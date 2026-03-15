Résultat municipale 2026 à Yzeure (03400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Yzeure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Yzeure, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Yzeure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel BOURGEOT
Jean-Michel BOURGEOT Agir Yzeure 		2 271 41,58%
Dominique RAY
Dominique RAY YZEURE UNE NOUVELLE VOIE 		2 013 36,85%
Maria BARRETO
Maria BARRETO Un nouveau chapitre 		1 178 21,57%
Participation au scrutin Yzeure
Taux de participation 58,51%
Taux d'abstention 41,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 5 687

Source : ministère de l’Intérieur

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