Résultat de l'élection municipale 2026 au Beausset : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Marco à Le Beausset (UN AVENIR POUR LE BEAUSSET)

Démocratie locale

L'action municipale doit être transparente et accessible à tous les habitants. Un dialogue constant et constructif sera instauré pour discuter des décisions importantes. Chaque citoyen sera informé et impliqué dans les choix qui engagent l'avenir du Beausset.

Sécurité modernisée

La sécurité au Beausset sera améliorée grâce à des outils modernes et adaptés. Un Plan communal de sécurité sera mis en place, intégrant des technologies telles que la vidéoprotection connectée. L'objectif est de renforcer la tranquillité publique tout en développant une culture de sécurité proactive.

Solidarité communale

La solidarité sera au cœur de l'action municipale pour garantir la dignité de tous les habitants. Des initiatives seront mises en place pour soutenir les familles, les personnes âgées et les jeunes en situation de fragilité. Le Beausset jouera un rôle social majeur dans la cohésion de la communauté.

Développement respectueux

Le développement du Beausset sera réalisé dans le respect de son identité et de son environnement. Les choix d'urbanisme viseront à préserver le cadre de vie exceptionnel de la commune. Une approche équilibrée et durable sera adoptée pour garantir un avenir harmonieux.