Résultat de l'élection municipale 2026 au Cannet : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Cannet

Tête de listeListe
Michèle Tabarot
Michèle Tabarot Liste des Républicains
MICHÈLE TABAROT CONTINUONS ENSEMBLE
  • Michèle Tabarot
  • Yves Pigrenet
  • Muriel Di Bari
  • Bernard Alenda
  • Marie-Louise Maggioni
  • Didier Carretero
  • Stéphanie Donnet Andrivon
  • Bruno Pebeyre
  • Sandrine Aimasso
  • Christian Lopez
  • Pascale Oddoart
  • Marc Occelli
  • Véronique Voullemier
  • Gérard Stella
  • Chantal Recroix
  • Philippe Weisser
  • Lucette Scanu
  • Mike Castro Demaria
  • Nathalie Crucia
  • Alain Garris
  • Jovana Knudsen
  • Romain Aidaoui
  • Catherine Brunel
  • Dino Pizzitola
  • Paola Felis
  • Alain Viotti
  • Geneviève Pautesta
  • Emmanuel Di Mauro
  • Sylvie Remy
  • Jean-Pierre Charbit
  • Loetizia Gardes
  • Michel Frigenza
  • Lisa Pernet
  • Jean Mike Gomis
  • Danièle Nevet
  • Hugo Vizzari
  • Elisabeh Navarro
  • François d'Anna
  • Laurence Malien
  • Patrice Pagliero
  • Nelly Nussbaum
  • Jean-Pierre Pelardy
  • Michèle Almes
  • Claude Beatini
  • Monique Garriou
Franck Galbert
Franck Galbert Liste d'union à l'extrême-droite
POUR LE CANNET
  • Franck Galbert
  • Liliane Tomas
  • Eric Ravasco
  • Françoise Russo
  • Franck Hayot
  • Elisabeth Bias-Taousson
  • Mathieu Massias
  • Solène Ozanne
  • Alexandre Bierne
  • Iris Biondo
  • Richard Garcia
  • Gaëlle Quentin
  • Marc Gioanni
  • Louise Muller
  • Benjamin Canals
  • Carole Kursar
  • Arthur Establie
  • Véronique Callegari
  • Philippe Franco
  • Patricia Audisio
  • Alain Constantin
  • Béatrice Brucker
  • Alcidio Fernandes
  • Nathalie Chevessier
  • Emmanuel Delacourt
  • Tina Martinez
  • Laurent Sattler
  • Caroline Carli
  • Laurent Jacob
  • Marjorie Guedj
  • Jorge Frias Gonzalez
  • Maria de Fernandes Isidro Tomas
  • Carlos Rodrigues
  • Nathalie Caisso
  • Yves Chauvin
  • Liliane Marcasse
  • Mehdi Kajler
  • Marie Perez
  • Jean-Charles Carli
  • Marjorie Limandri
  • Paul Taousson
  • Barbara Maertens
  • Richard Cacciamani
  • Arlette Eymeri
  • Serge Cacciamani
Chantal Chasseriaud
Chantal Chasseriaud Liste d'union à gauche
Le changement au Cannet Rocheville
  • Chantal Chasseriaud
  • Cyril Fernandez
  • Corinne Rabaud
  • François Petiton
  • Aline Katsar
  • Philippe Argosini
  • Sandrine Pezelier
  • François Gazan
  • Roselyne Michel
  • Gilbert Borderie
  • Nathalie Gouaty
  • Julien Molinari
  • Charlotte Delamare
  • Sacha Mancini
  • Martine Rostan
  • David Pinson
  • Odile Clemente
  • Patrice Pietrini
  • Anne-Marie Caranta
  • Pierre Castano
  • Maryvonne Leferrer
  • Thierry Ducloux
  • Michèle Bazot
  • Jean-Claude Girone
  • Yvonne Perosino
  • Amadou Toure
  • Incarnation Garcia
  • Hassan Aouda
  • Eliane Guinot
  • Richard Folcheris
  • Chantal Coda Forno
  • Christian Perez
  • Monique Leveau
  • Pierre Bernasconi
  • Catherine Farinet
  • José Domenech
  • Danielle Mateille
  • Hedi Majri
  • Anne Tattevin
  • Roger Bastonero
  • Chantal Le Moisson
  • José Garcia Abia
  • Françoise Ferrando

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Tabarot
Michèle Tabarot (36 élus) Michele tabarot, continuons ensemble 		5 072 60,36%
  • Michèle Tabarot
  • Yves Pigrenet
  • Muriel Di Bari
  • Bernard Alenda
  • Michèle Almès
  • Didier Carretero
  • Monique Garriou
  • Bruno Pebeyre
  • Florence Romium
  • Jacques Nesa
  • Marie-Louise Maggioni
  • Christian Lopez
  • Suzanne Blondeau Ménache
  • Marc Occelli
  • Stéphanie Donnet Andrivon
  • Gérard Stella
  • Véronique Voullemier
  • Philippe Weisser
  • Sandrine Aimasso
  • Alain Garris
  • Sylvie Remy
  • Alain Viotti
  • Frédérique Robert
  • Emmanuel Di Mauro
  • Lucette Scanu
  • Jean-Pierre Charbit
  • Nelly Nussbaum
  • Pierre Dumas
  • Paola Felis
  • Jean Mike Gomis
  • Danièle Antoni
  • Christophe Visentin
  • Geneviève Pautesta
  • Patrick Marais
  • Danièle Nevet
  • Romain Aidaoui
Franck Galbert
Franck Galbert (3 élus) Rassemblement pour le cannet 		1 245 14,81%
  • Franck Galbert
  • Elisabeth Bias-Taousson
  • Eric Ravasco
Mike Castro-Demaria
Mike Castro-Demaria (2 élus) Le cannet en marche 		1 082 12,87%
  • Mike Castro-Demaria
  • Claude Roux
Chantal Chasseriaud
Chantal Chasseriaud (2 élus) Un nouvel avenir pour le cannet-rocheville 		1 003 11,93%
  • Chantal Chasseriaud
  • Jean Michel Bourdillon
Participation au scrutin Le Cannet
Taux de participation 31,25%
Taux d'abstention 68,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 624

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle Tabarot
Michèle Tabarot (34 élus) Michele tabarot "continuons ensemble" 		7 831 50,45%
  • Michèle Tabarot
  • Yves Pigrenet
  • Muriel Di Bari
  • Didier Carretero
  • Muriel Barascud
  • Bernard Alenda
  • Suzanne Blondeau-Menache
  • Patrick Tambay
  • Monique Garriou
  • Patrick Marais
  • Marie Louise Maggioni
  • Marc Farinelli
  • Florence Romium
  • Emmanuel Di Mauro
  • Josette Balden
  • Alain Garris
  • Daniele Desens
  • Jean Pierre Charbit
  • Danièle Nevet
  • Michel Guarguilo
  • Annie Spreux
  • Gérard Stella
  • Michele Almes
  • Philippe Weisser
  • Daniele Antoni
  • Claude Perez
  • Sylvie Remy
  • Pierre Dumas
  • Annie Bouquet-Erell
  • Olivier Blanc
  • Frédérique Robert-Lefay
  • Jean-Mike Gomis
  • Véronique Dureghello
  • Frédéric Tronchon
Julien Clos
Julien Clos (4 élus) Le cannet bleu marine 		2 983 19,21%
  • Julien Clos
  • Elisabeth Bias-Taousson
  • Eric Ravasco
  • Liliane Marcasse
Laurent Toulet
Laurent Toulet (3 élus) Ensemble, pour le cannet 		2 204 14,19%
  • Laurent Toulet
  • Karine Dziwulski-Debever
  • Daniel Beroud
José Garcia Abia
José Garcia Abia (2 élus) Le cannet-rocheville: un avenir a construire 		1 753 11,29%
  • José Garcia Abia
  • Chantal Chasseriaud
Jean Michel Bourdillon
Jean Michel Bourdillon L'humain d'abord 		751 4,83%
Participation au scrutin Le Cannet
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 15 922

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