Résultat de l'élection municipale 2026 au Bouscat : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Bouscat [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Bouscat sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Bouscat.
L'actu des élections municipales 2026 au Bouscat
13:46 - Le Bouscat : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales
Pour ce qui concerne les contributions locales au Bouscat, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 1 313 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 235 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,00 % en 2024 (contre 27,92 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 795 900 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 8 861 400 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 21,18 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Patrick Bobet 2020 Pour Le Bouscat" majoritaire au Bouscat
Quelles leçons retenir des résultats des dernières municipales au Bouscat ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Patrick Bobet (Divers droite) a pris la première place en recueillant 59,01% des bulletins. Derrière, Damien Rousseau (La République en marche) a obtenu 1 009 votes (16,54%). Une troisième force s'est dégagée derrière Claire Layan (Divers gauche), réunissant 951 voix (15,59%). Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 au Bouscat, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire retentissante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote au Bouscat
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote du Bouscat sont les suivants : de 8 heures à 19 heures. Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens du Bouscat sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales au Bouscat. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Bouscat
|Tête de listeListe
|
Gwenaël Lamarque
Liste divers droite
GL2026EB
|
|
Ivan Gratte
Liste du Rassemblement National
DYNAMISONS LE BOUSCAT !
|
|
Carola Tiana Castelneau
Liste d'union à gauche
Le Bouscat en Commun
|
|
Claire Layan
Liste divers gauche
L'ELAN CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Bobet (29 élus) Patrick bobet 2020 pour le bouscat
|3 598
|59,01%
|
|Damien Rousseau (3 élus) Demain le bouscat
|1 009
|16,54%
|
|Claire Layan (2 élus) Bouscat 2020 pour un engagement eco-citoyen
|951
|15,59%
|
|Patrick Alvarez (1 élu) Ensemble pour le bouscat, ville solidaire, écologique, sociale
|539
|8,84%
|
|Participation au scrutin
|Le Bouscat
|Taux de participation
|35,64%
|Taux d'abstention
|64,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 231
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Bobet (30 élus) L'avenir ensemble
|6 217
|66,15%
|
|Pierre Catard (3 élus) Réveillons le bouscat
|1 535
|16,33%
|
|Fabien Barrier (1 élu) Bousc'avenir le pari citoyen
|957
|10,18%
|
|Patrick Alvarez (1 élu) Ensemble pour le bouscat, pour une ville solidaire, écologique et citoyenne
|689
|7,33%
|
|Participation au scrutin
|Le Bouscat
|Taux de participation
|56,82%
|Taux d'abstention
|43,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|9 702
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