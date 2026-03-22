Résultat de l'élection municipale 2026 au Bourget : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Bourget [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Bourget sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Bourget.
L'actu des élections municipales 2026 au Bourget
11:51 - Qui est en tête au Bourget avant le 2e tour de ces élections municipales 2026 ?
Pour le lancement des municipales au Bourget, le vote a mobilisé 55,16 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Jean-Baptiste Borsali (Divers droite) qui s'est arrogé la première place avec 44,00 % des voix. À sa suite, Mehdi Nezzar a pris la position de dauphin avec 35,15 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Jean-Baptiste Borsali s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a même progressé avec 3,45 points de plus. Pour compléter ce tableau, avec 8,56 %, Sofiane Milous (Divers gauche) n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. De son côté, Gérald Durand, avec la nuance Divers droite, a obtenu 7,57 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Bourget
Le deuxième tour des élections municipales au Bourget a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Baptiste Borsali
Liste divers droite
LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS
|
|
Mehdi Nezzar
Liste Divers
le bourget uni et fort
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Bourget
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Baptiste BORSALI (Ballotage) LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS
|1 640
|44,00%
|Mehdi NEZZAR (Ballotage) le bourget uni et fort
|1 310
|35,15%
|Sofiane MILOUS LES VOIX DU BOURGET
|319
|8,56%
|Gérald DURAND Un cap pour Le Bourget
|282
|7,57%
|Stéphanie ALBERTO AVEC VOUS POUR NOTRE VILLE
|176
|4,72%
|Participation au scrutin
|Le Bourget
|Taux de participation
|55,16%
|Taux d'abstention
|44,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|3 809
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines du Bourget
- Le Bourget (93350)
- Ecole primaire au Bourget
- Maternités au Bourget
- Crèches et garderies au Bourget
- Classement des collèges au Bourget
- Salaires au Bourget
- Impôts au Bourget
- Dette et budget du Bourget
- Climat et historique météo du Bourget
- Accidents au Bourget
- Délinquance au Bourget
- Inondations au Bourget
- Nombre de médecins au Bourget
- Pollution au Bourget
- Entreprises au Bourget
- Prix immobilier au Bourget