Résultat municipale 2026 au Boulou (66160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Boulou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Boulou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Boulou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick FRANCÉS
Patrick FRANCÉS UN NOUVEAU SOUFFLE AU BOULOU 		1 164 43,05%
Alain GRANAT
Alain GRANAT LE BOULOU DEMAIN ! 		574 21,23%
Rose-Marie QUINTANA
Rose-Marie QUINTANA RÉUSSIR LE BOULOU 		559 20,67%
François COMES
François COMES L'AVENIR EN CONFIANCE, LE BOULOU 2026 		407 15,05%
Participation au scrutin Le Boulou
Taux de participation 59,10%
Taux d'abstention 40,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 767

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Orientales ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Orientales. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Boulou

En savoir plus sur Le Boulou