Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Michel Bourgeot à Yzeure (Agir Ensemble pour Yzeure)

Engagement pour Yzeure

Le candidat Jean-Michel BOURGEOT met en avant un engagement fort envers les habitants de Yzeure. Il souligne l'importance de l'écoute et de la proximité dans sa démarche politique. Son équipe souhaite construire un avenir commun basé sur la confiance et la participation citoyenne.

Propositions de sécurité

Une des priorités de l'équipe est d'assurer une sécurité renforcée dans la commune. Cela inclut la création d'un poste d'adjoint à la tranquillité publique et le renforcement de la police municipale. De plus, une consultation citoyenne sur la vidéoprotection sera organisée pour impliquer les habitants dans les décisions de sécurité.

Amélioration du cadre de vie

Le programme prévoit une augmentation significative de l'enveloppe dédiée à la voirie et à l'aménagement de l'espace public. Cette initiative vise à améliorer le cadre de vie pour tous les Yzeuriens. En parallèle, des efforts seront faits pour soutenir le dynamisme commercial local, notamment avec l'arrivée de nouveaux commerces.

Santé et emploi

L'accès à la santé est une préoccupation majeure, avec l'arrivée de nouveaux médecins et spécialistes paramédicaux. Parallèlement, l'équipe s'engage à créer de nouvelles zones pour les artisans et les entreprises afin de favoriser l'emploi. Ces mesures visent à répondre aux attentes légitimes des citoyens en matière de santé et d'emploi.