Résultat municipale 2026 au Blanc (36300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Blanc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles LHERPINIERE (22 élus) ville d'Avenir
|1 347
|51,12%
|
|Amélie DUMANS- RÉAULT (6 élus) le Blanc en avant
|1 049
|39,81%
|
|Yves GAITANAROS (1 élu) Naturellement, le Blanc
|239
|9,07%
|
|Participation au scrutin
|Le Blanc
|Taux de participation
|59,63%
|Taux d'abstention
|40,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|2 702
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Blanc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles LHERPINIERE (Ballotage) ville d'Avenir
|1 198
|49,04%
|Amélie DUMANS- RÉAULT (Ballotage) le Blanc en avant
|903
|36,96%
|Yves GAITANAROS (Ballotage) Naturellement, le Blanc
|342
|14,00%
|Participation au scrutin
|Le Blanc
|Taux de participation
|56,39%
|Taux d'abstention
|43,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|2 554
Election municipale 2026 au Blanc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Blanc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Blanc.
L'actu des élections municipales 2026 au Blanc
18:38 - Quel bilan pour les dernières élections au Blanc ?
Pour le tour unique des européennes 2024 au Blanc, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (37,79%). Les élections législatives au Blanc près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mylène Wunsch (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 38,32% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 35,33%. C'est pourtant François Jolivet (Horizons) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,25% des suffrages exprimés. Le contexte politique du Blanc a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale au Blanc
Il peut s'avérer instructif d'étudier les scores des dernières municipales au Blanc. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Gilles Lherpiniere (Divers centre) a surclassé ses concurrents avec 35,65% des voix. Deuxième, Jean-Paul Chanteguet (Divers gauche) a capté 504 bulletins valides (22,45%). Une marge notable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Gilles Lherpiniere l'a finalement emporté avec 61,56% des suffrages, face à Jean-Paul Chanteguet s'adjugeant 38,43% des votants. La domination de la liste 'Le blanc ville d'avenir' s'est amplifiée, conduisant à un triomphe éclatant et irréfutable., gagnant 563 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui s'est qualifié au Blanc pour la finale des municipales ?
Selon la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de la liste menée par Yves Gaitanaros (LDIV), la liste menée par Amélie Dumans- Réault (LDVG) et la liste de Gilles Lherpiniere (LDVC). Accessibles jusqu'à 18 heures, les 6 bureaux de vote de la ville du Blanc permettront aux 4 529 inscrits sur les listes électorales de s'exprimer.
11:59 - Quels sont les rapports de force au Blanc pour ce 2e tour de la municipale ?
Pour le lancement des municipales au Blanc, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 56,39 % localement. C'est Gilles Lherpiniere (Divers centre) qui a pris l'avantage avec 49,04 % des bulletins valides. Ensuite, Amélie Dumans- Réault (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 36,96 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. La pole position, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Gilles Lherpiniere, et il s'est même envolé avec 13,39 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, avec 14,00 %, Yves Gaitanaros s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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