Résultat municipale 2026 au Bailleul (72200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Bailleul a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bailleul, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Bailleul [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent HÉBERT
Laurent HÉBERT (13 élus) Redynamisons Le Bailleul 		397 67,63%
  • Laurent HÉBERT
  • Brigitte LE PROUX
  • Michel LOPÉ
  • Noémie LANDAIS
  • François FOUCAULT
  • Roseline PORTIER
  • Mickaël CHARLOT
  • Sophie ROMANIER
  • Cyriac POITOU
  • Ophélie JARDIN
  • Nicolas NIEPCERON
  • Christine LÉGER
  • Louis DOBER
Eric DAVID
Eric DAVID (2 élus) Votre confiance, notre engagement pour le Bailleul 		190 32,37%
  • Eric DAVID
  • Marie-Chantal BEZON
Participation au scrutin Le Bailleul
Taux de participation 71,65%
Taux d'abstention 28,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 594

Source : ministère de l’Intérieur

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