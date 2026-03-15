Résultat de l'élection municipale 2026 au Bourget : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Bourget [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Bourget sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Bourget.
L'actu des élections municipales 2026 au Bourget
13:46 - Les premières élections au Bourget depuis la réforme fiscale
Au Bourget, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 1 271 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 301 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à environ 34,90 % en 2024 (contre environ 18,61 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 401 210 € en 2024. Un produit qui est loin des 5 987 600 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 25,25 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 au Bourget
Les résultats des dernières municipales au Bourget ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Yannick Hoppe (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 1 087 suffrages (47,96%). Derrière, Jean-Baptiste Borsali (Divers droite) a recueilli 919 suffrages en sa faveur (40,55%). Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Baptiste Borsali l'a finalement emporté avec 51,23% des votes, face à Yannick Hoppe s'adjugeant 1 361 électeurs (48,76%). C'est cependant un retournement total de situation qui s'est produit, où les reports de voix ont été totalement cruciales. En dépit du fait que Yannick Hoppe a réalisé la meilleure progression en ajoutant 442 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées. La formation minoritaire est sommée de rassembler plus largement dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote au Bourget : les horaires d'ouverture
Les 7 bureaux de vote de la commune du Bourget seront accessibles jusqu'à 20 h pour recevoir les électeurs. Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs du Bourget de s'exprimer sur la manière dont est gérée leur commune. Au Bourget et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui succédera à Jean-Baptiste Borsali (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales au Bourget. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Bourget
|Tête de listeListe
|
Stéphanie Alberto
Liste divers centre
AVEC VOUS POUR NOTRE VILLE
|
|
Jean-Baptiste Borsali
Liste divers droite
LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS
|
|
Sofiane Milous
Liste divers gauche
LES VOIX DU BOURGET
|
|
Mehdi Nezzar
Liste Divers
le bourget uni et fort
|
|
Gérald Durand
Liste divers droite
Un cap pour Le Bourget
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste Borsali (25 élus) Le bourget c'est vous
|1 430
|51,23%
|
|Yannick Hoppe (8 élus) Une équipe qui agit pour le bourget
|1 361
|48,76%
|
|Participation au scrutin
|Le Bourget
|Taux de participation
|46,98%
|Taux d'abstention
|53,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 871
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Hoppe Une equipe qui agit pour le bourget
|1 087
|47,96%
|Jean-Baptiste Borsali Le bourget c'est vous
|919
|40,55%
|Johnny Magamootoo Un nouvel elan pour le bourget
|194
|8,56%
|Yves Didier Kotto Ensemble pour un bourget equitable et sans discrimination
|66
|2,91%
|Participation au scrutin
|Le Bourget
|Taux de participation
|38,45%
|Taux d'abstention
|61,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 348
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Capo-Canellas (27 élus) Union pour le bourget
|1 929
|58,81%
|
|Johnny Magamootoo (3 élus) Un avenir meilleur pour le bourget
|531
|16,18%
|
|Valérie Mery (2 élus) Ma force c'est vous mon ambition c'est le bourget
|467
|14,23%
|
|Sebastien Foy (1 élu) Changer le bourget
|353
|10,76%
|
|Participation au scrutin
|Le Bourget
|Taux de participation
|52,58%
|Taux d'abstention
|47,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,40%
|Nombre de votants
|3 431
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