Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvoire : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Yvoire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Yvoire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yvoire.
L'actu des élections municipales 2026 à Yvoire
11:45 - Erick Magli, Guillaume Bugnet et Paul Jacquier-Durand forment le trio de tête à Yvoire
Dimanche dernier à Yvoire, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote s'est soldé par une participation de 65,52 % localement. Au terme de ce vote, c'est Erick Magli qui est arrivé en tête en s'adjugeant 42,58 % des votes. Derrière, Guillaume Bugnet a pris la position de dauphin avec 41,14 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Paul Jacquier-Durand a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yvoire
Le deuxième tour des élections municipales à Yvoire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Paul Jacquier-Durand
Divers
Y'VOIRE CLAIR
|
|
Erick Magli
Divers
YVOIRE : VIVRE EN HARMONIE !
|
|
Guillaume Bugnet
Divers
YVOIRE DEMAIN Agir pour un Avenir Responsable
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yvoire
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Erick MAGLI (Ballotage) YVOIRE : VIVRE EN HARMONIE !
|238
|42,58%
|Guillaume BUGNET (Ballotage) YVOIRE DEMAIN Agir pour un Avenir Responsable
|230
|41,14%
|Paul JACQUIER-DURAND (Ballotage) Y'VOIRE CLAIR
|91
|16,28%
|Participation au scrutin
|Yvoire
|Taux de participation
|65,52%
|Taux d'abstention
|34,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|572
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Yvoire
- Yvoire (74140)
- Ecole primaire à Yvoire
- Maternités à Yvoire
- Crèches et garderies à Yvoire
- Salaires à Yvoire
- Impôts à Yvoire
- Dette et budget d'Yvoire
- Climat et historique météo d'Yvoire
- Accidents à Yvoire
- Délinquance à Yvoire
- Inondations à Yvoire
- Nombre de médecins à Yvoire
- Pollution à Yvoire
- Entreprises à Yvoire
- Prix immobilier à Yvoire