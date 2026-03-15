En direct

19:21 - Le Cannet : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville du Cannet, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,80%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 486 € par an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 18707 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,89% et d'une population étrangère de 12,41% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 16,24%, comme au Cannet, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les électeurs du Cannet attirés par le RN ? Le parti nationaliste avait obtenu 14,81% des bulletins exprimés lors des élections municipales au Cannet en 2020. Il n'y aura pas de second tour, Michèle Tabarot étant reconduit au premier tour. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,46% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,78% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 19,37% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 32,73% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,09% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,71% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 45,34% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation au Cannet Dans le cadre de l'élection municipale au Cannet, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention atteignait 68,75 % lors de la dernière élection du conseil municipal (un niveau plutôt élevé) alors que débutait la crise du Covid. Soulignons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 27,21 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 53,45 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,72 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,11 %. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Le Cannet comme une contrée distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Cannet Le paysage politique du Le Cannet a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors des européennes, le podium au Cannet s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,09%), challengée par Valérie Hayer (12,56%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,72%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants du Le Cannet soutenaient en priorité Franck Galbert (Rassemblement National) avec 40,71% au premier tour. Mais c'est finalement Michèle Tabarot (Les Républicains) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,66% des suffrages exprimés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune du Cannet apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Le Cannet soutenaient en priorité Michèle Tabarot (LR) avec 38,62% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,27% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Le Cannet votaient en priorité pour Marine Le Pen (27,46%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,22% pour Emmanuel Macron, contre 49,78% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Le Cannet dessine donc un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux au Cannet, un sujet électoral ? Au Cannet, où les taxes locales ont baissé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 31,21 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 6 505 050 €. Une somme loin des 23 071 380 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux au Cannet a évolué pour se fixer à 29,89 % en 2024 (contre 15,27 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage au Cannet s'est établi à environ 1 012 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 191 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Michele Tabarot, Continuons Ensemble" majoritaire au Cannet À l'occasion des élections municipales de 2020 au Cannet, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Michèle Tabarot (Les Républicains) a pris les commandes en totalisant 60,36% des soutiens. Derrière, Franck Galbert (Rassemblement National) a recueilli 1 245 suffrages en sa faveur (14,81%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Mike Castro-Demaria (La République en marche), s'adjugeant 12,87% des bulletins. Ce triomphe au premier tour de la candidate Les Républicains a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Cannet, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire écrasante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.