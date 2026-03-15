Résultat municipale 2026 au Bousquet-d'Orb (34260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Bousquet-d'Orb a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Bousquet-d'Orb, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Bousquet-d'Orb [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc LANNEAU
Jean-Luc LANNEAU (17 élus) L'UNION BOUSQUETAINE 		498 71,45%
  • Jean-Luc LANNEAU
  • Luce SAQUET FABRIZI
  • Sébastien CARBOU
  • Dominique ITALIANO
  • Rezki KEMMOUN
  • Marie-Christine AUTHEBON
  • Alain SCHENCK
  • Martine BLASCO
  • Guy AGULLO
  • Danièle BOUREMEL
  • Kadri HEBILI
  • Anne-Marie PRUDHAM
  • Jean-Michel BORIE
  • Monique GENTIL
  • Pascal PALERMO
  • Hélène PANSERI
  • Philippe RAYNAUD
Gaëlle TUFFOU
Gaëlle TUFFOU (2 élus) LE BOUSQUET D'ORB, ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ÉLAN 		199 28,55%
  • Gaëlle TUFFOU
  • Jean-Pierre ALBRESPY
Participation au scrutin Le Bousquet-d'Orb
Taux de participation 63,98%
Taux d'abstention 36,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 730

Source : ministère de l’Intérieur

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