Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvré-l'Évêque : les résultats du 2e tour

Programme de Damienne Fleury à Yvré-l'Évêque (AVEC VOUS YVRE DURABLEMENT)

Engagement citoyen

La liste AVEC VOUS YVRÉ DURABLEMENT a reçu le soutien de 33% des Yvréens lors du premier tour des élections. Ce soutien témoigne d'une confiance partagée dans les valeurs et le projet de la commune. Les candidats, issus de parcours diversifiés, s'engagent à représenter efficacement les intérêts de la population.

Bilan des actions

Le bilan de mandat indique que 93% des actions prévues ont été réalisées ou engagées. Un investissement de 6 millions d'euros a été effectué sans augmenter les taux d'imposition locaux. Cela reflète une gestion financière saine et responsable de la commune.

Priorités de développement

Les cinq priorités identifiées incluent la santé, la solidarité, la sécurité, la jeunesse et l'environnement. Chaque domaine est accompagné d'initiatives concrètes, comme l'ouverture d'une maison médicale et la création de nouveaux espaces pour les jeunes. Ces priorités visent à améliorer la qualité de vie des Yvréens.

Événements à venir

Une réunion publique est prévue le vendredi 20 mars à 20h dans la salle Louise Labé. Cet événement permettra aux citoyens de s'informer sur les projets en cours et de poser des questions. La mobilisation des Yvréens est essentielle pour l'avenir de Yvré L'Évêque.