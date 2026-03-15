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19:17 - Élections municipales au Barp : impact de la démographie et de l'économie locale Au Barp, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,26%. Le taux de familles détenant au moins une automobile (90,13%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3111 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,72%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,69%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction au Barp mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,99% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Où en est le RN au Barp aux municipales ? Le RN ne pesait que marginalement lors des élections locales au Barp il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,52% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 46,71% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 25,45% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, au Barp comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 37,11% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 41,12% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 45,20% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs du Barp très mobilisés lors des scrutins L'abstention des électeurs au Barp sera l'un des pivots de ces municipales 2026. L'abstention atteignait 46,11 % pour le premier tour des élections de 2020, une abstention modeste alors qu'en raison du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 17,42 %. Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 52,24 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,95 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,29 %. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Le Barp comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections au Barp ? Le panorama politique du Le Barp a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes 2024 au Barp avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,11%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,52% des suffrages. François-Xavier Marques (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés au Barp après la dissolution avec 41,12%. Sophie Mette (Ensemble !) était à la deuxième place avec 29,93%. Au second tour, c'est en revanche Sophie Mette (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 54,80% des suffrages exprimés.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs du Barp ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Le Barp privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (26,52%), devant Emmanuel Macron crédité de 26,43%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,29% pour Emmanuel Macron, contre 46,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Le Barp accordaient leurs suffrages à Sophie Mette (Ensemble !) avec 27,77% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,17% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Le Barp un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts au Barp Si on analyse la fiscalité du Barp, le taux de la taxe d'habitation est passé à 25,78 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 77 700 euros, en net recul par rapport aux 1 341 780 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Barp s'est établi à 47,89 % en 2024 (contre 26,08 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne au Barp s'est chiffrée à 817 € en 2024 contre 858 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat des dernières municipales au Barp Au Barp, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Blandine Sarrazin (Divers centre) a pris la première place en récoltant 30,38% des bulletins. En deuxième position, Christiane Dornon (Divers droite) a obtenu 584 suffrages en sa faveur (28,03%). La troisième place est revenue à Sophie Piquemal (Divers gauche), réunissant 26,21% des suffrages. Ce score plutôt ténu débouchait sur de fortes incertitudes en vue du second tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes alignées. Blandine Sarrazin l'a finalement emporté avec 781 bulletins (37,38%), face à Christiane Dornon rassemblant 30,82% des votants et Sophie Piquemal réunissant 447 votes (21,39%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir un triomphe net accompagné d’une avance confortable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 148 voix supplémentaires entre les deux tours.