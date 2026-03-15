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19:20 - Dynamique électorale au Bailleul : une analyse socio-démographique Quel portrait faire du Bailleul, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 217 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 48 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (18,80%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,49% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 50,74% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 283,16 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Au Bailleul, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Élections de 2026 : vers une avancée du RN au Bailleul ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale au Bailleul il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 40,61% des voix lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,17% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 29,88% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 52,33% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,99% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 51,67% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 63,13% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Elise Leboucher.

16:58 - Les électeurs du Bailleul vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipales au Bailleul, la participation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 64,67 % lors des municipales de 2020, un niveau remarquable alors que l'épidémie de Covid affectait le pays. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,60 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 40,48 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 66,33 %. Juste avant, le scrutin européen avait rassemblé 45,75 % des citoyens locaux. En regardant l'ensemble, les données esquissent in fine une zone civiquement engagée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 au Bailleul Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives au Bailleul suite à la dissolution en 2024 avec 51,67%. Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 24,36%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Caroline Le Pen culminant à 63,13% des voix localement. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium au Bailleul s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (50,99%), challengée par Valérie Hayer (13,80%) et Raphaël Glucksmann (7,32%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Bailleul : ce qu'il faut comprendre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Le Bailleul plaçaient Marine Le Pen en tête avec 40,61% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 23,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,17% pour Marine Le Pen, contre 39,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Le Bailleul plébiscitaient Raymond de Malherbe (RN) avec 29,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,33% des suffrages.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté au Bailleul ? Du côté de la fiscalité du Bailleul, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 734 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 503 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 37,11 % en 2024 (contre 13,93 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 8 290 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 116 800 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,21 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 au Bailleul Les résultats des dernières élections municipales au Bailleul ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Eric David a pris les commandes en recueillant 260 bulletins (52,00%). Derrière, Christine Poisson a engrangé 240 bulletins valides (48,00%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Bailleul, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.