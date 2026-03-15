Résultat de l'élection municipale 2026 au Bouscat : les infos en direct

Gwenaël Lamarque Liste divers droite

GL2026EB Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gwenaël Lamarque Sécurité et Cadre de Vie La sécurité est présentée comme la priorité absolue pour la ville du Bouscat. Un engagement est pris pour préserver le cadre de vie unique tout en assurant une ville à taille humaine. Cela reflète une volonté de maintenir l'identité du Bouscat tout en investissant dans des moyens de protection appropriés. Accompagnement et Services Publics La ville se positionne comme un soutien tout au long de la vie de ses habitants, en mettant l'accent sur l'éducation et le soutien aux associations. Des services publics de qualité sont mis en avant, avec une attention particulière portée sur les plus jeunes et les aînés. Cette approche vise à garantir que chaque citoyen trouve sa place dans la communauté. Innovation et Transition Le projet municipal met l'accent sur l'innovation constante, notamment à travers des initiatives en matière de transition écologique et de mobilités. La participation citoyenne est également valorisée, soulignant l'importance d'une interaction active entre les habitants et les élus. La ville aspire à être un lieu dynamique, soutenant les commerces et les événements culturels tout au long de l'année. Grands Projets pour le Mandat Huit grands projets sont annoncés pour le mandat, incluant la création d'un Centre Communal de Sécurité Publique et d'espaces verts. D'autres initiatives visent à rénover des infrastructures éducatives et sportives, ainsi qu'à valoriser des zones commerciales. Ces projets reflètent une ambition claire de développement et d'amélioration du cadre de vie des Bouscatais.

Gwenaël Lamarque

Daphné Gaussens

Maël Fetouh

Marie Da Rocha

Rémi Simon

Muriel Frou-Ville

Bruno Quéré

Marine Lemmens-Hébrard

Damien Rousseau

Emmanuelle Angelini

Philippe Borro

Bérengère Dupin

Matthieu Bouyssière

Mathilde Ferchaud

Didier Pauly

Sandrine Jovené

Xavier de Javel

Mathilde Prezelin-Reydit

Alain Gérard

Frédérique Boucher

Emmanuel Marcilhacy

Ombeline Sempastous

Jean-Michel Daniel

Karine Audemard

Emmanuel Aparici

Séverine Vanleene

Calvin Azzopardi

Annabelle Pogam

Mathieu Lejeune

Françoise Cossecq

Michel Menjucq

Valérie Wickers

Daniel Balla

Danielle Bobet

Thierry Valleix

Ivan Gratte Liste du Rassemblement National

DYNAMISONS LE BOUSCAT ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Ivan Gratte Engagement Municipal Le candidat, Ivan GRATTE, se présente aux élections municipales pour insuffler un nouveau dynamisme à Bouscat. Il a constitué une équipe de Bouscatais motivés pour s'engager activement dans la vie de leur commune. Leur projet vise à établir une mairie accessible et à renforcer le lien avec les habitants. Sécurité Renforcée Une des priorités du programme est d'augmenter significativement les effectifs de la Police Municipale. Le candidat propose également de déployer une présence policière continue, 24h/24 et 7j/7, pour assurer la sécurité des citoyens. La modernisation du système de vidéo-surveillance est également envisagée pour renforcer la sécurité dans les espaces publics. Revitalisation des Espaces Publics Le projet inclut la réhabilitation de la Barrière du Médoc pour en faire un lieu de vie dynamique et attrayant. L'objectif est de revitaliser les espaces publics afin de favoriser les interactions sociales et d'attirer les habitants. Des événements rassemblant la communauté seront également organisés pour renforcer le tissu social de Bouscat. Politique Sociale Active Une attention particulière sera portée aux seniors, souvent négligés, avec la mise en place d'une politique active en collaboration avec le CCAS. Le développement de l'offre périscolaire est également prévu pour répondre aux besoins des familles. Ces initiatives visent à créer un environnement inclusif et solidaire pour tous les habitants de Bouscat.

Ivan Gratte

Anne Beauvieux

Gaëtan Hais

Anne Galtier Rouquette Du Cambon

Mathieu El Ghazi

Lucie Charonnat

Louis Lassus-Debat

Hélène Courtois

Romain Roscöet

Evelyne Rousseaud

Bertrand Rousseaud

Marie-Christine Peluchon

Louis Brenet

Laurence Pol

Thibaud de Lignaud de Lussac

Sylvie Ferrer

Daniel Puyaubreau

Annelore Bonnet

Julien Wallois

Sylvie Gaborieau

Didier Bertrand

Sabine Sequeira

Michel Firmin

Evelyne Deces

Florentin Marsol

Isabelle Salviat

Alain Baqué

Michèlle Levraud

Claude Marets

Marthe Texier

Thomas Clément

Anne-Gilles Goeman

Jean-Pierre Abrioux

Marie-Madeleine Vives Carceller

Fabian Deyres

Berthe Martinez

Joaquin Mendez

Carola Tiana Castelneau Liste d'union à gauche

Le Bouscat en Commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Carola Tiana Castelneau Engagement politique La liste « Le Bouscat en commun » se présente avec un projet municipal ambitieux pour les six prochaines années. Elle vise à changer l'orientation de la commune vers plus de justice, d'écologie et de solidarité. Les membres de cette liste sont clairement engagés à gauche et souhaitent mettre en avant leurs convictions politiques. Protéger les habitants Le projet met l'accent sur la protection des personnes, notamment à travers le renforcement du CCAS et la création d'une mutuelle municipale. Des mesures seront prises pour ajuster les tarifs municipaux et soutenir les familles monoparentales. Un plan de lutte contre le harcèlement sera également mis en place, axé sur la prévention et l'accompagnement. Créer des liens La démocratie locale est essentielle pour la vie de la commune, et des conseils de quartier seront instaurés pour donner une voix aux habitants. La lutte contre l'isolement social est une priorité, avec la création d'espaces conviviaux pour favoriser la solidarité. Le projet vise à renforcer la participation citoyenne et à encourager l'initiative locale. Transformer les lieux Une attention particulière sera portée à l'écologie, avec des investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments et l'adaptation aux enjeux climatiques. Le projet phare, le Biodrome, vise à relocaliser la production maraîchère bio et à promouvoir une alimentation plus saine. L'objectif est de créer des conditions favorables à des comportements écologiques au sein de la collectivité.

Carola Tiana Castelneau

Patrick Alvarez

Nathalie Lozes

Youri Sabatier

Lisa Salse

Bruno Chaptal

Evelyne Begards

Romain Cazeneuve

Vanessa Le Maux

David Porcheron

Monique Gaas

Julien Castelneau

Brigitte Gillet

Thomas Clement

Marcelle Sanchez

Olivier Salles

Helene Richir

Vivien Roca

Joelle Bouyssiere

Alain Marty

Rose Louise Sanchez

Alexis Plat

Chantal Marino

Gabriel Haudry

Elisabeth Marquassuzaa

Alain Cantiran

Chantal Bonnefont

Xavier Dinet

Sara Butcher

Joseph Martos

Domitille Roger

Michel Durand

Nicole Roustit

Pierre Yanick Billoux

Josiane Bordas-Alvarez

Bernard Regat

Claire Layan Liste divers gauche

L'ELAN CITOYEN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Claire Layan Élan citoyen Le projet de la ville du Bouscat repose sur une approche citoyenne qui valorise l'écoute des habitantes et habitants. L'objectif est de créer un cadre de vie où chacun se sent concerné et impliqué dans les décisions. En favorisant la solidarité et la participation, une ville plus juste et inclusive est envisagée. Protection de l'environnement La protection de l'environnement est au cœur des préoccupations de ce projet municipal. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie tout en garantissant que personne ne soit laissé de côté. Les initiatives visent à rendre la ville plus verte et à promouvoir des pratiques durables pour l'avenir. Services publics renforcés Un des axes majeurs du projet est le renforcement des services publics pour tous les citoyens. Cela inclut l'accès à la culture, au sport, à l'éducation et à la santé mentale. L'idée est de bâtir une commune solidaire où chaque individu peut bénéficier de services de qualité. Engagement collectif Le projet est porté par un collectif diversifié et engagé, composé de citoyennes et citoyens aux compétences variées. Cette dynamique collective est essentielle pour faire avancer les idées et les actions en faveur de la ville. L'engagement de chacun est perçu comme un levier pour transformer le quotidien des Bouscataises et Bouscatais.