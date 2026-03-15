Résultat municipale 2026 au Boulay-Morin (27930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Boulay-Morin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Boulay-Morin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Boulay-Morin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra BOURIENNE
Alexandra BOURIENNE (12 élus) Là pour vous, main dans la main, pour un village sûr et convivial 		220 54,32%
  • Alexandra BOURIENNE
  • Sébastien PROVOT
  • Magali DUBUISSON
  • Térence GRESSENT
  • Sylvie CAZÉ
  • Julien CHEVALIER
  • Valérie HONORE
  • Mickaël QUERRIERE
  • Camille GUERRERO
  • Michel OCON
  • Stéphanie LEMÉE DIJEON
  • Yannick GARÇON
Alain EUDIER
Alain EUDIER (3 élus) ENSEMBLE, DONNONS UN NOUVEL ELAN AU BOULAY-MORIN 		185 45,68%
  • Alain EUDIER
  • Philippine HERSENT
  • Marc DUBOURG
Participation au scrutin Le Boulay-Morin
Taux de participation 73,13%
Taux d'abstention 26,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 411

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Eure ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Boulay-Morin