Résultat de l'élection municipale 2026 au Cannet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Cannet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Cannet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Cannet.
L'actu des élections municipales 2026 au Cannet
13:46 - Les impôts locaux au Cannet, un sujet électoral ?
Au Cannet, où les taxes locales ont baissé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 31,21 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 6 505 050 €. Une somme loin des 23 071 380 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux au Cannet a évolué pour se fixer à 29,89 % en 2024 (contre 15,27 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage au Cannet s'est établi à environ 1 012 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 191 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections de 2020 : la liste "Michele Tabarot, Continuons Ensemble" majoritaire au Cannet
À l'occasion des élections municipales de 2020 au Cannet, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Michèle Tabarot (Les Républicains) a pris les commandes en totalisant 60,36% des soutiens. Derrière, Franck Galbert (Rassemblement National) a recueilli 1 245 suffrages en sa faveur (14,81%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Mike Castro-Demaria (La République en marche), s'adjugeant 12,87% des bulletins. Ce triomphe au premier tour de la candidate Les Républicains a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Cannet, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire écrasante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales au Cannet, c'est aujourd'hui
Pour voter, les citoyens de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote du Cannet. Ce dimanche 15 mars, les 28 657 électeurs du Cannet sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Lors des municipales précédentes, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en raison du Covid-19. Il avait été repoussé de trois mois. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 au Cannet est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Cannet
|Tête de listeListe
|
Michèle Tabarot
Liste des Républicains
MICHÈLE TABAROT CONTINUONS ENSEMBLE
|
|
Franck Galbert
Liste d'union à l'extrême-droite
POUR LE CANNET
|
|
Chantal Chasseriaud
Liste d'union à gauche
Le changement au Cannet Rocheville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Tabarot (36 élus) Michele tabarot, continuons ensemble
|5 072
|60,36%
|
|Franck Galbert (3 élus) Rassemblement pour le cannet
|1 245
|14,81%
|
|Mike Castro-Demaria (2 élus) Le cannet en marche
|1 082
|12,87%
|
|Chantal Chasseriaud (2 élus) Un nouvel avenir pour le cannet-rocheville
|1 003
|11,93%
|
|Participation au scrutin
|Le Cannet
|Taux de participation
|31,25%
|Taux d'abstention
|68,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 624
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle Tabarot (34 élus) Michele tabarot "continuons ensemble"
|7 831
|50,45%
|
|Julien Clos (4 élus) Le cannet bleu marine
|2 983
|19,21%
|
|Laurent Toulet (3 élus) Ensemble, pour le cannet
|2 204
|14,19%
|
|José Garcia Abia (2 élus) Le cannet-rocheville: un avenir a construire
|1 753
|11,29%
|
|Jean Michel Bourdillon L'humain d'abord
|751
|4,83%
|Participation au scrutin
|Le Cannet
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|15 922
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