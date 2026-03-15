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19:21 - Élections municipales au Bouscat : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique du Bouscat définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 4595 hab/km² et un taux de chômage de 9,08%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, représentant 31,79%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (20,40%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,05%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (54,20%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Bouscat, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections au Bouscat Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales au Bouscat en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 12,50% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 25,14% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 10,46% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, au Bouscat comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 18,47% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 22,58% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 23,04% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 35,64 % de participation En marge de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation agira sur les résultats du Bouscat. Les archives de 2020 indiquent que 6 231 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 35,64 %, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 78,75 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 60,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,29 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,97 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone civiquement engagée par rapport au reste du pays.

15:59 - Au Bouscat, les élections de 2024 en faveur de la gauche Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Thomas Cazenave (Ensemble !) en pole position avec 43,17% au premier tour, devant Céline Papin (Union de la gauche) avec 27,67%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Cazenave culminant à 47,95% des suffrages exprimés localement. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le résultat au Bouscat s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Valérie Hayer (21,77%), challengée par Raphaël Glucksmann (19,18%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,47%). Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Bouscat : les points à comprendre Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Bouscat plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 39,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 17,74%. Le duel final se soldait finalement par un score de 74,86% pour Emmanuel Macron, contre 25,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Le Bouscat accordaient leurs suffrages à Thomas Cazenave (Ensemble !) avec 40,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Cazenave virant de nouveau en tête avec 63,97% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Le Bouscat s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Le Bouscat : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales Pour ce qui concerne les contributions locales au Bouscat, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 1 313 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 235 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,00 % en 2024 (contre 27,92 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 795 900 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 8 861 400 € récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 21,18 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Patrick Bobet 2020 Pour Le Bouscat" majoritaire au Bouscat Quelles leçons retenir des résultats des dernières municipales au Bouscat ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Patrick Bobet (Divers droite) a pris la première place en recueillant 59,01% des bulletins. Derrière, Damien Rousseau (La République en marche) a obtenu 1 009 votes (16,54%). Une troisième force s'est dégagée derrière Claire Layan (Divers gauche), réunissant 951 voix (15,59%). Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 au Bouscat, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire retentissante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.