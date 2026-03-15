Résultat municipale 2026 au Breuil (71670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Breuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Breuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Breuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal CORDELIER
Chantal CORDELIER (23 élus) LE BREUIL, AVEC L'EXPERIENCE ET LE COEUR 		1 054 64,82%
  • Chantal CORDELIER
  • Rémi FALCAND
  • Catherine LANDRÉ
  • Robert ARNOLDO
  • Nathalie MOYSET
  • Christian MATHIAS
  • Valérie JULIEN
  • Gilles COUVIDAT
  • Stephanie MICHELOT-LUQUET
  • Luis MENARGUES
  • Marie VARCIN
  • Mikaël GABON
  • Carole BILLARD
  • Sandro Filipe MARTINS
  • Marilyn GIVRY
  • Sébastien LANGUINIER
  • Anne-Sophie BIREMBAUT
  • Bernard PILLOT
  • Donatella SBERNA
  • Philippe MEREAU
  • Martine LEQUY
  • Samuel DO PAÇO
  • Colette MATUSZYNSKI
Laurent ECHALIER
Laurent ECHALIER (4 élus) Le Breuil Citoyen 		572 35,18%
  • Laurent ECHALIER
  • Karine Ludmilla BONDARENKO
  • Yannick Bernard BOI
  • Géraldine PLANTARD
Participation au scrutin Le Breuil
Taux de participation 58,69%
Taux d'abstention 41,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 1 732

Source : ministère de l’Intérieur

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