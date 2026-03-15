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19:20 - Le Cannet-des-Maures : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Le Cannet-des-Maures se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 4 866 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 511 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,44%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 226 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 11,27%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 326 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Au Cannet-des-Maures, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Quelle est la place du RN au Cannet-des-Maures ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections locales au Cannet-des-Maures en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,01% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 58,83% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 30,11% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste validait 55,35% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 49,05% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 55,57% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention au Cannet-des-Maures au crible En 2020, la participation au Cannet-des-Maures s'était stabilisée à 37,30 % lors du premier tour, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. C'étaient 1 274 votants qui s'étaient mobilisés alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été chiffré à 73,16 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,21 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,65 % au premier tour, contre 47,37 % en 2022. L'observation de cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Le Cannet-des-Maures comme une localité où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France. Pour cette élection municipale, cette réalité au Cannet-des-Maures sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Cannet-des-Maures il y a deux ans Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent au Cannet-des-Maures. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 au Cannet-des-Maures avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (49,05%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,22% des suffrages. Les législatives au Cannet-des-Maures près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Philippe Lottiaux (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,57% au premier tour, devant Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 29,73%. La conclusion était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription.

14:57 - En 2022, la commune du Cannet-des-Maures s'était clairement dirigée vers le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Le Cannet-des-Maures portaient leur choix sur Philippe Lottiaux (RN) avec 30,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,35% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle au Cannet-des-Maures qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 35,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,19%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,83% pour Marine Le Pen, contre 41,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Le Cannet-des-Maures dessine ainsi une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts au Cannet-des-Maures Au Cannet-des-Maures, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 027 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 922 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 34,99 % en 2024 (contre 16,72 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 153 700 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 1,26547 million d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,45 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Pas de suspense pour les résultats de la dernière élection municipale au Cannet-des-Maures Les résultats des dernières municipales au Cannet-des-Maures ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'Jean-luc longour, ville nature et culture' menée par Jean-Luc Longour a logiquement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 au Cannet-des-Maures, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des élections ce dimanche soir, le défi sera de voir si une réelle opposition réussit à s'organiser. Un élément de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).