Résultat de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Blanc-Mesnil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Blanc-Mesnil.
L'actu des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil
11:52 - Thierry Meignen largement en tête de l'élection municipale il y a une semaine
Thierry Meignen (Union de la droite) a remporté le premier volet des élections municipales 2026 au Blanc-Mesnil la semaine dernière, avec 44,89 % des suffrages exprimés. À sa suite, Demba Traore (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 21,68 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. La meilleure place, déjà occupée en 2020, a été maintenue pour Thierry Meignen, mais il a marqué un léger repli de 7 points depuis. Par ailleurs, avec 18,83 %, Didier Mignot (Union de la gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Mohamed Cherif, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 13,33 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Du côté de la mobilisation au Blanc-Mesnil, le vote a mobilisé 45,69 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Blanc-Mesnil
Le deuxième tour des élections municipales au Blanc-Mesnil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Meignen
Liste d'union à droite
THIERRY 2026
|
|
Demba Traore
Liste divers gauche
BLANC MESNIL UNI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Blanc-Mesnil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry MEIGNEN (Ballotage) THIERRY 2026
|5 747
|44,89%
|Demba TRAORE (Ballotage) BLANC MESNIL UNI
|2 775
|21,68%
|Didier MIGNOT (Ballotage) Ensemble le Blanc-Mesnil
|2 410
|18,83%
|Mohamed CHERIF (Ballotage) CHERIF 2026 L'ALTERNATIVE POUR LE BLANC-MESNIL
|1 707
|13,33%
|Serge FOURNET Lutte ouvrière
|162
|1,27%
|Participation au scrutin
|Le Blanc-Mesnil
|Taux de participation
|45,69%
|Taux d'abstention
|54,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|13 124
Source : ministère de l’Intérieur
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