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19:17 - Le Bousquet-d'Orb et municipales : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales au Bousquet-d'Orb comme partout en France. Dotée de 1 133 logements pour 1 594 habitants, la densité de la ville est de 135 habitants par km². L'existence de 88 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (60,28%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 30,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,59% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 334,39 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Le Bousquet-d'Orb incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - La commune du Bousquet-d'Orb s'oriente vers le RN Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière élection municipale au Bousquet-d'Orb il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 33,96% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,78% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 30,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 53,11% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,80% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 49,45% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 55,34% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Stéphanie Galzy.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 60,93 % d'abstention À l'occasion des municipales de 2026, l'état de la participation jouera fortement sur les résultats du Bousquet-d'Orb. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 39,07 % lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 75,37 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,78 % des électeurs (soit environ 585 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,33 %, bien au-delà des 50,04 % enregistrés en 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Le Bousquet-d'Orb comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 au Bousquet-d'Orb Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés au Bousquet-d'Orb suite à la dissolution en 2024 avec 49,45%. Aurélien Manenc (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 35,36%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphanie Galzy culminant à 55,34% des votes sur place. Lors des européennes en amont, le résultat au Bousquet-d'Orb s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,80%), devançant Manon Aubry (10,30%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,95%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Le Bousquet-d'Orb s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, sans bouleverser l'équilibre de 2022.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans au Bousquet-d'Orb ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Bousquet-d'Orb soutenaient en priorité Stéphanie Galzy (RN) avec 30,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphanie Galzy virant de nouveau en tête avec 53,11% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Le Bousquet-d'Orb plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,96% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,97%. Le second tour validait ensuite ce premier round en livrant 59,78% pour Marine Le Pen, contre 40,22% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Le Bousquet-d'Orb touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Au Bousquet-d'Orb, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 741 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 558 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 45,73 % en 2024 (contre environ 24,28 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 48 300 euros en 2024, loin des 212 200 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,50 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière élection municipale au Bousquet-d'Orb L'étude des résultats des municipales de 2020 au Bousquet-d'Orb s'avère très révélatrice. Seule en lice, 'Union bousquetaine' menée par Yvan Cassili a naturellement recueilli 388 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 au Bousquet-d'Orb, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de voir si une vraie opposition arrive à se constituer contre cette mainmise. La liste des candidatures donne sans aucun doute déjà une première réponse.