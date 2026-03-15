Résultat municipale 2026 au Beausset (83330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Beausset a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Beausset, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Beausset [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Muriel FIOL
Muriel FIOL UNION POUR LE BEAUSSET 		1 290 26,35%
Claude ALIMI
Claude ALIMI AGIR POUR LES BEAUSSETANS 		1 171 23,92%
Philippe MARCO
Philippe MARCO UN AVENIR POUR LE BEAUSSET 		1 025 20,94%
Edouard FRIEDLER
Edouard FRIEDLER Le Beausset Rassemblé 2026 		862 17,61%
Delphine IGUENI
Delphine IGUENI VIVRE AU BEAUSSET 		548 11,19%
Participation au scrutin Le Beausset
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 4 986

Source : ministère de l’Intérieur

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