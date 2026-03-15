Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Yzeure sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yzeure.
L'actu des élections municipales 2026 à Yzeure
13:46 - À Yzeure, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales
À Yzeure, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 227 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 917 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 44,90 % en 2024 (contre 19,54 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 168 700 euros en 2024. Un total bien loin des 3 286 060 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,60 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.
11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des élections municipales de 2020 à Yzeure
À Yzeure, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Pascal Perrin (Parti socialiste) a imposé son rythme en rassemblant 2 110 voix (53,70%). Derrière, Guillaume Devaux (Divers gauche) a obtenu 1 042 suffrages en sa faveur (26,52%). Cette victoire au premier tour du candidat Parti socialiste a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Yzeure, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La minorité devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Yzeure
Les 12 bureaux de vote de la ville d'Yzeure ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Le premier tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de désigner les nouveaux maires de toutes les communes françaises. En comparaison, le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Yzeure. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yzeure
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Bourgeot
Liste d'union à gauche
Agir Yzeure
|
|
Dominique Ray
Liste Divers
YZEURE UNE NOUVELLE VOIE
|
|
Maria Barreto
Liste divers droite
Un nouveau chapitre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Perrin (26 élus) Yzeure, ensemble naturellement
|2 110
|53,70%
|
|Guillaume Devaux (4 élus) Redonnons des couleurs à yzeure
|1 042
|26,52%
|
|Maria Barreto (3 élus) Unis pour yzeure
|777
|19,77%
|
|Participation au scrutin
|Yzeure
|Taux de participation
|42,29%
|Taux d'abstention
|57,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 075
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Perrin (24 élus) Yzeure, continuons l'action
|2 659
|42,61%
|
|Michel Samzun (5 élus) Yzeure autrement
|1 930
|30,93%
|
|Jacques Cabanne (4 élus) Avec nous yzeure, c'est vous
|1 650
|26,44%
|
|Participation au scrutin
|Yzeure
|Taux de participation
|66,63%
|Taux d'abstention
|33,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,70%
|Nombre de votants
|6 412
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Perrin Yzeure, continuons l'action
|2 563
|41,76%
|Michel Samzun Yzeure autrement
|1 797
|29,28%
|Jacques Cabanne Avec nous yzeure, c'est vous
|1 777
|28,95%
|Participation au scrutin
|Yzeure
|Taux de participation
|66,63%
|Taux d'abstention
|33,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,29%
|Nombre de votants
|6 412
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