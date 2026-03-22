Résultat de l'élection municipale 2026 au Beausset : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Beausset

Le deuxième tour des élections municipales au Beausset a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Marco
Philippe Marco Liste divers droite
UN AVENIR POUR LE BEAUSSET
  • Philippe Marco
  • Beatrice Buron
  • Simplice Leumalieu
  • Christel Albegiani
  • Georges Salles
  • Jacqueline Gallien
  • Pierre Tollard
  • Clivy Ride-Valady
  • Pierre Grard
  • Beatrice Le Boucher
  • Maxime Robert
  • Julie Guerin
  • Alexandre Barabino
  • Elodie Hermitte
  • Olivier Maniere
  • Sandrine Escavi
  • Alain Marguet
  • Lydie Lucazeau
  • Olivier Le Maitre
  • Delphine Comito
  • Xavier Mailhos
  • Martine Lesage
  • Eric Richy
  • Michele Tassy
  • Virgile Donati
  • Audrey Sirvent
  • Teddy Pigeolat
  • Catherine Bouricat
  • Patrick Mourchou
  • Antonella Ferrer
  • Gerard Ollagnon
  • Nadine Colin
  • Benoit Dispard
  • Celine Villard-Toddi
Delphine Igueni
Delphine Igueni Liste Divers
VIVRE AU BEAUSSET
  • Delphine Igueni
  • Fabrice Molinari
  • Nathalie Levi
  • Tristan Dupre
  • Ludivine Schille
  • Nicolas Billotta
  • Morgane Palmato
  • Julien Montefusco
  • Muriel Bellafronte
  • Michel Flamme
  • Isabelle Thomassin
  • Olivier Guillot
  • Laurence Turgis
  • Gerard Thiebaut
  • Guenievre Soler
  • Jean-Philippe Adragna
  • Christelle Lenfant
  • Marcel Coco
  • Danielle Gulman
  • Benjamin Heinrich
  • Sophie Campel
  • Illes Nadifi
  • Elise Bidet
  • Michel Guidicelli
  • Juliette Lepagnol
  • Martin Le Goff
  • Karine Chudzinski
  • Jean-Marc Fournier
  • Anne Collet
  • Jean-Luc Bertin
  • Clara Elizabeth
  • Emmanuel Bout
  • Annie Simon
Claude Alimi
Claude Alimi Liste Divers
AGIR POUR LES BEAUSSETANS
  • Claude Alimi
  • Michèle Oliver
  • Benjamin Joguet
  • Rachida Amar
  • Gilles Raymond
  • Manon Filippi
  • Christian Des
  • Lise Gabus
  • Bruno Lossi
  • Nathalie Prigent
  • Frédéric Cabot
  • Coralie Meurisse
  • Patrick Damblon
  • Muriel Maublanc
  • Laurent Delorme
  • Caroline Fernandez
  • Guerino Alimelli
  • Laurence Herbin
  • Thierry Richard
  • Christelle Baumier
  • Jean Lorquin
  • Mireille Larche
  • Cedric Baldinger
  • Sana Boukili
  • Xavier Desprez
  • Catherine Rinaldo
  • Martial Condette
  • Isabelle Ekart
  • Régis Soreda
  • Andréa Brancourt
  • Jean-Claude Drahos
  • Gabrielle Piccin
  • Xavier Agrech
  • Valérie Bore
  • Jean-Louis Sablayrolles
Muriel Fiol
Muriel Fiol Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR LE BEAUSSET
  • Muriel Fiol
  • Richard Camus
  • Marie-Christine Willaert-Reboul
  • Laurent Beghin
  • Patricia Bald
  • Thomas Nesle
  • Marie-Josée Pomares
  • Guillaume Andre
  • Julie Paquin
  • Matthieu Dellwing
  • Christelle Guigues
  • Olivier Noël
  • Sonia Ligeour
  • Alain Cossais
  • Monique Duret
  • Frank Mairot
  • Sandrine Sales
  • Eric Devey
  • Annie Fourtou
  • Maurice Py
  • Yolande Bonnaure
  • Jan Kerstens
  • Dominique Soler
  • Rudy Welty
  • Colette Lurol
  • Ludovic Dol
  • Raymonde Joly
  • Franck Coquan
  • Corinne Da Costa
  • Daniel Melin
  • Dominique Terrugia
  • Antoine Nesle
  • Daniele Pernice
  • Jean-Henri Gey

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Beausset

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel FIOL
Muriel FIOL (Ballotage) UNION POUR LE BEAUSSET 		1 290 26,35%
Claude ALIMI
Claude ALIMI (Ballotage) AGIR POUR LES BEAUSSETANS 		1 171 23,92%
Philippe MARCO
Philippe MARCO (Ballotage) UN AVENIR POUR LE BEAUSSET 		1 025 20,94%
Edouard FRIEDLER
Edouard FRIEDLER (Ballotage) Le Beausset Rassemblé 2026 		862 17,61%
Delphine IGUENI
Delphine IGUENI (Ballotage) VIVRE AU BEAUSSET 		548 11,19%
Participation au scrutin Le Beausset
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 4 986

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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