Résultat de l'élection municipale 2026 au Bourget : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Bourget

Tête de listeListe
Stéphanie Alberto
Stéphanie Alberto Liste divers centre
AVEC VOUS POUR NOTRE VILLE
  • Stéphanie Alberto
  • Johnny Magamootoo
  • Ajanthaa Maheswaran
  • Richard Trinh
  • Aminata Kouyate
  • Laurent Bouré
  • Fatiha Shaïsah
  • Dominique Guerlais
  • Stéphanie Bendavid Oyahon
  • Alain Toure
  • Sonia El Haddouti
  • Calvin Narayanasawmy
  • Silvia Spac
  • Ali Kedadouche
  • Jessica Afula Kabama
  • Dumitru Moldovan
  • Evelyne Véiès
  • Sarady-Manicandane Venugopal
  • Wolimata Diakite
  • Guillaume Robert
  • Sobha Seenundun
  • Irfaan Mohabuth
  • Jacqueline Taschek
  • Jean-Noel Valentine
  • Tatiana Mardaymootoo
  • Thierry Quilez
  • Françoise Desnos
  • Arunasalam Kuhendran
  • Bianca Moldovan
  • Sivananthan Makenthirarajah
  • Clémentine Akpaki
  • Shahzaib Arif
  • Yvana Mardaymootoo
  • Adel El Hadj M'Barek
  • Madison Tranchot
Jean-Baptiste Borsali
Jean-Baptiste Borsali Liste divers droite
LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS
  • Jean-Baptiste Borsali
  • Karima Miloudi
  • Carlos Da Costa
  • Françoise Sanchez Y Munoz
  • Albert Conty
  • Marie-Lyne Da Costa
  • Jacques Godard
  • Hawa Drame
  • Abdelkarim Khaldi
  • Sabina Mirza Mushtaq
  • Pablo Cid Y Alvarez
  • Danielle Bankole
  • François Colombel
  • Christine Smadja
  • Wail Aboud
  • Evelyne Smadja
  • Himad Darani
  • Catarina Monteiro
  • Philippe Robert
  • Biljana Filipovic
  • André Conty
  • Yamna Bentebib
  • Omar Nassori
  • Béatrice Puiférat
  • Riad Berra
  • Hadassah Niunga Mbemba
  • Ahmed Mohammad Al Momin
  • Aude Suzanna
  • Niroyan Nallathamby
  • Stéphanie Blat-Viel
  • Albert Duflos
  • Ouiza Ferhat
  • Aervinder Singh
  • Teresa Brandão Mimoso
  • Julien Marques
Sofiane Milous
Sofiane Milous Liste divers gauche
LES VOIX DU BOURGET
  • Sofiane Milous
  • Zohra Khennous
  • Milhoud Bouhassoune
  • Kahina Daoud
  • Ludovic Amedah
  • Cindy Donzelle
  • Karim Mezache
  • Emine Acet
  • Serdar Yoruk
  • Karishma Baichoo
  • Najim El-Barrar
  • Patricia Cesaire
  • Jimmy Barbosa
  • Aïssata Sakine
  • Ian Molard
  • Marilena Schiopu
  • Marving Mabiala
  • Rima Maadadi
  • Maoulida Mroudjae
  • Magali Donzelle
  • Loueï Berhouma
  • Florence Klipsch
  • Nasr Choul
  • Alycia Taylor-Amedah
  • Asaad Saadi
  • Maja Obrebalska
  • Thierry Cumps
  • Hibba Benghouba
  • Yohan Bencherif
  • Komathy Ravikumar
  • Olivier Molard
  • Fatima El Hirech
  • Luigi Rose
  • Nora Castandet
  • Hamza Boubetra
Mehdi Nezzar
Mehdi Nezzar Liste Divers
le bourget uni et fort
  • Mehdi Nezzar
  • Sandy Desrumaux
  • Aufré Iroudayaradje
  • Fatima Chih
  • Thomas Perbost
  • Corinne Narbonnais
  • Jean-Luc Bourc'His
  • Jihane El Messaoudi
  • Faride Mahibou
  • Corinne Pierson
  • Mohamed Sow
  • Delusha Angelo Douglas
  • Abderrazak Fadili
  • Huberte Mulho Ahanda
  • José Da Costa
  • Fatma Sylla
  • Belgacem Kahia
  • Agnès Berezecki
  • Khaleel Joomye
  • Amel Belarouci
  • Judeson Anthony Fernando
  • Mélissa Sihyurek
  • Naïm Moézaly Goulamhoussem
  • Nadia Itchir
  • Alexix Es
  • Pauline Girona
  • Ibrahima Baradji
  • Viviana Carvalho Correira
  • Jean-Michel Lafin
  • Aude Livoreil
  • Alexandre Lottin
  • Valérie Rousset
  • Mehdi Zitouni
Gérald Durand
Gérald Durand Liste divers droite
Un cap pour Le Bourget
  • Gérald Durand
  • Sihame Moumni
  • Rémy Castelnaud
  • Elisabeth Coletta
  • Frédéric Geay
  • Simona Suciu
  • Loutfi Mzembaba
  • Marie-Louise Tapadinhas-Pires
  • Thierry Papoin
  • Marie-Joana Chamlong
  • Pascal Anceaux
  • Razika Tighilte
  • Nathan Darboux
  • Carole Sauvage
  • Vasile Muresan
  • Fatima Gouâli
  • Thinesh Theivendiran
  • Dieynaba Cisse
  • Victor Correia
  • Alexandra Toma
  • Olivier Prosperi
  • Meriem Tahar
  • Florian Petridis
  • Virginie Janvier
  • David Gomes
  • Andrée Maloto Suela
  • Stefan Beta
  • Ancuta Veres
  • Éric Carlier
  • Christiane Leal Lage
  • Iftikhar Mian
  • Marie-Thérèse Bonnal
  • Jean-Pierre Lucas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste Borsali
Jean-Baptiste Borsali (25 élus) Le bourget c'est vous 		1 430 51,23%
  • Jean-Baptiste Borsali
  • Sandy Desrumaux
  • Carlos Da Costa
  • Hélène Bunoust
  • Halim Alout
  • Karima Miloudi
  • Cyrille Dupuis
  • Marie-Lyne Da Costa
  • Waïl Aboud
  • Laura Petrequin
  • Denis Desrumaux
  • Dahouhia Berdouk
  • Khaleel Joomye
  • Valery Vannereux
  • Lionnel Cathelin
  • Ingrid Adelaïde Beaubrun
  • Luis Vaz
  • Roseline Darcis
  • Himad Darani
  • Catarina Monteiro
  • Rodney Drahmani
  • Manuella Buval
  • Didier Ferrier
  • Margaux Merly
  • Abdel Fadili
Yannick Hoppe
Yannick Hoppe (8 élus) Une équipe qui agit pour le bourget 		1 361 48,76%
  • Yannick Hoppe
  • Catherine Riou
  • Vincent Capo-Canellas
  • Corinne Narbonnais
  • Johnny Magamootoo
  • Martine Roué
  • Gérald Durand
  • Nikita Frison-Bruno
Participation au scrutin Le Bourget
Taux de participation 46,98%
Taux d'abstention 53,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 871

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Hoppe
Yannick Hoppe Une equipe qui agit pour le bourget 		1 087 47,96%
Jean-Baptiste Borsali
Jean-Baptiste Borsali Le bourget c'est vous 		919 40,55%
Johnny Magamootoo
Johnny Magamootoo Un nouvel elan pour le bourget 		194 8,56%
Yves Didier Kotto
Yves Didier Kotto Ensemble pour un bourget equitable et sans discrimination 		66 2,91%
Participation au scrutin Le Bourget
Taux de participation 38,45%
Taux d'abstention 61,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 348

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Capo-Canellas
Vincent Capo-Canellas (27 élus) Union pour le bourget 		1 929 58,81%
  • Vincent Capo-Canellas
  • Catherine Riou
  • Albert Conty
  • Marie-Thérèse Gitenay
  • Jacques Godard
  • Shama Nilavannane
  • Gérard Dilien
  • Martine Roue
  • Gérald Durand
  • Françoise Rossignol
  • Frédy Mahon
  • Corinne Narbonnais
  • Denis Desrumaux
  • Maryline Marchois
  • Jean-Michel Lafin
  • Gisèle Bahuon
  • Yannick Hoppe
  • Dounia Elkarti
  • Philippe Robert
  • Sabine Morcrette
  • Jean-Baptiste Borsali
  • Maryse Lopez
  • Jean-Jacques Jenné
  • Rosaline Fouquereau
  • Thierry Scheinert
  • Catherine Durr
  • Abdelmalik Abid
Johnny Magamootoo
Johnny Magamootoo (3 élus) Un avenir meilleur pour le bourget 		531 16,18%
  • Johnny Magamootoo
  • Jocelyne Giabicani
  • Thomas Rahal
Valérie Mery
Valérie Mery (2 élus) Ma force c'est vous mon ambition c'est le bourget 		467 14,23%
  • Valérie Mery
  • Benoît Peningue
Sebastien Foy
Sebastien Foy (1 élu) Changer le bourget 		353 10,76%
  • Sebastien Foy
Participation au scrutin Le Bourget
Taux de participation 52,58%
Taux d'abstention 47,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,40%
Nombre de votants 3 431

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