Résultat de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Ban-Saint-Martin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Ban-Saint-Martin.
L'actu des élections municipales 2026 au Ban-Saint-Martin
11:43 - Rappel des résultats de dimanche dernier au Ban-Saint-Martin pour les municipales
Pour le premier tour des élections municipales au Ban-Saint-Martin, le scrutin a vu 49,94 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Joy Hendrix (Divers droite) qui a pris la pole position en s'adjugeant 44,63 % des votes. Derrière, Patrick Scharf (Divers droite) s'est classé deuxième avec 33,31 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Anne-Catherine Leucart (Divers centre) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Ban-Saint-Martin
Le deuxième tour des élections municipales au Ban-Saint-Martin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Scharf
Liste divers droite
LE BAN-SAINT-MARTIN PASSIONNEMENT
|
|
Anne-Catherine Leucart
Liste divers centre
UN NOUVEAU VISAGE POUR LE BAN. FORCE, COURAGE ET LOYAUTE
|
|
Joy Hendrix
Liste divers droite
LE BAN CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joy HENDRIX (Ballotage) LE BAN CITOYEN
|690
|44,63%
|Patrick SCHARF (Ballotage) LE BAN-SAINT-MARTIN PASSIONNEMENT
|515
|33,31%
|Anne-Catherine LEUCART (Ballotage) UN NOUVEAU VISAGE POUR LE BAN. FORCE, COURAGE ET LOYAUTE
|341
|22,06%
|Participation au scrutin
|Le Ban-Saint-Martin
|Taux de participation
|49,94%
|Taux d'abstention
|50,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 587
Source : ministère de l’Intérieur
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