Résultat municipale 2026 au Bourget (93350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Bourget a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bourget, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Bourget [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste BORSALI
Jean-Baptiste BORSALI LE BOURGET, LES PISTES DU SUCCÈS 		1 640 44,00%
Mehdi NEZZAR
Mehdi NEZZAR le bourget uni et fort 		1 310 35,15%
Sofiane MILOUS
Sofiane MILOUS LES VOIX DU BOURGET 		319 8,56%
Gérald DURAND
Gérald DURAND Un cap pour Le Bourget 		282 7,57%
Stéphanie ALBERTO
Stéphanie ALBERTO AVEC VOUS POUR NOTRE VILLE 		176 4,72%
Participation au scrutin Le Bourget
Taux de participation 55,16%
Taux d'abstention 44,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 3 809

Source : ministère de l’Intérieur

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