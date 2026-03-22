Résultat municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré (17580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bois-Plage-en-Ré, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain MOREAU (15 élus) UNIS POUR LE BOIS-PLAGE
|873
|53,43%
|
|Gérard JUIN (4 élus) ACTIONS, REALISATIONS,AMBITIONS POUR NOTRE VILLAGE
|761
|46,57%
|
|Participation au scrutin
|Le Bois-Plage-en-Ré
|Taux de participation
|69,76%
|Taux d'abstention
|30,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|1 670
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Bois-Plage-en-Ré - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard JUIN (Ballotage) ACTIONS, REALISATIONS,AMBITIONS POUR NOTRE VILLAGE
|589
|37,09%
|Alain MOREAU (Ballotage) MIEUX VIVRE AU BOIS-PLAGE
|500
|31,49%
|François MORIN (Ballotage) LE BOIS PLAGE, CAP SUR DEMAIN
|499
|31,42%
|Participation au scrutin
|Le Bois-Plage-en-Ré
|Taux de participation
|68,02%
|Taux d'abstention
|31,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|1 627
Election municipale 2026 au Bois-Plage-en-Ré [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Bois-Plage-en-Ré sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Bois-Plage-en-Ré.
L'actu des élections municipales 2026 au Bois-Plage-en-Ré
18:36 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 au Bois-Plage-en-Ré ?
Olivier Falorni (Divers gauche) avait gagné le premier tour des élections législatives au Bois-Plage-en-Ré après la dissolution de 2024 avec 59,57%. Emma Chauveau (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 24,32%. Le second round n'a pas changé grand chose, Olivier Falorni culminant à 72,91% des suffrages exprimés localement. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs du Bois-Plage-en-Ré avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Valérie Hayer avec 26,95% des inscrits. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Gérard Juin vainqueur des dernières élections municipales au Bois-Plage-en-Ré
Les résultats des précédentes municipales au Bois-Plage-en-Ré ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Gérard Juin a fait la course en tête en recueillant 737 suffrages (56,86%). En deuxième position, Jean-Pierre Gaillard a recueilli 43,13% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 au Bois-Plage-en-Ré, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche le principal défi, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Qui sont les candidats au Bois-Plage-en-Ré pour la finale des élections 2026 ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine la liste des candidats pour ce deuxième tour, le scrutin continue donc ce dimanche, avec la liste menée par Gérard Juin (DIV) et Alain Moreau sous l'étiquette DIV. Il faut souligner le retrait de François Morin, qui pouvait maintenir sa liste après un résultat initial qualificatif. Les 3 bureaux de vote de la ville du Bois-Plage-en-Ré ferment à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections au Bois-Plage-en-Ré la semaine dernière ?
Dimanche dernier au Bois-Plage-en-Ré, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 68,02 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Gérard Juin qui a pris l'avantage avec 37,09 % des voix. Dans son sillage, Alain Moreau s'est classé deuxième avec 31,49 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Gérard Juin a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 19 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, François Morin a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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