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19:21 - Le Bourget : démographie, élections et perspectives d'avenir En marge des municipales, Le Bourget foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 052 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 050 entreprises, Le Bourget offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (48,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 4 993 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 150 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,98%, synonyme d'une situation économique tendue. Au Bourget, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Avant les élections de 2026, la progression du vote RN au Bourget Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections municipales au Bourget en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 14,10% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 28,91% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 10,82% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Bourget comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,42% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Le mouvement lepéniste passait inaperçu dans les suffrages.

16:58 - Aux dernières municipales, 61,55 % d'abstention au Bourget L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 61,55 % au Bourget pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que l'événement avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 29,30 % dans la ville (contre 70,70 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 62,27 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 40,49 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 59,07 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le profil d'une localité marquée par l'abstention par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette municipale au Bourget, cet élément jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Bourget en 2024 Pour le tour unique des européennes 2024 au Bourget, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Manon Aubry (37,58%). Les élections des députés au Bourget une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Aly Diouara (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 33,68% au premier tour, devant Aude Lagarde (Union des Démocrates et Indépendants) avec 26,74%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aly Diouara culminant à 59,16% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Au Bourget, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à la gauche Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Bourget plébiscitaient Raquel Garrido (Nupes) avec 34,80% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,31% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Bourget qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 44,20% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,63%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 71,09%, contre 28,91% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Le Bourget un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Les premières élections au Bourget depuis la réforme fiscale Au Bourget, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté 1 271 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 301 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à environ 34,90 % en 2024 (contre environ 18,61 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 401 210 € en 2024. Un produit qui est loin des 5 987 600 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 25,25 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 au Bourget Les résultats des dernières municipales au Bourget ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Yannick Hoppe (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 1 087 suffrages (47,96%). Derrière, Jean-Baptiste Borsali (Divers droite) a recueilli 919 suffrages en sa faveur (40,55%). Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Baptiste Borsali l'a finalement emporté avec 51,23% des votes, face à Yannick Hoppe s'adjugeant 1 361 électeurs (48,76%). C'est cependant un retournement total de situation qui s'est produit, où les reports de voix ont été totalement cruciales. En dépit du fait que Yannick Hoppe a réalisé la meilleure progression en ajoutant 442 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Divers droite a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées. La formation minoritaire est sommée de rassembler plus largement dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.