Résultat municipale 2026 à Yvetot (76190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Yvetot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Yvetot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvetot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis ALABERT
Francis ALABERT FIERS D'YVETOT 		1 502 33,24%
Dominique TALADUN CHAUVEL
Dominique TALADUN CHAUVEL Yvetot notre ville 		1 313 29,06%
Françoise DENIAU
Françoise DENIAU UNIS POUR YVETOT 		861 19,06%
David LEFEBVRE
David LEFEBVRE Une nouvelle énergie pour YVETOT 		842 18,64%
Participation au scrutin Yvetot
Taux de participation 52,57%
Taux d'abstention 47,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 4 682

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Seine-Maritime ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-Maritime. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Yvetot

En savoir plus sur Yvetot