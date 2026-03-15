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19:19 - Analyse démographique des élections municipales au Barcarès La démographie et la situation socio-économique du Barcarès contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 532 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,89%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (19,79%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3958 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,35%) et le nombre de résidences HLM (2,51% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 77,23%, comme au Barcarès, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - À quel niveau se situe le RN au Barcarès ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales au Barcarès il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 41,81% des voix lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 65,65% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 46,21% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 67,32% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 56,80% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 63,14% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Anaïs Sabatini.

16:58 - Les électeurs du Barcarès vont-ils se mobiliser aux municipales ? Il y a six ans au Barcarès, le premier tour de la municipale avait vu 59,28 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un niveau plutôt élevé. 3 445 votants s'étaient alors mobilisés alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. Les municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 73,35 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 52,78 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,48 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,44 % des inscrits. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Le Barcarès comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne. En parallèle des élections municipales 2026, le niveau de la participation jouera en définitive sur les résultats du Barcarès.

15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans au Barcarès ? En juin 2024, les élections législatives au Barcarès avaient propulsé aux avants-postes Anaïs Sabatini (Rassemblement National) avec 63,14% au premier tour, devant Marc Medina (Divers centre) avec 20,01%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les citoyens du Barcarès avaient cette fois donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 56,80% des bulletins. .

14:57 - Au Barcarès, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le RN La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Barcarès comme une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Le Barcarès accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,81%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 20,19%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 65,65% pour Marine Le Pen, contre 34,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Le Barcarès portaient leur choix sur Anaïs Sabatini (RN) avec 46,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,32%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales au Barcarès Concernant la pression fiscale du Barcarès, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 4 339 euros en 2024 (année des dernières données) contre 2 580 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 51,69 % en 2024 (contre 23,49 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 7,65006 millions d'euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 5,43578 millions d'euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,65 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 au Barcarès Quels enseignements peut-on tirer des résultats des élections municipales précédentes au Barcarès ? Au soir du premier passage aux urnes, Alain Ferrand (Divers droite) a dominé les débats en recueillant 60,56% des bulletins. À ses trousses, Joëlle Iglésias-Ferrand (Divers droite) a engrangé 28,99% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 au Barcarès, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.