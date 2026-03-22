Résultat de l'élection municipale 2026 au Boulou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Boulou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Boulou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Boulou.
L'actu des élections municipales 2026 au Boulou
11:44 - Patrick Francés largement en tête des élections municipales la semaine dernière
Pour le lancement des municipales au Boulou, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 40,90 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Patrick Francés (Divers gauche) qui est arrivé en tête en rassemblant 43,05 % des voix. À sa suite, Alain Granat (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 21,23 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, avec 20,67 %, Rose-Marie Quintana (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, François Comes, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 15,05 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Boulou
Le deuxième tour des élections municipales au Boulou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rose-Marie Quintana
Liste divers droite
RÉUSSIR LE BOULOU
|
|
Patrick Francés
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE AU BOULOU
|
|
Alain Granat
Liste divers droite
LE BOULOU DEMAIN !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Boulou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick FRANCÉS (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE AU BOULOU
|1 164
|43,05%
|Alain GRANAT (Ballotage) LE BOULOU DEMAIN !
|574
|21,23%
|Rose-Marie QUINTANA (Ballotage) RÉUSSIR LE BOULOU
|559
|20,67%
|François COMES (Ballotage) L'AVENIR EN CONFIANCE, LE BOULOU 2026
|407
|15,05%
|Participation au scrutin
|Le Boulou
|Taux de participation
|59,10%
|Taux d'abstention
|40,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|2 767
Source : ministère de l’Intérieur
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