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19:20 - Analyse socio-économique du Breuil : perspectives électorales Quel portrait faire du Breuil, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 508 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 146 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (85,13%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,64% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,69% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 849,14 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Le Breuil manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN au Breuil Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors du scrutin municipal au Breuil il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,78% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,07% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 23,56% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 43,71% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,40% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,07% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 49,29% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale au Breuil ? Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales au Breuil, l'abstention touchait 60,68 % du corps électoral, un niveau conforme à la tendance du pays alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 24,35 % au premier tour (26,31 % en France). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,32 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 30,15 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,05 %. Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche comme une zone distancée du processus électoral. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité au Breuil sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Breuil il y a deux ans Lors des dernières européennes, le podium au Breuil s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,40%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,06%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,62%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives au Breuil avaient ensuite favorisé Aurélien Dutremble (Rassemblement National) avec 41,07% au premier tour, devant Rémy Rebeyrotte (Ensemble !) avec 27,09%. Au second tour, c'est en revanche Rémy Rebeyrotte (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 50,71% des suffrages exprimés. La situation politique du Le Breuil a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans au Breuil : ce qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Le Breuil soutenaient en priorité Rémy Rebeyrotte (Ensemble !) avec 33,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,29% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Breuil voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 28,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,78%. Lors de la finale de l'élection au Le Breuil, les électeurs accordaient 54,93% pour Emmanuel Macron, contre 45,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Le Breuil comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - L'essentiel à savoir sur les impôts locaux au Breuil En ce qui concerne la fiscalité locale du Breuil, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à 1 249 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 969 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 50,29 % en 2024 (contre près de 30,21 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 30 700 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 730 130 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 17,99 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 au Breuil Dans la commune du Breuil, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore marquées par le verdict des dernières élections municipales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Chantal Cordelier (Parti socialiste) a dominé les débats en récoltant 61,58% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Laurent Echalier (Divers) a capté 421 suffrages en sa faveur (38,41%). Cette victoire écrasante de Chantal Cordelier a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 au Breuil, ce décor pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette domination ce dimanche, le bloc minoritaire devra améliorer grandement le résultat, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.