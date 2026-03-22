Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Yzeure [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Yzeure sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yzeure.
L'actu des élections municipales 2026 à Yzeure
11:49 - Que disaient les résultats de l'élection à Yzeure il y a une semaine ?
Jean-Michel Bourgeot (Union de la gauche) a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Yzeure la semaine dernière, avec 41,58 % des votes. Ensuite, Dominique Ray s'est classé deuxième avec 36,85 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 21,57 %, Maria Barreto, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Yzeure, le rendez-vous électoral a mobilisé 58,51 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Yzeure
Le deuxième tour des élections municipales à Yzeure a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Bourgeot
Liste d'union à gauche
Agir Yzeure
|
|
Dominique Ray
Liste Divers
YZEURE UNE NOUVELLE VOIE
|
|
Maria Barreto
Liste divers droite
Un nouveau chapitre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Yzeure
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel BOURGEOT (Ballotage) Agir Yzeure
|2 271
|41,58%
|Dominique RAY (Ballotage) YZEURE UNE NOUVELLE VOIE
|2 013
|36,85%
|Maria BARRETO (Ballotage) Un nouveau chapitre
|1 178
|21,57%
|Participation au scrutin
|Yzeure
|Taux de participation
|58,51%
|Taux d'abstention
|41,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Nombre de votants
|5 687
Source : ministère de l’Intérieur
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