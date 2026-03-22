Résultat de l'élection municipale 2026 au Boulou : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Boulou

Le deuxième tour des élections municipales au Boulou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rose-Marie Quintana
Rose-Marie Quintana Liste divers droite
RÉUSSIR LE BOULOU
  • Rose-Marie Quintana
  • Lionel Martin
  • Martine Bisserier
  • Georges Parramon
  • Patricia Moulin
  • Patrick Olive
  • Marie-Dominique Mailfait
  • Michaël Sermet
  • Marie Dolorès Porras
  • Éric Bassou
  • Séverine Leal
  • Sylvain Pennacchio
  • Audrey Nachez
  • Philippe Nicolau
  • Ruth Donovan Davalou
  • Frédéric Michel
  • Jocelyne Robert
  • Jean-Michel Masson
  • Marion Camps
  • Guillaume Dorsemaine
  • Odile Boutet-Perez
  • Benoît Pages
  • Maylis Pennacchio
  • Patrice Vidal
  • Martine Delpage
  • Didier Nicou
  • Martine Baudonnet
  • Marc Verfaille
  • Michèle Jeanjean
Patrick Francés
Patrick Francés Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE AU BOULOU
  • Patrick Francés
  • Brigitte Erre
  • Stéphane Grau
  • Sylvaine Ricciardi-Braem
  • Armand Lafuente
  • Stéphanie Dell'Utri
  • Jean-Marc Pacull
  • Claudine Debard-Leynaud
  • Damien Surjus
  • Claudine Marcerou
  • Florent Galliez
  • Océane Poupon
  • Dominique Noël
  • Nathalie Daries
  • Pierre Daïder
  • Rachel Sandler
  • Éric Claude
  • Cathy Beck
  • Alexandre Tarrazona
  • Nicole Libaude
  • Mathieu Ferrer
  • Sophie Ernoult
  • Seydou Coulibaly
  • Cécile Padovani
  • Julien Rojas
  • Céline Camps
  • Yan-Philippe Datella
  • Léa Baudlot
  • Georges Escardivol
  • Margarita Sanz
  • Jean-Claude Vergel
Alain Granat
Alain Granat Liste divers droite
LE BOULOU DEMAIN !
  • Alain Granat
  • Vanina Pontio
  • Philippe Guimpier
  • Micheline Saint-Gerand
  • Claude Paoli
  • Danielle Schautaud
  • Fernand Ribas
  • Isabelle Tejero-Beugnot
  • Paul Menard
  • Malika Mansouri
  • Pierre-Luc Sicard
  • Myriam Granat
  • Raphaël Molina
  • Nadia Valence
  • Eric Martinez
  • Patricia Ortega
  • Alexandre Perrois
  • Christel Loiseau
  • Pascal Capillaire
  • Eléonore Granet
  • Franck-Olivier Chevrier
  • Dolorès Berlémont
  • Nicolas Goubet
  • Mandy Puig
  • Léoncio Brazo
  • Régine Bourguere
  • David Warot
  • Aurélie Chat
  • Jean-Yves Lehembre
  • Florence Vinko

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Boulou

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick FRANCÉS
Patrick FRANCÉS (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE AU BOULOU 		1 164 43,05%
Alain GRANAT
Alain GRANAT (Ballotage) LE BOULOU DEMAIN ! 		574 21,23%
Rose-Marie QUINTANA
Rose-Marie QUINTANA (Ballotage) RÉUSSIR LE BOULOU 		559 20,67%
François COMES
François COMES (Ballotage) L'AVENIR EN CONFIANCE, LE BOULOU 2026 		407 15,05%
Participation au scrutin Le Boulou
Taux de participation 59,10%
Taux d'abstention 40,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 767

Source : ministère de l’Intérieur

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