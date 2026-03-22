Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvetot : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yvetot

Le deuxième tour des élections municipales à Yvetot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Lefebvre
David Lefebvre Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour YVETOT
  • David Lefebvre
  • Claire Martinez
  • Alexis Duclos
  • Nathalie Hommet
  • Christophe Guenet
  • Delphine Loisy
  • Frédéric Lemonnier
  • Angélique Varlet
  • Jean-Pierre Maurisse
  • Céline Lefebvre
  • Ludovic Goulay
  • Nadja Heranval
  • Joël Doucet
  • Virginie Leseigneur
  • Eric Level
  • Marie Carpentier
  • Donovan Hédou
  • Béatrice Burette
  • Hugo Delaporte
  • Alexandra Pelletier
  • Théo Marechal
  • Athénaïs Level-Renault
  • Philippe Decultot
  • Sophie Decaux
  • Benjamin Boulan
  • Julie Lefrique
  • Loïc Dennetiere
  • Brigitte Lheureux
  • Stéphane Boquet
  • Sabrina Piednoel
  • Michel Hamelin
  • Agnès Tournié
  • Julien Canu
Francis Alabert
Francis Alabert Liste d'union à gauche
FIERS D'YVETOT
  • Francis Alabert
  • Virginie Blandin
  • Pierre Pesqueux
  • Herleane Soulier
  • Alain Breysacher
  • Christine Catel
  • Arnaud Mouillard
  • Elise Hauchard
  • Abdoulahi Gueye
  • Eva Hanquinquant
  • Jean-François Le Perf
  • Delphine Naudin-Biard
  • Christophe Ade
  • Marie Vaccaro
  • Olivier Fé
  • Denise Heudron
  • Jean-Michel Ras
  • Nadège Claeys
  • Thierry Cavelier
  • Hélène Lefebvre
  • Franck Vaché
  • Eline Caufourier
  • Joël Lesoif
  • Marie-Christine Commare
  • Hakim Mamou
  • Gaëlle Ernst
  • Erik Sebastiani
  • Anne Hebert
  • Claude Pasquier
  • Anne Leconte
  • Louis Druaux
  • Isabelle Corinne Guenet
  • Richard Gualy
  • Mathilde Neveu
  • Maël Jegou
Dominique Taladun Chauvel
Dominique Taladun Chauvel Liste divers droite
Yvetot notre ville
  • Dominique Taladun Chauvel
  • Michel Dussaux
  • Solenn Gueguen
  • Thierry Soudais
  • Odile Wattier
  • Benoît Gauthier
  • Jessica Demarais
  • Franck Pilorget
  • Mickaële Tahon
  • Clément Houillez
  • Charlotte Villeneuve
  • Cyril Karbowiak
  • Stéphanie Dubuc
  • Pierre Giffard
  • Delphine Langrume
  • Aymeric Proux
  • Alizée Murco
  • Ludovic Lauwerier
  • Pauline Dovin
  • Yann Vandromme
  • Catherine Vigreux
  • Daniel Burey
  • Victoria Françoise
  • Xavier Moisy
  • Sindy Lebret
  • Alexandre Capon
  • Christelle Thibout
  • Valentin Orange
  • Claudie Houdeville
  • Mickaël Delaunay
  • Marie-Angèle Basille
  • André Nestasio
  • Audrey Dalibert
Françoise Deniau
Françoise Deniau Liste divers centre
UNIS POUR YVETOT
  • Françoise Deniau
  • Florent Ferrand
  • Sylvie Delafenêtre
  • Patrice Livet
  • Christine Naslin Gaudin
  • Patrice Gerken
  • Josiane Raveloson
  • Yoann Colart
  • Hoby Andriamialison
  • Norbert Tangy
  • Marie-Claude Heranval
  • Daniel Loire
  • Chloé Godard
  • Benoit Patry
  • Isabelle Filin
  • Hervé Varin
  • Virginie Gaillot
  • Arthur Gravet
  • Véronique Lottin
  • Stéphane Miller
  • Catherine Derouard
  • Philippe Rose
  • Charline Verove
  • Michael Forster
  • Renée Monnier
  • Pacôme Hurot
  • Marianne Verlhac
  • Pierre Baudais
  • Manon Mogis
  • François Gaudin
  • Aliénor Forster
  • Loïc Thiebaut
  • Solène Donayan
  • Jean-Pierre Lecossois
  • Anne Laurent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yvetot

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis ALABERT
Francis ALABERT (Ballotage) FIERS D'YVETOT 		1 502 33,24%
Dominique TALADUN CHAUVEL
Dominique TALADUN CHAUVEL (Ballotage) Yvetot notre ville 		1 313 29,06%
Françoise DENIAU
Françoise DENIAU (Ballotage) UNIS POUR YVETOT 		861 19,06%
David LEFEBVRE
David LEFEBVRE (Ballotage) Une nouvelle énergie pour YVETOT 		842 18,64%
Participation au scrutin Yvetot
Taux de participation 52,57%
Taux d'abstention 47,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 4 682

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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