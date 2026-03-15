Résultat de l'élection municipale 2026 au Bouscat : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Bouscat

Tête de listeListe
Gwenaël Lamarque
Gwenaël Lamarque Liste divers droite
GL2026EB
  • Gwenaël Lamarque
  • Daphné Gaussens
  • Maël Fetouh
  • Marie Da Rocha
  • Rémi Simon
  • Muriel Frou-Ville
  • Bruno Quéré
  • Marine Lemmens-Hébrard
  • Damien Rousseau
  • Emmanuelle Angelini
  • Philippe Borro
  • Bérengère Dupin
  • Matthieu Bouyssière
  • Mathilde Ferchaud
  • Didier Pauly
  • Sandrine Jovené
  • Xavier de Javel
  • Mathilde Prezelin-Reydit
  • Alain Gérard
  • Frédérique Boucher
  • Emmanuel Marcilhacy
  • Ombeline Sempastous
  • Jean-Michel Daniel
  • Karine Audemard
  • Emmanuel Aparici
  • Séverine Vanleene
  • Calvin Azzopardi
  • Annabelle Pogam
  • Mathieu Lejeune
  • Françoise Cossecq
  • Michel Menjucq
  • Valérie Wickers
  • Daniel Balla
  • Danielle Bobet
  • Thierry Valleix
Ivan Gratte
Ivan Gratte Liste du Rassemblement National
DYNAMISONS LE BOUSCAT !
  • Ivan Gratte
  • Anne Beauvieux
  • Gaëtan Hais
  • Anne Galtier Rouquette Du Cambon
  • Mathieu El Ghazi
  • Lucie Charonnat
  • Louis Lassus-Debat
  • Hélène Courtois
  • Romain Roscöet
  • Evelyne Rousseaud
  • Bertrand Rousseaud
  • Marie-Christine Peluchon
  • Louis Brenet
  • Laurence Pol
  • Thibaud de Lignaud de Lussac
  • Sylvie Ferrer
  • Daniel Puyaubreau
  • Annelore Bonnet
  • Julien Wallois
  • Sylvie Gaborieau
  • Didier Bertrand
  • Sabine Sequeira
  • Michel Firmin
  • Evelyne Deces
  • Florentin Marsol
  • Isabelle Salviat
  • Alain Baqué
  • Michèlle Levraud
  • Claude Marets
  • Marthe Texier
  • Thomas Clément
  • Anne-Gilles Goeman
  • Jean-Pierre Abrioux
  • Marie-Madeleine Vives Carceller
  • Fabian Deyres
  • Berthe Martinez
  • Joaquin Mendez
Carola Tiana Castelneau
Carola Tiana Castelneau Liste d'union à gauche
Le Bouscat en Commun
  • Carola Tiana Castelneau
  • Patrick Alvarez
  • Nathalie Lozes
  • Youri Sabatier
  • Lisa Salse
  • Bruno Chaptal
  • Evelyne Begards
  • Romain Cazeneuve
  • Vanessa Le Maux
  • David Porcheron
  • Monique Gaas
  • Julien Castelneau
  • Brigitte Gillet
  • Thomas Clement
  • Marcelle Sanchez
  • Olivier Salles
  • Helene Richir
  • Vivien Roca
  • Joelle Bouyssiere
  • Alain Marty
  • Rose Louise Sanchez
  • Alexis Plat
  • Chantal Marino
  • Gabriel Haudry
  • Elisabeth Marquassuzaa
  • Alain Cantiran
  • Chantal Bonnefont
  • Xavier Dinet
  • Sara Butcher
  • Joseph Martos
  • Domitille Roger
  • Michel Durand
  • Nicole Roustit
  • Pierre Yanick Billoux
  • Josiane Bordas-Alvarez
  • Bernard Regat
Claire Layan
Claire Layan Liste divers gauche
L'ELAN CITOYEN
  • Claire Layan
  • Florian Launay
  • Johann Turpeau
  • Benjamin Dupas
  • Karine Lacoste
  • Jean-Jacques Hermence
  • Virginie Delage
  • Thomas Thibaut
  • Sylvie Jaugin
  • Thomas Cuzange
  • Marie Menini
  • Matthias Pic
  • Déborah Augustin
  • Grégoire Jeanneau
  • Monique Crebessegues
  • Fabien Barrier
  • Ophélie Raimon Lepeytre
  • Amine Ghribi
  • Claire Pacreau
  • Philippe Chognot
  • Marie-Cécile Lastiesas
  • Fabrice Maury
  • Charlotte Larere-Genevoix
  • Raphaël Kérézéon
  • Véronique Vallance
  • Alexandre Pons
  • Aurélie Lagourgue Guerin
  • Patrick Briant
  • Séverine Laurissergues
  • Laurent Laforgue
  • Anaïs Moroval
  • Jean-Luc Dejean
  • Chloé Ozanne
  • Mariano Juste
  • Julie Verdier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Bobet
Patrick Bobet (29 élus) Patrick bobet 2020 pour le bouscat 		3 598 59,01%
  • Patrick Bobet
  • Fabienne Dumas
  • Gwénaël Lamarque
  • Emmanuelle Angelini
  • Jean-Georges Micol
  • Valérie Barlois-Leroux
  • Philippe Fargeon
  • Virginie Monier
  • Maël Fethou
  • Françoise Cossecq
  • Alain Marc
  • Marie Da Rocha
  • Guillaume Alexandre
  • Daphné Gaussens
  • Thomas Burgalières
  • Bérengère Dupin
  • Bruno Quéré
  • Géraldine Audebert
  • Michel Menjucq
  • Nathalie Soares
  • Grégoire Reydit
  • Sandrine Jovené
  • Daniel Balla
  • Violette Labarchede
  • Jonathan Vandenhove
  • Armelle Barthelemy
  • Alain Gérard
  • Mathilde Ferchaud
  • Benjamin Dugers
Damien Rousseau
Damien Rousseau (3 élus) Demain le bouscat 		1 009 16,54%
  • Damien Rousseau
  • Janine Zurowski Hünn
  • Didier Pauly
Claire Layan
Claire Layan (2 élus) Bouscat 2020 pour un engagement eco-citoyen 		951 15,59%
  • Claire Layan
  • Maxime Joyez
Patrick Alvarez
Patrick Alvarez (1 élu) Ensemble pour le bouscat, ville solidaire, écologique, sociale 		539 8,84%
  • Patrick Alvarez
Participation au scrutin Le Bouscat
Taux de participation 35,64%
Taux d'abstention 64,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 231

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Bobet
Patrick Bobet (30 élus) L'avenir ensemble 		6 217 66,15%
  • Patrick Bobet
  • Emilie Maceron-Cazenave
  • Bernard Junca
  • Emmanuelle Angelini
  • Dominique Vincent
  • Virginie Monier
  • Joan Taris
  • Odile Leclaire
  • Denis Quancard
  • Bérengère Dupin
  • Gwénaël Lamarque
  • Bénédicte Salin
  • Philippe Valmier
  • Agnès Fosse
  • Philippe Fargeon
  • Nathalie Soares
  • Didier Bladou
  • Bernadette Hirsch-Weil
  • Thierry Valleix
  • Françoise Cossecq
  • Sébastien Labat
  • Nancy Traore
  • Daniel Chretien
  • Géraldine Audebert
  • Pascal Aperce
  • Gloria Quetglas
  • Grégoire Reydit
  • Sandrine Jovene
  • Alain Marc
  • Monique Soulat
Pierre Catard
Pierre Catard (3 élus) Réveillons le bouscat 		1 535 16,33%
  • Pierre Catard
  • Claire Layan
  • Pascal Broquaire
Fabien Barrier
Fabien Barrier (1 élu) Bousc'avenir le pari citoyen 		957 10,18%
  • Fabien Barrier
Patrick Alvarez
Patrick Alvarez (1 élu) Ensemble pour le bouscat, pour une ville solidaire, écologique et citoyenne 		689 7,33%
  • Patrick Alvarez
Participation au scrutin Le Bouscat
Taux de participation 56,82%
Taux d'abstention 43,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Nombre de votants 9 702

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