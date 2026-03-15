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19:20 - Le Beausset : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale municipale, Le Beausset est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 098 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 092 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 3 106 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,04%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Le Beausset abrite une communauté diversifiée, avec ses 295 résidents étrangers, soit 2,92% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 38,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 496,22 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, Le Beausset incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Municipales 2026 : vers une montée du RN au Beausset ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales au Beausset il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 29,46% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,22% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 30,31% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 50,87% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 41,88% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 49,22% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Aux dernières municipales, 58,45 % d'abstention au Beausset L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 58,45 % au Beausset pour le premier tour des municipales de 2020, un score dans la norme alors que progressait le Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 24,46 % dans la ville (contre 75,54 % de participation). Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. L'abstention aux législatives, mesurée à 53,27 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 31,15 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,27 %. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste du pays. Pour cette municipale 2026, cette variable au Beausset sera en définitive essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Beausset : le vote des électeurs l'année de la dissolution Frank Giletti (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés au Beausset après la dissolution de 2024 avec 49,22%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) suivait à la deuxième place avec 20,87%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,88%).

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Le Beausset reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Beausset soutenaient en priorité Frank Giletti (RN) avec 30,31% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,87%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Beausset était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,06%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en offrant 53,22% pour Marine Le Pen, contre 46,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Le Beausset une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Edouard FRIEDLER a-t-il augmenté les impôts locaux au Beausset ? Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Le Beausset, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 092 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 910 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 43,29 % en 2024 (contre près de 24,80 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 401 980 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,17033 millions d'euros (2 170 330 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,13 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - La liste "Le Beausset Rassemble 2020" grande gagnante de la dernière municipale au Beausset Lors des municipales il y a six ans au Beausset, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Edouard Friedler (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 1 325 voix (41,11%). À sa poursuite, Claude Alimi (La République en marche) a rassemblé 530 voix (16,44%). Une large distance. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes alignées. Edouard Friedler l'a finalement emporté avec 55,29% des bulletins, face à Claude Alimi qui a obtenu 588 électeurs inscrits (18,04%) et Laurence Audiffren Bousahla obtenant 581 électeurs inscrits (17,82%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a probablement tiré parti des voix des listes du centre, engrangeant 477 voix supplémentaires entre les deux tours.