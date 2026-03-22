Résultat de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Ban-Saint-Martin

Le deuxième tour des élections municipales au Ban-Saint-Martin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Scharf
Patrick Scharf Liste divers droite
LE BAN-SAINT-MARTIN PASSIONNEMENT
  • Patrick Scharf
  • Julie Foulont
  • Francis Hector
  • Marie-Laure Alves
  • Frédéric Grillier
  • Martine Planque
  • Marcel Grosjean
  • Armelle Cardon
  • José Martoran
  • Marie-José Hennequin
  • Martial Pidolle
  • Fabienne Meszaros
  • Alexis Boury
  • Catherine Ostrowska
  • Nicolas Jeanblanc
  • Aurélie Greco
  • Thomas Santorelli
  • Géraldine Pierre
  • Mathieu Collet
  • Aziza El Hadaoui
  • Eric Mancini
  • Nathalie Philbert
  • Thomas Picot
  • Stéphanie Kaese
  • Olivier Berthon
  • Fatoumata Soumare
  • Sébastien Mari
Anne-Catherine Leucart
Anne-Catherine Leucart Liste divers centre
UN NOUVEAU VISAGE POUR LE BAN. FORCE, COURAGE ET LOYAUTE
  • Anne-Catherine Leucart
  • Grégory Sellier
  • Rania Griffete
  • Pascal Molinari
  • Caroline Pasquet
  • Stéphane Chevalier
  • Noémie Clarenn
  • David Nguema Mba
  • Nadia Si Abdallah
  • Tom Ull
  • Sylvie Marchal
  • Frédéric Antoine
  • Romane Bourguignon
  • Mattéo Gille--Kayser
  • Camille Triacca
  • Julien Tarrats
  • Sandra Brunner
  • Julien Pagneux
  • Marianne Foglia
  • Jordan Esperto
  • Marine Pardonche
  • Julien Cosset
  • Samera Bordji
  • Cédric Borr
  • Marylène Sifferlen
  • Michel Provost
  • Emilia Pinto
  • Cédric Louis
Joy Hendrix
Joy Hendrix Liste divers droite
LE BAN CITOYEN
  • Joy Hendrix
  • Jean Mathis
  • Sylvie Diedrich
  • Maxime Hauviller
  • Aurore Robin
  • Pierre Kehrer
  • Marie-Hélène Jarrier
  • Pascal Jacquemin
  • Laure Neuhaeuser
  • Bernard Adam
  • Aurélie Hennequin
  • Thibaut Buronfosse
  • Corinne Senamaud
  • Romain Richert
  • Claire-Lise Brisson
  • Sylvain Scheeres
  • Isabelle Weinsberg
  • Arnaud Prevotat
  • Alexia Bahu
  • Hugo Bon
  • Olga Liebel
  • Florian Bilbault
  • Coralie Weisse
  • Philippe Legrand
  • Ana Freyermuth
  • Geoffroy Haguenaeur
  • Suzanne Clement
  • Thierry de Matteo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin

Tête de listeListe Voix % des voix
Joy HENDRIX
Joy HENDRIX (Ballotage) LE BAN CITOYEN 		690 44,63%
Patrick SCHARF
Patrick SCHARF (Ballotage) LE BAN-SAINT-MARTIN PASSIONNEMENT 		515 33,31%
Anne-Catherine LEUCART
Anne-Catherine LEUCART (Ballotage) UN NOUVEAU VISAGE POUR LE BAN. FORCE, COURAGE ET LOYAUTE 		341 22,06%
Participation au scrutin Le Ban-Saint-Martin
Taux de participation 49,94%
Taux d'abstention 50,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 587

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Ban-Saint-Martin

En savoir plus sur Le Ban-Saint-Martin