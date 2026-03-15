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19:17 - Comment la composition démographique d'Yvrac façonne les résultats électoraux ? Comment la population d'Yvrac peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 342 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,11%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (89,34%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1503 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,64%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,56%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,58%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Yvrac, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le vote RN durablement installé à Yvrac Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Yvrac en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,55% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 37,01% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,28% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Yvrac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,19% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 34,31% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,23% lors du vote final.

16:58 - Yvrac : 30,54 % de votants aux dernières municipales Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Yvrac sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 69,46 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 30,54 %) alors que le Covid-19 perturbait la compétition. S'agissant de choisir leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les Français se mobilisent le plus massivement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 18,51 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 43,67 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,84 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,53 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Yvrac comme une ville globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Yvrac Lors des dernières européennes, le podium à Yvrac s'était figé autour de Jordan Bardella (33,19%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,72%) et Raphaël Glucksmann (12,96%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Yvrac avaient ensuite placé en tête Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 34,31% au premier tour, devant Alain David (Union de la gauche) avec 28,06%. Au second tour, c'est en revanche Alain David (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 54,77% des suffrages exprimés. Le contexte politique d'Yvrac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Yvrac : ce qu'il faut analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Yvrac privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,95%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,55%. Lors de la finale de l'élection à Yvrac, les électeurs accordaient 62,99% pour Emmanuel Macron, contre 37,01% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Yvrac soutenaient en priorité Melissa Karaca (Ensemble !) avec 33,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Melissa Karaca virant de nouveau en tête avec 53,87% des voix.

12:58 - Les premières élections municipales à Yvrac depuis la réforme fiscale Du côté de la fiscalité locale d'Yvrac, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 945 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 622 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 33,58 % en 2024 (contre environ 13,54 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 23 730 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 465 130 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 9,60 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des municipales 2020 à Yvrac À Yvrac, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Ensemble, bien vivre à yvrac' a naturellement obtenu 536 voix (100,00%) dès le premier tour. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Yvrac, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Yvrac, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.