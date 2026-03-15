Résultat municipale 2026 au Breuil-sur-Couze (63340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Breuil-sur-Couze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Breuil-sur-Couze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Breuil-sur-Couze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre SOURDILLE
Pierre SOURDILLE (12 élus) UNIS POUR LE BREUIL SUR COUZE 		287 53,54%
  • Pierre SOURDILLE
  • Virginie BONHOMME
  • Jacques SAZY
  • Cécile BRUISSON
  • Alexandre LEFEVRE
  • Valérie MALGUID
  • Stéphane PANAFIEU
  • Céline DUQUESNOIS
  • Xavier BOURGEOIS
  • Floriane COMBRE
  • Olivier BUISSON
  • Amandine MARTIN
Gilles SABATIER
Gilles SABATIER (3 élus) AGIR... 		249 46,46%
  • Gilles SABATIER
  • Hélène SERVAYRE
  • Pierre BEAUVERT
Participation au scrutin Le Breuil-sur-Couze
Taux de participation 68,12%
Taux d'abstention 31,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,08%
Nombre de votants 564

Source : ministère de l’Intérieur

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