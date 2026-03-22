Résultat municipale 2026 au Bar-sur-Loup (06620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bar-sur-Loup a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bar-sur-Loup, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bar-sur-Loup [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine CAROSI (16 élus) RASSEMBLER, PRESERVER, INNOVER
|540
|38,05%
|
|Sabrina BAECHEL (4 élus) SABRINA BAECHEL
|477
|33,62%
|
|Monique REVEL (3 élus) UNE EQUIPE PROCHE, UNE COMMUNE FORTE
|402
|28,33%
|
|Participation au scrutin
|Le Bar-sur-Loup
|Taux de participation
|63,49%
|Taux d'abstention
|36,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|1 445
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Bar-sur-Loup - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine CAROSI (Ballotage) RASSEMBLER, PRESERVER, INNOVER
|392
|28,97%
|Monique REVEL (Ballotage) UNE EQUIPE PROCHE, UNE COMMUNE FORTE
|361
|26,68%
|Sabrina BAECHEL (Ballotage) SABRINA BAECHEL
|357
|26,39%
|Richard RIBERO (Ballotage) RIBERO RICHARD
|243
|17,96%
|Participation au scrutin
|Le Bar-sur-Loup
|Taux de participation
|60,84%
|Taux d'abstention
|39,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|1 384
Election municipale 2026 au Bar-sur-Loup [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Bar-sur-Loup sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Bar-sur-Loup.
L'actu des élections municipales 2026 au Bar-sur-Loup
18:35 - Bar-sur-Loup : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Thierry Ferrand (Rassemblement National) avait remporté le premier tour des élections législatives au Bar-sur-Loup en juin 2024 avec 35,06%. Arthur Meyer-Abbatucci (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 28,82%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Eric Pauget (Les Républicains), avec 58,86%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (31,37%). L'orientation des électeurs du Bar-sur-Loup a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Le résultat de la liste "Un Village Une Equipe" à l'élection municipale de 2020 au Bar-sur-Loup
Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore à l'heure actuelle, déterminés par l'issue du dernier scrutin municipal au Bar-sur-Loup. Dès le premier tour, François Wyszkowski a creusé l'écart avec 45,06% des voix. Sur la seconde marche, Richard Ribero a rassemblé 287 suffrages en sa faveur (30,79%). La troisième place est revenue à André Carosi, glanant 225 suffrages (24,14%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. François Wyszkowski l'a finalement emporté avec 49,27% des voix, face à Richard Ribero s'adjugeant 31,57% des électeurs et André Carosi obtenant 19,15% des voix. La hiérarchie a été respectée, l'écart se confirmant pour déboucher sur une victoire irréfutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., engrangeant 56 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection du Bar-sur-Loup
Sont officiellement qualifiés pour ce second passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Monique Revel, Sabrina Baechel et Delphine Carosi, comme le montrent les candidatures officielles au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Il faut mentionner le retrait de Richard Ribero, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. Les 2 bureaux de vote de la ville du Bar-sur-Loup ferment à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale au Bar-sur-Loup la semaine dernière ?
Pour le lancement des municipales au Bar-sur-Loup, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 60,84 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Delphine Carosi qui a dominé en s'adjugeant 28,97 % des voix. Derrière, Monique Revel a obtenu la seconde place avec 26,68 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 26,39 %, Sabrina Baechel a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Richard Ribero a récolté 17,96 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
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