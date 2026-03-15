Résultat municipale 2026 au Ban-Saint-Martin (57050) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Ban-Saint-Martin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Ban-Saint-Martin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Ban-Saint-Martin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joy HENDRIX
Joy HENDRIX LE BAN CITOYEN 		690 44,63%
Patrick SCHARF
Patrick SCHARF LE BAN-SAINT-MARTIN PASSIONNEMENT 		515 33,31%
Anne-Catherine LEUCART
Anne-Catherine LEUCART UN NOUVEAU VISAGE POUR LE BAN. FORCE, COURAGE ET LOYAUTE 		341 22,06%
Participation au scrutin Le Ban-Saint-Martin
Taux de participation 49,94%
Taux d'abstention 50,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 587

Source : ministère de l’Intérieur

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