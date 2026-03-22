Résultat municipale 2026 au Bar-sur-Loup (06620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bar-sur-Loup a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bar-sur-Loup, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bar-sur-Loup [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine CAROSI
Delphine CAROSI (16 élus) RASSEMBLER, PRESERVER, INNOVER 		540 38,05%
  • Delphine CAROSI
  • Benoît CUNY
  • Isabelle FONTAINE
  • Carmelo PELAIA
  • Jocelyne Lucienne Juliane BOUREL
  • Vincent AGNANO
  • Audrey GUINET
  • Eric Jean-Pierre MELE
  • Brigitte DOZOL ÉPOUSE ROUAN
  • François MULLER
  • Christine GERMAIN
  • Guillaume TARTAYRE
  • Rose-May MARCILLET-LOVERA
  • André CAROSI
  • Céline VERLET
  • Grégory CORBEAUX
Sabrina BAECHEL
Sabrina BAECHEL (4 élus) SABRINA BAECHEL 		477 33,62%
  • Sabrina BAECHEL
  • Frederic LECA
  • Patricia FUNGHINI BASSAT
  • Stéphane BONNOUVRIER
Monique REVEL
Monique REVEL (3 élus) UNE EQUIPE PROCHE, UNE COMMUNE FORTE 		402 28,33%
  • Monique REVEL
  • Georges CAUVIN
  • Catherine BAUDOIN
Participation au scrutin Le Bar-sur-Loup
Taux de participation 63,49%
Taux d'abstention 36,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 1 445

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Bar-sur-Loup - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine CAROSI
Delphine CAROSI (Ballotage) RASSEMBLER, PRESERVER, INNOVER 		392 28,97%
Monique REVEL
Monique REVEL (Ballotage) UNE EQUIPE PROCHE, UNE COMMUNE FORTE 		361 26,68%
Sabrina BAECHEL
Sabrina BAECHEL (Ballotage) SABRINA BAECHEL 		357 26,39%
Richard RIBERO
Richard RIBERO (Ballotage) RIBERO RICHARD 		243 17,96%
Participation au scrutin Le Bar-sur-Loup
Taux de participation 60,84%
Taux d'abstention 39,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 1 384

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