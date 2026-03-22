Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvetot : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Yvetot [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Yvetot sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yvetot.
L'actu des élections municipales 2026 à Yvetot
11:48 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Yvetot la semaine dernière ?
Francis Alabert (Union de la gauche) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Yvetot la semaine dernière, avec 33,24 % des suffrages exprimés. À sa suite, Dominique Taladun Chauvel (Divers droite) s'est classée deuxième avec 29,06 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 19,06 %, Françoise Deniau (Divers centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, David Lefebvre, portant la nuance Divers droite, a récolté 18,64 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Yvetot, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 47,43 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yvetot
Le deuxième tour des élections municipales à Yvetot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Lefebvre
Liste divers droite
Une nouvelle énergie pour YVETOT
|
|
Francis Alabert
Liste d'union à gauche
FIERS D'YVETOT
|
|
Dominique Taladun Chauvel
Liste divers droite
Yvetot notre ville
|
|
Françoise Deniau
Liste divers centre
UNIS POUR YVETOT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yvetot
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis ALABERT (Ballotage) FIERS D'YVETOT
|1 502
|33,24%
|Dominique TALADUN CHAUVEL (Ballotage) Yvetot notre ville
|1 313
|29,06%
|Françoise DENIAU (Ballotage) UNIS POUR YVETOT
|861
|19,06%
|David LEFEBVRE (Ballotage) Une nouvelle énergie pour YVETOT
|842
|18,64%
|Participation au scrutin
|Yvetot
|Taux de participation
|52,57%
|Taux d'abstention
|47,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|4 682
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Yvetot
- Yvetot (76190)
- Ecole primaire à Yvetot
- Maternités à Yvetot
- Crèches et garderies à Yvetot
- Classement des collèges à Yvetot
- Salaires à Yvetot
- Impôts à Yvetot
- Dette et budget d'Yvetot
- Climat et historique météo d'Yvetot
- Accidents à Yvetot
- Délinquance à Yvetot
- Inondations à Yvetot
- Nombre de médecins à Yvetot
- Pollution à Yvetot
- Entreprises à Yvetot
- Prix immobilier à Yvetot