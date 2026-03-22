Résultat de l'élection municipale 2026 à Yvré-l'Évêque : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Yvré-l'Évêque [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Yvré-l'Évêque sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yvré-l'Évêque.
L'actu des élections municipales 2026 à Yvré-l'Évêque
11:45 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Yvré-l'Évêque la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales à Yvré-l'Évêque, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 61,63 % des électeurs sur place. C'est Mickaël Juigné qui est arrivé en tête en s'adjugeant 40,28 % des bulletins valides. Ensuite, Damienne Fleury (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 32,80 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christian Poirier (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yvré-l'Évêque
Le deuxième tour des élections municipales à Yvré-l'Évêque a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Poirier
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR YVRÉ
|
|
Damienne Fleury
Liste divers gauche
AVEC VOUS YVRE DURABLEMENT
|
|
Mickaël Juigné
Liste Divers
Agir pour Yvré-l'Evêque
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yvré-l'Évêque
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mickaël JUIGNÉ (Ballotage) Agir pour Yvré-l'Evêque
|856
|40,28%
|Damienne FLEURY (Ballotage) AVEC VOUS YVRE DURABLEMENT
|697
|32,80%
|Christian POIRIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR YVRÉ
|572
|26,92%
|Participation au scrutin
|Yvré-l'Évêque
|Taux de participation
|61,63%
|Taux d'abstention
|38,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|2 186
Source : ministère de l’Intérieur
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