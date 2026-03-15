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19:17 - Analyse socio-économique du Boulay-Morin : perspectives électorales Dans les rues du Boulay-Morin, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 331 logements pour 818 habitants, la densité de la commune est de 147 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 30 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 417 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (6,34%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,81% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 27,99 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Boulay-Morin s'inscrit dans l'histoire du pays.

17:57 - Avant les municipales, la percée du Rassemblement national au Boulay-Morin Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale au Boulay-Morin en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,44% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 43,74% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 35,14% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 50,97% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,24% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 45,78% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 57,29% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Katiana Levavasseur.

16:58 - Quels niveaux de participation au Boulay-Morin aux dernières élections ? Pour rappel, la participation s'élevait à 39,27 % au Boulay-Morin lors des municipales de 2020, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, la pandémie du Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 452 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,00 % de participation. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 50,18 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 72,64 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 60,40 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une contrée civiquement engagée par rapport au reste de la France. L'affluence dans les isoloirs du Boulay-Morin constituera en définitive un gros enjeu pour ces municipales.

15:59 - Au Boulay-Morin, les élections de 2024 en faveur de la droite Lors des européennes, le podium au Boulay-Morin s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (44,24%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,90%) et Raphaël Glucksmann (9,03%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Boulay-Morin avaient ensuite placé en tête Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avec 45,78% au premier tour, devant Isabelle Collin (Majorité présidentielle) avec 19,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Katiana Levavasseur culminant à 57,29% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique du Le Boulay-Morin a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité du Boulay-Morin apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique La synthèse des votes de 2022 dépeint Le Boulay-Morin comme une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Le Boulay-Morin privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,69%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 29,44%. Lors de la finale de l'élection au Le Boulay-Morin, les électeurs accordaient 56,26% pour Emmanuel Macron, contre 43,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Le Boulay-Morin plébiscitaient Katiana Levavasseur (RN) avec 35,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,97% des suffrages.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité au Boulay-Morin pour les municipales ? Au Boulay-Morin, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,14 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 3 170 € la même année, contre 96 150 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Boulay-Morin a évolué pour se fixer à un peu plus de 48,13 % en 2024 (contre 27,89 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne au Boulay-Morin s'est chiffrée à 691 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 584 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats au Boulay-Morin Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans au Boulay-Morin ? Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Gaëtan Bagot a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 212 voix (97,24%), devant Magali Angot qui a obtenu 96,78% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche de municipales 2026 au Boulay-Morin, cette dynamique si singulière sera une fois encore observée avec attention. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'est en revanche plus en vigueur depuis la réforme du mode de scrutin.