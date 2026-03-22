Résultat de l'élection municipale 2026 au Beausset : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Beausset [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Beausset sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Beausset.
L'actu des élections municipales 2026 au Beausset
11:47 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 au Beausset
Les élections municipales 2026 au Beausset ont vu Muriel Fiol (Rassemblement National) terminer en tête dimanche dernier avec 26,35 % des voix. Dans son sillage, Claude Alimi est arrivé en deuxième position avec 23,92 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 20,94 %, Philippe Marco (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Edouard Friedler a récolté 17,61 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin au Beausset, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 59,78 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Beausset
Le deuxième tour des élections municipales au Beausset a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Marco
Liste divers droite
UN AVENIR POUR LE BEAUSSET
|
|
Delphine Igueni
Liste Divers
VIVRE AU BEAUSSET
|
|
Claude Alimi
Liste Divers
AGIR POUR LES BEAUSSETANS
|
|
Muriel Fiol
Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR LE BEAUSSET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Beausset
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Muriel FIOL (Ballotage) UNION POUR LE BEAUSSET
|1 290
|26,35%
|Claude ALIMI (Ballotage) AGIR POUR LES BEAUSSETANS
|1 171
|23,92%
|Philippe MARCO (Ballotage) UN AVENIR POUR LE BEAUSSET
|1 025
|20,94%
|Edouard FRIEDLER (Ballotage) Le Beausset Rassemblé 2026
|862
|17,61%
|Delphine IGUENI (Ballotage) VIVRE AU BEAUSSET
|548
|11,19%
|Participation au scrutin
|Le Beausset
|Taux de participation
|59,78%
|Taux d'abstention
|40,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|4 986
Source : ministère de l’Intérieur
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