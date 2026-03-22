Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yzeure

Le deuxième tour des élections municipales à Yzeure a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Bourgeot
Jean-Michel Bourgeot Liste d'union à gauche
Agir Yzeure
  • Jean-Michel Bourgeot
  • Yasmina Koris
  • Jérôme Labonne
  • Jackie Renaud
  • Sébastien Claire
  • Aline Maurice
  • Vincent Avelin
  • Laëtitia Planche
  • Xavier Robert
  • Corinne Soumann
  • Remi Berard
  • Nabila Ferdjaoui
  • Bruno Nancey
  • Delphine Desmard
  • Régis Szalko
  • Maria Merle
  • Marcel Viol
  • Lucie Moreau
  • Olivier Dubessay
  • Sylvie Ruban
  • Billel Bouchireb
  • Agnes Desrolles
  • Didier Boudonnat
  • Magali Montiel-Font
  • Nicolas Mousserin
  • Catherine Brisville
  • Octave Muller
  • Virginie Damy
  • Matthieu Volat
  • Amale Chouchane
  • Bernard Fradin
  • Anne Kebour
  • Patrice Lopez
  • Isabelle Lasmayous
  • Yves Chany
Dominique Ray
Dominique Ray Liste Divers
YZEURE UNE NOUVELLE VOIE
  • Dominique Ray
  • Maéva Gironde
  • Cyril Bonnet
  • Stéphanie Minard
  • François Karinthi
  • Marie Sophie Vedrenne
  • Philippe Pionin
  • Cécile Taniere
  • Nabil Medjadji
  • Blandine Dubuisson
  • David Aumaitre
  • Nelly Bou
  • Ludovic Mangotte
  • Catherine Geslin
  • Marc Rakotonirina
  • Mathilde Lepere
  • Clément Boulicot
  • Christelle Saumade
  • Julien Picot
  • Marie-Laure Gonzalez-Bailly
  • Yassine Lechqar
  • Anne-Noëlle Estiot
  • Marc Jean Claude Grandjean
  • Christine Lizard
  • Laurent Neuville
  • Stéphanie Desnoyer
  • Alain Schultz
  • Michelle Tissier
  • Claude Villard
  • Sylvie Monciaud
  • Alexandre Karinthi
  • Cécile Kahn
  • Pascal Brunel
  • Laurence Deschamps
  • Pascal Guers
Maria Barreto
Maria Barreto Liste divers droite
Un nouveau chapitre
  • Maria Barreto
  • Dominique Thierry d'Agostino
  • Florence Dourlens
  • Christian Carnus
  • Véronique Collot
  • Christophe Bourdin
  • Magali Maurice
  • La Moth Orn
  • Isabelle Monot
  • Flavien Joubert
  • Lucie Lefour
  • Yannick Vens
  • Sandy Boutot
  • Olivier Lartigaud
  • Catherine Canard
  • Brice Touzin
  • Auréline Lesage
  • Valentin Renault
  • Mylène Kies
  • Julien Vannier
  • Marie de Gentil Baichis
  • Philippe Moindrot
  • Christelle Joubert
  • Martin Chandioux
  • Aurore Sabatier
  • Pascal Korbedeau
  • Nicole Perrin
  • Laurent Hervé
  • Marie Ferreira Duarte Chervy
  • Christophe Esquirol
  • Viviane Buisson
  • Eric Verny
  • Josette Marie Vernaudon
  • Stéphane Le Bescond
  • Ghislaine Grosbost

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yzeure

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel BOURGEOT
Jean-Michel BOURGEOT (Ballotage) Agir Yzeure 		2 271 41,58%
Dominique RAY
Dominique RAY (Ballotage) YZEURE UNE NOUVELLE VOIE 		2 013 36,85%
Maria BARRETO
Maria BARRETO (Ballotage) Un nouveau chapitre 		1 178 21,57%
Participation au scrutin Yzeure
Taux de participation 58,51%
Taux d'abstention 41,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 5 687

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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