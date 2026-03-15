Résultat municipale 2026 au Barp (33114) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Barp a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Barp, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Barp [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Blandine SARRAZIN
Blandine SARRAZIN (23 élus) LE BARP EN ACTION 		1 424 52,92%
  • Blandine SARRAZIN
  • Jacques MORETTO
  • Virginie CORREIA
  • Denis MAURIN
  • Martine REBIFFE
  • David PETREMONT
  • Emilie MENDOZA
  • Anthony LE LONS
  • Christine DUPRÉ
  • Jérôme BORTHABURU
  • Aurore VALERO
  • Anthony MARTY
  • Laetiia BARTET
  • Andrew NICOLAOU
  • Jennifer DUCHESNE
  • Pierre LASFARGUES
  • Chrisitiana BOCQUET
  • Richard PIANARO
  • Corinne THOMAS
  • Michaël CHEUTIN
  • Stéphanie RIDOIS
  • Franck KERLAU
  • Malika ABITE
Sophie PIQUEMAL
Sophie PIQUEMAL (3 élus) UNIS pour le Barp 		699 25,98%
  • Sophie PIQUEMAL
  • Nicolas MARION
  • Nathalie GARGALLO
Fabrice MACHADO
Fabrice MACHADO (3 élus) LE BARP BON SENS ET BIENVEILLANCE 		568 21,11%
  • Fabrice MACHADO
  • Monica GOMES CORREIA
  • Eric VILLESANGE
Participation au scrutin Le Barp
Taux de participation 61,48%
Taux d'abstention 38,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 2 758

Source : ministère de l’Intérieur

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