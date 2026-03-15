Résultat municipale 2026 au Boulay-Morin (27930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 au Boulay-Morin [EN DIRECT]
- Bureaux de vote au Boulay-Morin
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Boulay-Morin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Boulay-Morin, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 au Boulay-Morin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra BOURIENNE (12 élus) Là pour vous, main dans la main, pour un village sûr et convivial
|220
|54,32%
|
|Alain EUDIER (3 élus) ENSEMBLE, DONNONS UN NOUVEL ELAN AU BOULAY-MORIN
|185
|45,68%
|
|Participation au scrutin
|Le Boulay-Morin
|Taux de participation
|73,13%
|Taux d'abstention
|26,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|411
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 au Boulay-Morin [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales du Boulay-Morin en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 au Boulay-Morin
19:17 - Analyse socio-économique du Boulay-Morin : perspectives électorales
Dans les rues du Boulay-Morin, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 331 logements pour 818 habitants, la densité de la commune est de 147 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 30 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 417 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (6,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,81% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 27,99 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Boulay-Morin s'inscrit dans l'histoire du pays.
17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national au Boulay-Morin
Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale au Boulay-Morin en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,44% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 43,74% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 35,14% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 50,97% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,24% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 45,78% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 57,29% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Katiana Levavasseur.
16:58 - Quels niveaux de participation au Boulay-Morin aux dernières élections ?
Pour rappel, la participation s'élevait à 39,27 % au Boulay-Morin lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, la pandémie du Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 452 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,00 % de participation. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 50,18 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 72,64 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 60,40 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une contrée civiquement engagée par rapport au reste de la France. L'affluence dans les isoloirs du Boulay-Morin constituera en définitive un gros enjeu pour ces municipales.
15:59 - Au Boulay-Morin, les élections de 2024 en faveur de la droite
Lors des européennes, le podium au Boulay-Morin s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (44,24%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,90%) et Raphaël Glucksmann (9,03%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Boulay-Morin avaient ensuite placé en tête Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avec 45,78% au premier tour, devant Isabelle Collin (Majorité présidentielle) avec 19,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Katiana Levavasseur culminant à 57,29% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique du Le Boulay-Morin a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité du Boulay-Morin apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique
La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Boulay-Morin comme une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Le Boulay-Morin privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,69%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 29,44%. Lors de la finale de l'élection au Le Boulay-Morin, les électeurs accordaient 56,26% pour Emmanuel Macron, contre 43,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Le Boulay-Morin plébiscitaient Katiana Levavasseur (RN) avec 35,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,97% des suffrages.
12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité au Boulay-Morin pour les municipales ?
Au Boulay-Morin, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,14 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 3 170 € la même année, contre 96 150 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Boulay-Morin a évolué pour se fixer à un peu plus de 48,13 % en 2024 (contre 27,89 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne au Boulay-Morin s'est chiffrée à 691 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 584 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats au Boulay-Morin
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans au Boulay-Morin ? Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Gaëtan Bagot a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 212 voix (97,24%), devant Magali Angot qui a obtenu 96,78% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche de municipales 2026 au Boulay-Morin, cette dynamique si singulière sera une fois encore observée avec attention. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur depuis la réforme du mode de scrutin.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales au Boulay-Morin
L'unique bureau de vote de la commune du Boulay-Morin fermera ses portes à 18 h en prévision du dépouillement. A l'occasion des municipales 2026, les nouveaux élus locaux vont être renouvelés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce 15 mars 2026, les citoyens français doivent choisir parmi les différents candidats qui se présentent dans leur ville et cette fois, le panachage est abandonné dans les communes de moins de mille habitants. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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