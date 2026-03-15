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19:19 - Analyse socio-économique du Ban-Saint-Martin : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques du Ban-Saint-Martin mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 17,71% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,74% ont 75 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,15%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 2015 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,90% et d'une population immigrée de 9,27% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,54% au Ban-Saint-Martin, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins au Ban-Saint-Martin Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales au Ban-Saint-Martin en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 20,47% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,83% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 18,61% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme réunissait 37,50% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,33% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,08% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 34,77% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation au Ban-Saint-Martin ? Pour rappel, l'abstention se montait à 80,15 % au Ban-Saint-Martin lors de la dernière municipale, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors qu'à cause du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de rester à la maison. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 26,49 % dans la ville (et donc 73,51 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 54,31 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 34,17 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,06 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune marquée par l'abstention par rapport au reste du pays. En marge des municipales, cette particularité pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats du Ban-Saint-Martin.

15:59 - Comment Ban-Saint-Martin a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le scrutin des Européennes du printemps 2024 au Ban-Saint-Martin avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (27,33%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 17,11% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Belkhir Belhaddad (Ensemble !) à l'avant de la course avec 34,86% au premier tour, devant Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 30,08%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Belkhir Belhaddad culminant à 65,23% des votes sur place. Le panorama politique du Le Ban-Saint-Martin a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une ville politiquement partagée.

14:57 - En 2022, la commune du Ban-Saint-Martin s'était clairement tournée vers la majorité présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Ban-Saint-Martin s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Ban-Saint-Martin était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 20,47%. Lors de la finale de l'élection au Le Ban-Saint-Martin, les électeurs accordaient 64,17% pour Emmanuel Macron, contre 35,83% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Le Ban-Saint-Martin plébiscitaient Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 27,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,50% des suffrages.

12:58 - Le Ban-Saint-Martin : les impôts s'invitent dans la campagne Au Ban-Saint-Martin, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 691 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 639 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 30,32 % en 2024 (contre près de 14,32 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne en France, qui avoisine les 40 %. Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 40 000 euros en 2024, contre quelque 932 900 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 14,05 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Henri Hasser vainqueur de la dernière élection au Ban-Saint-Martin Il peut être instructif d'observer les scores des dernières municipales au Ban-Saint-Martin. Seule en lice, 'Union et action' a sans surprise recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Ban-Saint-Martin, cet équilibre pose les bases. Au moment des résultats des municipales au Ban-Saint-Martin, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un début de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).