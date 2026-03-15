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19:19 - Le Breuil-sur-Couze : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote du Breuil-sur-Couze, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 030 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 59 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,46% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,27% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 42,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 514,62 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Le Breuil-sur-Couze manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections au Breuil-sur-Couze Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale au Breuil-sur-Couze il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 27,77% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,12% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 18,95% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Breuil-sur-Couze comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,60% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 38,79% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,69% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention au Breuil-sur-Couze au crible En ce jour d'élections municipales 2026 au Breuil-sur-Couze, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 42,91 % lors de la dernière municipale (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 18,92 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche d'enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,19 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,71 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,77 % d'abstention. En prenant du recul, les données esquissent in fine une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 au Breuil-sur-Couze L'orientation des électeurs du Le Breuil-sur-Couze a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Lors du match européen de 2024, les électeurs du Breuil-sur-Couze avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,60% des inscrits. Les élections législatives au Breuil-sur-Couze provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Benjamin Chalus (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 38,79% au premier tour, devant Valérie Goléo (Union de la gauche) avec 24,56%. Mais c'est finalement Delphine Lingemann (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 55,31% des suffrages exprimés.

14:57 - Dernière présidentielle au Breuil-sur-Couze : les résultats à retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Le Breuil-sur-Couze accordaient leurs suffrages à Valérie Goléo (Nupes) avec 35,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Valérie Goléo virant de nouveau en tête avec 60,45% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Breuil-sur-Couze qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 27,77% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 26,00%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,12% pour Marine Le Pen, contre 47,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Le Breuil-sur-Couze se positionne comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse au Breuil-sur-Couze Si on se penche sur la fiscalité du Breuil-sur-Couze, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,82 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 9 700 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 109 500 euros récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux au Breuil-sur-Couze a évolué pour se fixer à un peu plus de 36,98 % en 2024 (contre 17,25 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Breuil-sur-Couze a représenté 679 euros en 2024 (contre 481 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales au Breuil-sur-Couze ? Les dynamiques politiques locales demeurent encore façonnées par le résultat du dernier scrutin communal au Breuil-sur-Couze. Lors du premier rendez-vous électoral, Gilles Sabatier a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 53,27% des bulletins. Deuxième, Pierre Sourdille a recueilli 200 voix (46,72%). Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 au Breuil-sur-Couze, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour remettre en cause cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.