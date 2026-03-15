Résultat municipale 2026 au Bouscat (33110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Bouscat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bouscat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Bouscat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gwenaël LAMARQUE
Gwenaël LAMARQUE (28 élus) GL2026EB 		5 638 54,98%
  • Gwenaël LAMARQUE
  • Daphné GAUSSENS
  • Maël FETOUH
  • Marie DA ROCHA
  • Rémi SIMON
  • Muriel FROU-VILLE
  • Bruno QUÉRÉ
  • Marine LEMMENS-HÉBRARD
  • Damien ROUSSEAU
  • Emmanuelle ANGELINI
  • Philippe BORRO
  • Bérengère DUPIN
  • Matthieu BOUYSSIÈRE
  • Mathilde FERCHAUD
  • Didier PAULY
  • Sandrine JOVENÉ
  • Xavier DE JAVEL
  • Mathilde PREZELIN-REYDIT
  • Alain GÉRARD
  • Frédérique BOUCHER
  • Emmanuel MARCILHACY
  • Ombeline SEMPASTOUS
  • Jean-Michel DANIEL
  • Karine AUDEMARD
  • Emmanuel APARICI
  • Séverine VANLEENE
  • Calvin AZZOPARDI
  • Annabelle POGAM
Claire LAYAN
Claire LAYAN (4 élus) L'ELAN CITOYEN 		2 172 21,18%
  • Claire LAYAN
  • Florian LAUNAY
  • Johann TURPEAU
  • Benjamin DUPAS
Ivan GRATTE
Ivan GRATTE (2 élus) DYNAMISONS LE BOUSCAT ! 		1 402 13,67%
  • Ivan GRATTE
  • Anne BEAUVIEUX
Carola Tiana CASTELNEAU
Carola Tiana CASTELNEAU (1 élu) Le Bouscat en Commun 		1 042 10,16%
  • Carola Tiana CASTELNEAU
Participation au scrutin Le Bouscat
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 10 406

Source : ministère de l’Intérieur

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