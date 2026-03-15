Résultat municipale 2026 au Cannet-des-Maures (83340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Cannet-des-Maures a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Cannet-des-Maures, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Cannet-des-Maures [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc LONGOUR
Jean-Luc LONGOUR (26 élus) Jean-Luc LONGOUR LE CANNET POUR TOUS 		1 629 78,28%
  • Jean-Luc LONGOUR
  • Sylvie PIN
  • André DEL PIA
  • Christine GALLESIO MORETTI
  • Pierre MARTOS
  • Valérie STEFANESCO VESCOVI
  • Jean-Pierre GROSSO
  • Pascale CANEPE
  • Jean-Paul VINCENT
  • Clémence RAFFAELLI
  • Gérard DEBOVE
  • Sophie MARCO
  • Robert BAILE
  • Nathalie DAVIGNON CASANOVA
  • Rémy FOUQUET
  • Karine PANCRAZI TRICHARD
  • Jean-Pierre COLOMBI
  • Sandrine MALBRANQUE
  • Ludwig BOUYER
  • Claudine GHILLIAZA FALIZE
  • Yann LE TIEC
  • Patricia PELLEN
  • Thibaut LEPRINCE
  • Eve BALBIS
  • Laurent AMANS
  • Marie-Mathilde SEIGNAT
Audrey MASSIERA-BUDA
Audrey MASSIERA-BUDA (3 élus) AGIR Ensemble au Cannet des Maures 		452 21,72%
  • Audrey MASSIERA-BUDA
  • Guillaume DEPUYDT
  • Maëva CHARMONT
Participation au scrutin Le Cannet-des-Maures
Taux de participation 57,56%
Taux d'abstention 42,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 135

Source : ministère de l’Intérieur

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