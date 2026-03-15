Résultat municipale 2026 à Yvrac (33370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Yvrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Yvrac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvrac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre SERE-PEYRIGAIN
Pierre SERE-PEYRIGAIN (18 élus) YVRAC AVENIR 		685 54,89%
  • Pierre SERE-PEYRIGAIN
  • Rebecca DUMEN
  • Claude PROUST
  • Sandrine VAN DE MOSSELAER
  • Stéphane DUMAS
  • Emilie BROUQUEYRE
  • Giovanni BENARD
  • Severine CANTEAU
  • Johann RAFAILLAC
  • Murielle SOULABAILLE
  • Laurent LARRIESTE
  • Chantal GUILLOU
  • Cyril BIRCKNER
  • Adeline PORCQ
  • Pascal GALANO
  • Martine STAMER
  • Marc CHOQUET
  • Priti DUCROT
Olivier LAFEUILLADE
Olivier LAFEUILLADE (5 élus) AGIR ENSEMBLE POUR YVRAC 		563 45,11%
  • Olivier LAFEUILLADE
  • Sylvie BRISSON
  • Yannick LAURICHESSE
  • Isabelle GOBILLARD
  • Francis VEILLARD
Participation au scrutin Yvrac
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 1 270

Source : ministère de l’Intérieur

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