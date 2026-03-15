Résultat municipale 2026 au Barcarès (66420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Barcarès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Barcarès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Barcarès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain FERRAND
Alain FERRAND (24 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		2 628 64,78%
  • Alain FERRAND
  • Colette DETAUX
  • Frédéric ALOY
  • Hélène LESTARQUIT
  • Renaud SALAMONE
  • Anne BAZERBE
  • Florian RODRIGUEZ
  • Delphine MEUNIER
  • Benoît CARRETTE
  • Marie-Hélène CHARLES
  • Jean-Marie PACIFICO
  • Patricia BOULLY
  • Pierre BOBIC
  • Martine GISOLO
  • Laurent ROUSSET
  • Cécile IMBO
  • Joseph GARCIA
  • Ludivine MARICOURT
  • Arnaud JOFFRE
  • Malika GUERITE
  • Ahcene NEDJAR
  • Emilie ALBERGUCCI FIGUET
  • Pierre SALA
  • Sophie VESPIGNANI
Thierry LAUR
Thierry LAUR (5 élus) POUR LE BARCARES, CHANGEONS D'ERE ! 		1 429 35,22%
  • Thierry LAUR
  • Virginie BRODIN
  • Patrick GANEL
  • Virginie CUGNIERE
  • Arnaud BRUCHET
Participation au scrutin Le Barcarès
Taux de participation 63,97%
Taux d'abstention 36,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 4 262

Source : ministère de l’Intérieur

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