1 052 29,59%
  • Charlotte Masset
  • Thierry Soudais
  • Dominique Taladun
  • Vincent Hardouin
  • Karine Colinard
Laurent Benard
Laurent Benard (2 élus) Yvetot ma ville, mon avenir 		487 13,69%
  • Laurent Benard
  • Cécile Gallier-Hébert
Participation au scrutin Yvetot
Taux de participation 41,74%
Taux d'abstention 58,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 664

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Canu
Emile Canu (25 élus) "yvetot, territoire d'avenir" 		2 329 45,01%
  • Emile Canu
  • Yvette Lesueur
  • Francis Alabert
  • Marie-Claude Heranval
  • Gérard Charassier
  • Virginie Blandin
  • Alain Canac
  • Françoise Deniau
  • Alain Breysacher
  • Elisabeth Mazars
  • Joël Lesoif
  • Marie-Christine Commare
  • Anthony Gogdet
  • Marie-José Delafosse
  • Serge Brochet
  • Sylvie Cheminel
  • Jean-Francois Le Perf
  • Annick Holleville
  • Roger Renault
  • Catherine Derouard
  • Olivier Fé
  • Isabelle Filin
  • Roger Lesueur
  • Caroline Iste
  • Thierry Degrave
Philippe Decultot
Philippe Decultot (7 élus) Yvetot 2014 avec philippe decultot 		2 306 44,56%
  • Philippe Decultot
  • Patricia Arnault
  • Charles D'anjou
  • Stéphanie Lecerf
  • Ludovic Neel
  • Christine Loisy
  • Jean-Pierre Dugouchet
Annie Lemesle
Annie Lemesle (1 élu) Rassemblons nous pour yvetot 		539 10,41%
  • Annie Lemesle
Participation au scrutin Yvetot
Taux de participation 63,97%
Taux d'abstention 36,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Nombre de votants 5 338

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emile Canu
Emile Canu "yvetot, territoire d'avenir" 		1 654 33,52%
Philippe Decultot
Philippe Decultot Yvetot 2014 avec philippe decultot 		1 132 22,94%
Charles D'anjou
Charles D'anjou Yvetot cœur de vie force de caux 		1 121 22,72%
Annie Lemesle
Annie Lemesle Rassemblons nous pour yvetot 		625 12,66%
François Martot
François Martot Yvetot ensemble rassemblement de la gauche republicaine et ecologiste 		401 8,12%
Participation au scrutin Yvetot
Taux de participation 61,15%
Taux d'abstention 38,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 5 103

Villes voisines d'Yvetot

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