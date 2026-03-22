Résultat municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré (17580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bois-Plage-en-Ré, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain MOREAU
Alain MOREAU (15 élus) UNIS POUR LE BOIS-PLAGE 		873 53,43%
  • Alain MOREAU
  • Josiane BELLANGER
  • François MORIN
  • Anny-France LEYRIT
  • Ludovic GEORGES
  • Valérie POIRRIER
  • Bruno LAVERGNE
  • Claudie BUAT
  • Eric LENIAU
  • Arielle DE SAINTE MARIE-COURTY
  • François-Xavier CHUPIN
  • Sarah DURAND
  • Nicolas PINARD
  • Elisabeth BREDEL-COGNACQ
  • Aurélien RAVET
Gérard JUIN
Gérard JUIN (4 élus) ACTIONS, REALISATIONS,AMBITIONS POUR NOTRE VILLAGE 		761 46,57%
  • Gérard JUIN
  • Sandrine PERCHAIS
  • Gerald DURAND
  • Marielle BOURGET
Participation au scrutin Le Bois-Plage-en-Ré
Taux de participation 69,76%
Taux d'abstention 30,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 1 670

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Bois-Plage-en-Ré - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard JUIN
Gérard JUIN (Ballotage) ACTIONS, REALISATIONS,AMBITIONS POUR NOTRE VILLAGE 		589 37,09%
Alain MOREAU
Alain MOREAU (Ballotage) MIEUX VIVRE AU BOIS-PLAGE 		500 31,49%
François MORIN
François MORIN (Ballotage) LE BOIS PLAGE, CAP SUR DEMAIN 		499 31,42%
Participation au scrutin Le Bois-Plage-en-Ré
Taux de participation 68,02%
Taux d'abstention 31,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 627

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