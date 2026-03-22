Résultat de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin : les résultats du 2e tour

Programme de Patrick Scharf à Le Ban-Saint-Martin (LE BAN-SAINT-MARTIN PASSIONNEMENT)

Engagement pour la commune

Le projet de Patrick Scharf vise à revitaliser Le Ban-Saint-Martin en rassemblant des habitants compétents et déterminés. L'objectif est de restaurer la dynamique de la ville et d'assurer un avenir meilleur pour ses résidents. Cet engagement se traduit par une volonté de créer un cadre de vie agréable et sécurisé pour tous.

Amélioration de la sécurité

La sécurité est un pilier fondamental du cadre de vie, et il est urgent de la rétablir à Le Ban-Saint-Martin. Actuellement, le système de sécurité est vieillissant et nécessite une réorganisation pour être efficace. Un plan de prévention durable et une meilleure coordination avec la police sont essentiels pour garantir la tranquillité publique.

Revitalisation des infrastructures

Un projet de politique globale inclut la mise en lumière des espaces publics et la réorganisation de la circulation. La création d'une passerelle entre Le Ban-Saint-Martin et le Saulcy est prévue pour dynamiser les échanges. Cette initiative vise à renforcer la vie sociale, associative et commerciale de la commune.

Participation citoyenne

La propreté et l'implication des habitants sont au cœur du projet de Patrick Scharf. Des conseils de quartiers seront créés pour recueillir les attentes et besoins des citoyens. L'objectif est de faire du réveil de Le Ban-Saint-Martin une affaire collective, où chaque habitant peut contribuer au développement de sa commune.