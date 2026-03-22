Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Blanc-Mesnil

Le deuxième tour des élections municipales au Blanc-Mesnil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Meignen
Thierry Meignen Liste d'union à droite
THIERRY 2026
  • Thierry Meignen
  • Christine Cerrigone
  • Jean-Philippe Ranquet
  • Karine Meyer
  • Karim Boumedjane
  • Brigitte Lemarchand
  • Gnananayagam Kingstan
  • Sukran Tosun
  • Alain Cimendar
  • Olivia Kodjia
  • Micael Vaz
  • Caterina Gallelli
  • Mickaël Garcia
  • Benedicte Lefevre
  • Michel Goiron
  • Therese Cornuau
  • Antoine Inglot
  • Amina Caid
  • Jean-Pierre Longin
  • Laurence Goursonnet
  • Julien Carre
  • Carmen Hernandez
  • Jacky Viltart
  • Cemile Kurnaz
  • Laurent Todisco
  • Lucette Bouillon
  • Bo Han
  • Ghislaine Charlier
  • Grigore Mois
  • Elodie Tesson
  • Vijay Monany
  • Nathalie Furacas Alves
  • Antonio Di Ciacco
  • Claude Delmotte
  • Michel Collignon
  • Valerie Le Men
  • Raffaele Saia
  • Murielle Reynaud
  • Daniel Savarin
  • Francine Robin
  • Ivan Jovanovic
  • Dominique Trinquet
  • Maurice Assayag
  • Anamaria Marinescu
  • Adam Allybaccus
  • Jocelyne Bailleul
  • Youssouf Bathily
  • Isabelle Calvo
  • Morghen Pyaneeandee
Demba Traore
Demba Traore Liste divers gauche
BLANC MESNIL UNI
  • Demba Traore
  • Léa Norynberg
  • Didier Mignot
  • Fatma Boudraf
  • Mohamed Cherif
  • Nora Belbachir
  • Moussa Kebe
  • Anissa Hachem
  • Gregory Kovaltchouk
  • Katia Gomez
  • Diven Lecuir
  • Dounia Derraz
  • Demba Tall
  • Isabelle Gelas
  • Mustapha Chrifi
  • Marie-Pierre Ramos
  • Achour Benabdelmoumene
  • Bilé Sylla
  • Rachid M'Barki
  • Laetitia Payet
  • Sophien Harabi
  • Djamila Belharizi
  • Adam Benabdelouahed
  • Catherine Kervégan
  • Dumitru Doda
  • Ameni Abdeljelil
  • Mohamed Chikhaoui
  • Sylvie Magnen
  • Jonathan Beautin
  • Inès Derraz
  • Mohammed Berrabah
  • Alexandra Hivernaud
  • Tawfik Ouanas
  • Fatna Belbachir
  • Samy Meziane
  • Nikita Bamba
  • Thierry Olivier
  • Tatiana Benkaba
  • Alexandre Vallez
  • Fadila Tine
  • Badr Khecha
  • Nabela Remini
  • Dhafrallah Benaissa
  • Victorine Emene Selle
  • Alain N'Ze Nkala
  • Stéphanie Dupont
  • Daniel Dos Anjos
  • Sonia Haddak
  • Santiago Serrano
  • Rachelle Ndiaye
  • Emilien Muselet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry MEIGNEN
Thierry MEIGNEN (Ballotage) THIERRY 2026 		5 747 44,89%
Demba TRAORE
Demba TRAORE (Ballotage) BLANC MESNIL UNI 		2 775 21,68%
Didier MIGNOT
Didier MIGNOT (Ballotage) Ensemble le Blanc-Mesnil 		2 410 18,83%
Mohamed CHERIF
Mohamed CHERIF (Ballotage) CHERIF 2026 L'ALTERNATIVE POUR LE BLANC-MESNIL 		1 707 13,33%
Serge FOURNET
Serge FOURNET Lutte ouvrière 		162 1,27%
Participation au scrutin Le Blanc-Mesnil
Taux de participation 45,69%
Taux d'abstention 54,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 13 124

Source : ministère de l’Intérieur

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