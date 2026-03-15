Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yzeure

Tête de listeListe
Jean-Michel Bourgeot
Jean-Michel Bourgeot Liste d'union à gauche
Agir Yzeure
  • Jean-Michel Bourgeot
  • Yasmina Koris
  • Jérôme Labonne
  • Jackie Renaud
  • Sébastien Claire
  • Aline Maurice
  • Vincent Avelin
  • Laëtitia Planche
  • Xavier Robert
  • Corinne Soumann
  • Remi Berard
  • Nabila Ferdjaoui
  • Bruno Nancey
  • Delphine Desmard
  • Régis Szalko
  • Maria Merle
  • Marcel Viol
  • Lucie Moreau
  • Olivier Dubessay
  • Sylvie Ruban
  • Billel Bouchireb
  • Agnes Desrolles
  • Didier Boudonnat
  • Magali Montiel-Font
  • Nicolas Mousserin
  • Catherine Brisville
  • Octave Muller
  • Virginie Damy
  • Matthieu Volat
  • Amale Chouchane
  • Bernard Fradin
  • Anne Kebour
  • Patrice Lopez
  • Isabelle Lasmayous
  • Yves Chany
Dominique Ray
Dominique Ray Liste Divers
YZEURE UNE NOUVELLE VOIE
  • Dominique Ray
  • Maéva Gironde
  • Cyril Bonnet
  • Stéphanie Minard
  • François Karinthi
  • Marie Sophie Vedrenne
  • Philippe Pionin
  • Cécile Taniere
  • Nabil Medjadji
  • Blandine Dubuisson
  • David Aumaitre
  • Nelly Bou
  • Ludovic Mangotte
  • Catherine Geslin
  • Marc Rakotonirina
  • Mathilde Lepere
  • Clément Boulicot
  • Christelle Saumade
  • Julien Picot
  • Marie-Laure Gonzalez-Bailly
  • Yassine Lechqar
  • Anne-Noëlle Estiot
  • Marc Jean Claude Grandjean
  • Christine Lizard
  • Laurent Neuville
  • Stéphanie Desnoyer
  • Alain Schultz
  • Michelle Tissier
  • Claude Villard
  • Sylvie Monciaud
  • Alexandre Karinthi
  • Cécile Kahn
  • Pascal Brunel
  • Laurence Deschamps
  • Pascal Guers
Maria Barreto
Maria Barreto Liste divers droite
Un nouveau chapitre
  • Maria Barreto
  • Dominique Thierry d'Agostino
  • Florence Dourlens
  • Christian Carnus
  • Véronique Collot
  • Christophe Bourdin
  • Magali Maurice
  • La Moth Orn
  • Isabelle Monot
  • Flavien Joubert
  • Lucie Lefour
  • Yannick Vens
  • Sandy Boutot
  • Olivier Lartigaud
  • Catherine Canard
  • Brice Touzin
  • Auréline Lesage
  • Valentin Renault
  • Mylène Kies
  • Julien Vannier
  • Marie de Gentil Baichis
  • Philippe Moindrot
  • Christelle Joubert
  • Martin Chandioux
  • Aurore Sabatier
  • Pascal Korbedeau
  • Nicole Perrin
  • Laurent Hervé
  • Marie Ferreira Duarte Chervy
  • Christophe Esquirol
  • Viviane Buisson
  • Eric Verny
  • Josette Marie Vernaudon
  • Stéphane Le Bescond
  • Ghislaine Grosbost

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Perrin
Pascal Perrin (26 élus) Yzeure, ensemble naturellement 		2 110 53,70%
  • Pascal Perrin
  • Laëtitia Planche
  • Jean-Michel Bourgeot
  • Isabelle Lasmayous
  • Sébastien Claire
  • Pascale Foucault
  • Jérôme Labonne
  • Yasmina Koris
  • Jean-Marc Schaer
  • Aline Halima Maurice
  • François Larriere-Seys
  • Anne Kebour
  • Bruno Nancey
  • Marie-Luce Garapon
  • Yves Chany
  • Michèle Denis
  • Régis Szalko
  • Carole Beurrier
  • Olivier Dubessay
  • Catherine Brisville
  • Bernard Fradin
  • Jennifer Creusevaut
  • Mustapha Babrahim
  • Nabila Ferdjaoui
  • Benoît Fontaine
  • Jackie Renaud
Guillaume Devaux
Guillaume Devaux (4 élus) Redonnons des couleurs à yzeure 		1 042 26,52%
  • Guillaume Devaux
  • Isabelle Foncel
  • Michel Claire
  • Brigitte Damert
Maria Barreto
Maria Barreto (3 élus) Unis pour yzeure 		777 19,77%
  • Maria Barreto
  • David Aumaitre
  • Marie Lacquit
Participation au scrutin Yzeure
Taux de participation 42,29%
Taux d'abstention 57,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 075

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Perrin
Pascal Perrin (24 élus) Yzeure, continuons l'action 		2 659 42,61%
  • Pascal Perrin
  • Isabelle Lasmayous
  • Jean-Michel Bourgeot
  • Monique Toussaint
  • Gilbert Nouhaud
  • Brigitte Damert
  • Jérôme Labonne
  • Jennifer Creusevaut
  • Lionel Olivier
  • Pascale Foucault
  • Guillaume Devaux
  • Michèle Denis
  • Damien Viallon
  • Catherine Brisville
  • Yves Chany
  • Anne Francois
  • Mustapha Babrahim
  • Marie-Luce Garapon
  • Bernard Fradin
  • Aurore Denizot
  • Régis Szalko
  • Valérie Livrozet
  • Jean-Marc Schaer
  • Malika Touchen
Michel Samzun
Michel Samzun (5 élus) Yzeure autrement 		1 930 30,93%
  • Michel Samzun
  • Odile Laine
  • Bernard Euzet
  • Françoise Rouault
  • Sébastien Couchard
Jacques Cabanne
Jacques Cabanne (4 élus) Avec nous yzeure, c'est vous 		1 650 26,44%
  • Jacques Cabanne
  • Dominique Barraud
  • Michel Guillet
  • Yasmina Koris
Participation au scrutin Yzeure
Taux de participation 66,63%
Taux d'abstention 33,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Nombre de votants 6 412

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Perrin
Pascal Perrin Yzeure, continuons l'action 		2 563 41,76%
Michel Samzun
Michel Samzun Yzeure autrement 		1 797 29,28%
Jacques Cabanne
Jacques Cabanne Avec nous yzeure, c'est vous 		1 777 28,95%
Participation au scrutin Yzeure
Taux de participation 66,63%
Taux d'abstention 33,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,29%
Nombre de votants 6 412

Villes voisines d'Yzeure

En savoir plus sur Yzeure