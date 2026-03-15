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19:21 - Yvetot : municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Yvetot montrent des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,64% et une densité de population de 1546 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,42%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 5692 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,99%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,17%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Yvetot mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,00% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs d'Yvetot ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors de l'élection municipale à Yvetot en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 28,71% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 45,12% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 23,70% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 43,69% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,93% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,77% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 44,63% le dimanche suivant.

16:58 - Yvetot classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour cette élection municipale, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Yvetot sera fondamentale dans l'issue du scrutin. En 2020, l'abstention avait plafonné à 58,26 % au premier tour, proche des 55,3 % observés au niveau national, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 30,86 % des habitants en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 53,22 % en 2022 à seulement 36,08 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 48,58 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur s'affiche donc résolument comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Yvetot : retour sur la dernière année électorale en date Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Yvetot avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,93%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 15,65% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Yvetot avaient ensuite favorisé Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) avec 38,77% au premier tour, devant Xavier Batut (Horizons) avec 27,68%. C'est néanmoins Xavier Batut (Horizons) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 55,37% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs d'Yvetot a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Yvetot : les résultats qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Yvetot plébiscitaient Xavier Batut (Ensemble !) avec 31,22% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,31%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Yvetot quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 31,07% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 28,71%. Lors de la finale de l'élection à Yvetot, les électeurs accordaient 54,88% pour Emmanuel Macron, contre 45,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Yvetot s'inscrit comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité en hausse à Yvetot : un impact sur le scrutin municipal Du côté de la fiscalité d'Yvetot, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 066 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 731 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 54,65 % en 2024 (contre 24,78 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 228 500 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,38786 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 20,80 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Emile Canu vainqueur des dernières élections municipales à Yvetot À l'occasion des élections municipales précédentes à Yvetot, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Emile Canu (Divers gauche) a décroché la pole position avec 2 016 soutiens (56,70%). Derrière, Charlotte Masset (Divers centre) a capté 29,59% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Emile Canu a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Yvetot, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.