Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvré-l'Évêque : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yvré-l'Évêque

Le deuxième tour des élections municipales à Yvré-l'Évêque a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Poirier
Christian Poirier Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR YVRÉ
  • Christian Poirier
  • Mélanie Bocquenet
  • Hakim Achibet
  • Nadine Duthon
  • Frédéric Miquet
  • Mélodie Horeau
  • Thierry Dronne
  • Liva Lecureuil
  • Antoine Hérault
  • Marion Mallier
  • Nicolas Drouin
  • Aurélie Trotin
  • Thomas Chollet
  • Edwige Morin
  • Mathieu Herce-Lemore
  • Leslie Grand
  • Zakaria Rahmani
  • Mireille Briffaut
  • Geoffroy Guichard
  • Coraly Hulin
  • Vincent Abballe
  • Annie Lancelot
  • Jérémy Herbinière
  • Manon Larche
  • Riadh El Hajjej
  • Laureen Marçais
  • Jérémie Gambier
  • Sylvie Edon
  • François Ricordeau
Damienne Fleury
Damienne Fleury Liste divers gauche
AVEC VOUS YVRE DURABLEMENT
  • Damienne Fleury
  • Jean-Philippe Guyon
  • Fanny Pira
  • Pierre Castillon
  • Clémentine Decultot
  • Olivier Magnier
  • Delphine Fouquet
  • Denis Minier
  • Nadine Jolu
  • Samuel Levacher
  • Maryse Baybay
  • Roger Sauvage
  • Céline Gouin
  • Stéphane Dalivoust
  • Toriya Tourabi
  • Christophe Malgrain
  • Florence Papillon
  • Alain Bezard
  • Emma Paumier
  • Yvan Papillon
  • Valérie Garnier
  • Thierry Foucaud
  • Lydie Braban
  • Alain Deumier
  • Pascale Feger
  • Sylvain Bacheley
  • Martine Freslon
  • Nicolas Rouget
  • Sabrina Essafi
Mickaël Juigné
Mickaël Juigné Liste Divers
Agir pour Yvré-l'Evêque
  • Mickaël Juigné
  • Sylvie Lautru
  • Louis Massard
  • Marie Chevalier
  • Jérôme Delisle
  • Annie Blonz
  • André Le Roux
  • Diane Haricot
  • Gaël Parisot
  • Aube Catherine Owczarek
  • Julien Lautru
  • Sabine Chéenne
  • Paul Davoy
  • Flavie Leperdriel
  • Thomas Leroi
  • Marlyne Chevalier
  • Damien Gentilhomme
  • Mélanie Bardonnaud
  • Bertrand Muchery
  • Sophie Reignier
  • Emmanuel Ruez
  • Mélanie Decosse
  • Olivier Douvenot
  • Estelle Mallard
  • Didier Trouillet
  • Marie Rabiller
  • Jackie Sableaux
  • Christelle Tessier
  • Julien Ahier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yvré-l'Évêque

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickaël JUIGNÉ
Mickaël JUIGNÉ (Ballotage) Agir pour Yvré-l'Evêque 		856 40,28%
Damienne FLEURY
Damienne FLEURY (Ballotage) AVEC VOUS YVRE DURABLEMENT 		697 32,80%
Christian POIRIER
Christian POIRIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR YVRÉ 		572 26,92%
Participation au scrutin Yvré-l'Évêque
Taux de participation 61,63%
Taux d'abstention 38,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 2 186

Source : ministère de l’Intérieur

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