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19:21 - Yzeure : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En marge des élections municipales, Yzeure émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 12 670 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 583 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 495 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (77,33%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 464 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 5,85%, Yzeure se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,25%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 645 € par an. À Yzeure, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les données clés du vote RN à Yzeure Le RN ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors du scrutin municipal à Yzeure il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 22,25% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,99% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 14,97% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Yzeure comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,35% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,67% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 39,06% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Yzeure aux dernières élections ? En ce jour d'élections municipales à Yzeure, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 57,71 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 42,29 %), la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche élevé à 23,32 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,79 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 31,47 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,24 %. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne à l'arrivée comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Yzeure ? Les élections européennes de 2024 à Yzeure avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,35%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,70% des suffrages. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Yzeure plébiscitaient ensuite Yannick Monnet (Union de la gauche) avec 36,89% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Yannick Monnet culminant à 60,94% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Yzeure : rappel des scores de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Yzeure un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Yzeure votaient en priorité pour Emmanuel Macron (29,82%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,01% pour Emmanuel Macron, contre 37,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Yzeure portaient leur choix sur Yannick Monnet (Nupes) avec 36,49% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,65% des suffrages.

12:58 - À Yzeure, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales À Yzeure, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 227 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 917 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 44,90 % en 2024 (contre 19,54 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 168 700 euros en 2024. Un total bien loin des 3 286 060 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,60 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des élections municipales de 2020 à Yzeure À Yzeure, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Pascal Perrin (Parti socialiste) a imposé son rythme en rassemblant 2 110 voix (53,70%). Derrière, Guillaume Devaux (Divers gauche) a obtenu 1 042 suffrages en sa faveur (26,52%). Cette victoire au premier tour du candidat Parti socialiste a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Yzeure, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La minorité devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.