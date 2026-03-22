Résultat municipale 2026 au Blanc (36300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Blanc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LHERPINIERE
Gilles LHERPINIERE (22 élus) ville d'Avenir 		1 347 51,12%
  • Gilles LHERPINIERE
  • Nathalie CORBEAU
  • Jerome PERRIN
  • Corinne COMELLI
  • Stéphane CAILLAUD
  • Hélène CARTIER
  • Stephane RIVIERE
  • Catherine BRICHETEAU
  • Thibault DUVAL
  • Lea SABAT
  • Jerome ARDIBUS
  • Oceane MARTIN
  • Marc RODET
  • Céline PUISAIS
  • Pascal LATINI
  • Carmen PASINO CATALINA
  • Jean-Claude PRAULY
  • Annette BACHELIER
  • Bastien CARCA
  • Gaelle COROLLER
  • Michel CLÉMENT
  • Sandrine DUL
Amélie DUMANS- RÉAULT
Amélie DUMANS- RÉAULT (6 élus) le Blanc en avant 		1 049 39,81%
  • Amélie DUMANS- RÉAULT
  • Gildas YAOUANC
  • Emeline TRICOCHE
  • Erwan RIGOLLET-LE BIHAN
  • Carole ÉLION
  • William GARNIER
Yves GAITANAROS
Yves GAITANAROS (1 élu) Naturellement, le Blanc 		239 9,07%
  • Yves GAITANAROS
Participation au scrutin Le Blanc
Taux de participation 59,63%
Taux d'abstention 40,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 2 702

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Blanc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LHERPINIERE
Gilles LHERPINIERE (Ballotage) ville d'Avenir 		1 198 49,04%
Amélie DUMANS- RÉAULT
Amélie DUMANS- RÉAULT (Ballotage) le Blanc en avant 		903 36,96%
Yves GAITANAROS
Yves GAITANAROS (Ballotage) Naturellement, le Blanc 		342 14,00%
Participation au scrutin Le Blanc
Taux de participation 56,39%
Taux d'abstention 43,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 2 554

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