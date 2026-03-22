Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvoire : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yvoire

Le deuxième tour des élections municipales à Yvoire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Paul Jacquier-Durand
Paul Jacquier-Durand Divers
Y'VOIRE CLAIR
  • Paul Jacquier-Durand
  • Maude Pereira
  • Patrick Mathieu
  • Emilie Pham
  • Gaël Didelon
  • Dominique Henry
  • Jérémy Bétemps
  • Amélie Bottino
  • Mathieu Portenier
  • Aline Didelon
  • Florent Bottino
  • Sophie Lambert
  • Jean-Philippe Doche
  • Maude Daniel
  • Patrice Blomme
Erick Magli
Erick Magli Divers
YVOIRE : VIVRE EN HARMONIE !
  • Erick Magli
  • Aline Duret
  • Hervé Charruel
  • Ghislaine Willemin
  • Jean-Bernard Favre
  • Dominique Thiollay
  • Olivier Darras
  • Mathilde Solere
  • Nourredine Boumehres
  • Marion Sepulchre
  • Hubert Jacobsoone
  • Sabine Moille
  • Philippe Raphoz
  • Evelyne Jacquier-Treboux
  • Krister Wahlin
Guillaume Bugnet
Guillaume Bugnet Divers
YVOIRE DEMAIN Agir pour un Avenir Responsable
  • Guillaume Bugnet
  • Christelle Langrené
  • Xavier Bainum
  • Élodie Claudine Thorens
  • Antoine Bonhomme
  • Karine Gruel
  • Florent d'Yvoire
  • Karine Prat
  • Maxime Guer
  • Sylvia Guillot
  • Damien Joire
  • Agathe Place
  • Vincent Thorens
  • Annick Chamoux
  • Alain Delerce

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yvoire

Tête de listeListe Voix % des voix
Erick MAGLI
Erick MAGLI (Ballotage) YVOIRE : VIVRE EN HARMONIE ! 		238 42,58%
Guillaume BUGNET
Guillaume BUGNET (Ballotage) YVOIRE DEMAIN Agir pour un Avenir Responsable 		230 41,14%
Paul JACQUIER-DURAND
Paul JACQUIER-DURAND (Ballotage) Y'VOIRE CLAIR 		91 16,28%
Participation au scrutin Yvoire
Taux de participation 65,52%
Taux d'abstention 34,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 572

Source : ministère de l’Intérieur

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