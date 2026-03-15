Résultat municipale 2026 au Cannet (06110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Cannet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Cannet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Cannet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle TABAROT
Michèle TABAROT (34 élus) MICHÈLE TABAROT CONTINUONS ENSEMBLE 		7 661 55,65%
  • Michèle TABAROT
  • Yves PIGRENET
  • Muriel DI BARI
  • Bernard ALENDA
  • Marie-Louise MAGGIONI
  • Didier CARRETERO
  • Stéphanie DONNET ANDRIVON
  • Bruno PEBEYRE
  • Sandrine AIMASSO
  • Christian LOPEZ
  • Pascale ODDOART
  • Marc OCCELLI
  • Véronique VOULLEMIER
  • Gérard STELLA
  • Chantal RECROIX
  • Philippe WEISSER
  • Lucette SCANU
  • Mike CASTRO DEMARIA
  • Nathalie CRUCIA
  • Alain GARRIS
  • Jovana KNUDSEN
  • Romain AIDAOUI
  • Catherine BRUNEL
  • Dino PIZZITOLA
  • Paola FELIS
  • Alain VIOTTI
  • Geneviève PAUTESTA
  • Emmanuel DI MAURO
  • Sylvie REMY
  • Jean-Pierre CHARBIT
  • Loetizia GARDES
  • Michel FRIGENZA
  • Lisa PERNET
  • Jean Mike GOMIS
Franck GALBERT
Franck GALBERT (7 élus) POUR LE CANNET 		4 329 31,45%
  • Franck GALBERT
  • Liliane TOMAS
  • Eric RAVASCO
  • Françoise RUSSO
  • Franck HAYOT
  • Elisabeth BIAS-TAOUSSON
  • Mathieu MASSIAS
Chantal CHASSERIAUD
Chantal CHASSERIAUD (2 élus) Le changement au Cannet Rocheville 		1 776 12,90%
  • Chantal CHASSERIAUD
  • Cyril FERNANDEZ
Participation au scrutin Le Cannet
Taux de participation 48,35%
Taux d'abstention 51,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 14 128

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Alpes-Maritimes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Alpes-Maritimes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Cannet