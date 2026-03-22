Résultat de l'élection municipale 2026 au Bourget : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Bourget

Le deuxième tour des élections municipales au Bourget a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Baptiste Borsali
Jean-Baptiste Borsali Liste divers droite
LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS
  • Jean-Baptiste Borsali
  • Karima Miloudi
  • Carlos Da Costa
  • Françoise Sanchez Y Munoz
  • Albert Conty
  • Marie-Lyne Da Costa
  • Jacques Godard
  • Hawa Drame
  • Abdelkarim Khaldi
  • Sabina Mirza Mushtaq
  • Pablo Cid Y Alvarez
  • Danielle Bankole
  • François Colombel
  • Christine Smadja
  • Wail Aboud
  • Evelyne Smadja
  • Himad Darani
  • Catarina Monteiro
  • Philippe Robert
  • Biljana Filipovic
  • André Conty
  • Yamna Bentebib
  • Omar Nassori
  • Béatrice Puiférat
  • Riad Berra
  • Hadassah Niunga Mbemba
  • Ahmed Mohammad Al Momin
  • Aude Suzanna
  • Niroyan Nallathamby
  • Stéphanie Blat-Viel
  • Albert Duflos
  • Ouiza Ferhat
  • Aervinder Singh
  • Teresa Brandão Mimoso
  • Julien Marques
Mehdi Nezzar
Mehdi Nezzar Liste Divers
le bourget uni et fort
  • Mehdi Nezzar
  • Sandy Desrumaux
  • Aufré Iroudayaradje
  • Fatima Chih
  • Thomas Perbost
  • Corinne Narbonnais
  • Jean-Luc Bourc'His
  • Jihane El Messaoudi
  • Faride Mahibou
  • Corinne Pierson
  • Mohamed Sow
  • Delusha Angelo Douglas
  • Abderrazak Fadili
  • Huberte Mulho Ahanda
  • José Da Costa
  • Fatma Sylla
  • Belgacem Kahia
  • Agnès Berezecki
  • Khaleel Joomye
  • Amel Belarouci
  • Judeson Anthony Fernando
  • Mélissa Sihyurek
  • Naïm Moézaly Goulamhoussem
  • Nadia Itchir
  • Alexix Es
  • Pauline Girona
  • Ibrahima Baradji
  • Viviana Carvalho Correira
  • Jean-Michel Lafin
  • Aude Livoreil
  • Alexandre Lottin
  • Valérie Rousset
  • Mehdi Zitouni

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Bourget

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste BORSALI
Jean-Baptiste BORSALI (Ballotage) LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS 		1 640 44,00%
Mehdi NEZZAR
Mehdi NEZZAR (Ballotage) le bourget uni et fort 		1 310 35,15%
Sofiane MILOUS
Sofiane MILOUS LES VOIX DU BOURGET 		319 8,56%
Gérald DURAND
Gérald DURAND Un cap pour Le Bourget 		282 7,57%
Stéphanie ALBERTO
Stéphanie ALBERTO AVEC VOUS POUR NOTRE VILLE 		176 4,72%
Participation au scrutin Le Bourget
Taux de participation 55,16%
Taux d'abstention 44,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 3 809

Source : ministère de l’Intérieur

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