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19:19 - Dynamique électorale au Boulou : une analyse socio-démographique La démographie et le profil socio-économique du Boulou contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,96%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (63,24%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2977 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 4,93% et d'une population immigrée de 9,75% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,24%, comme au Boulou, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN au Boulou Le RN restait loin du podium lors des élections locales au Boulou en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 37,97% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 62,65% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 37,36% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 61,27% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 49,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,27% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,83% le dimanche suivant, et un siège remporté par Michèle Martinez.

16:58 - À quel niveau se situe la participation au Boulou ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 51,15 % au Boulou lors des précédentes élections municipales, une proportion assez classique alors que le scrutin avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 25,03 % dans la ville (et donc 74,97 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 53,15 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,89 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,15 %. Ce retour sur la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays. Cette donnée au Boulou constituera en tout cas un 'game changer' pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans au Boulou Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent au Boulou. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens du Boulou avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,47% des bulletins. Michèle Martinez (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés au Boulou une vingtaine de jours plus tard avec 55,27%. Julien Baraillé (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 20,47%. Le second round n'a pas changé grand chose, Michèle Martinez culminant à 65,83% des votes sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité du Boulou s'était clairement orientée à la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Boulou portaient leur choix sur Michèle Martinez (RN) avec 37,36% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,27%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Boulou privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,97%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 20,23%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 62,65% pour Marine Le Pen, contre 37,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Le Boulou une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité au Boulou ? Si l'on regarde de près la fiscalité du Boulou, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,02 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant près de 219 300 euros, contre quelque 1,2629 million d'euros (1 262 900 € très exactement) récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal au Boulou s'est établi à 40,64 % en 2024 (contre 18,60 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal au Boulou a atteint environ 1 113 euros en 2024 contre 807 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat au Boulou Les résultats des dernières municipales au Boulou ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, François Comes (Divers gauche) a fait la course en tête en recueillant 739 voix (35,99%). À ses trousses, Patrick Frances (Divers gauche) a recueilli 29,66% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Rose-Marie Quintana (Divers), s'adjugeant 288 électeurs (14,02%). Un retard significatif. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes alignées. François Comes l'a finalement emporté avec 1 021 suffrages (44,46%), face à Patrick Frances s'adjugeant 811 électeurs inscrits (35,32%) et Alain Granat réunissant 10,45% des électeurs inscrits. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du report de voix des listes de gauche éliminées, sécurisant 282 voix supplémentaires entre les deux tours.