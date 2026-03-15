Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Carbet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Carbet.
L'actu des élections municipales 2026 au Carbet
13:45 - Les impôts locaux au Carbet, un enjeu électoral ?
Au Carbet, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 577 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 478 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 34,07 % en 2024 (contre 14,58 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 254 940 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 711 000 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 22,98 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. Parallèlement, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 8,90 % en 2024, tout comme en 2020, (la moyenne au niveau national se situant entre 40 % et 50 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée à un taux inchangé de 17,50 % en 2024 (contre autour de 13,20 % en 2020, environ 9,5 % en France).
11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat au Carbet
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Carbet est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Bruno Jean-Claude Ecanvil (Divers gauche) a terminé en tête avec 53,07% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Louis Georges Griffit (Divers gauche) a recueilli 477 suffrages en sa faveur (26,70%). La troisième place est revenue à Louis Boutrin (Ecologiste), s'adjugeant 20,21% des voix. Cette victoire au premier tour de Bruno Jean-Claude Ecanvil a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Carbet, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette domination ce dimanche, le camp adverse devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales au Carbet : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs du Carbet sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la localité. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste des prétendants au Carbet. Pour voter, les votants de la localité ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote du Carbet. Pour connaître les résultats du premier tour au Carbet, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Carbet
|Tête de listeListe
|
Gerard Antoine Monstin
Liste divers gauche
LE CARBET ANSANM ANSANM
|
|
Louis Boutrin
Liste écologiste
LE CARBET D'ABORD !
|
|
Louis-Georges Griffit
Liste régionaliste
UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
|
|
Jean-Claude Ecanvil
Liste divers gauche
KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Jean-Claude Ecanvil (21 élus) Reunir pour reussir le carbet
|948
|53,07%
|
|Louis Georges Griffit (4 élus) Pour un carbet solidaire et ambitieux
|477
|26,70%
|
|Louis Boutrin (2 élus) Alliance carbetienne
|361
|20,21%
|
|Participation au scrutin
|Le Carbet
|Taux de participation
|59,41%
|Taux d'abstention
|40,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 846
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Ecanvil (22 élus) Reunir pour reussir le carbet
|1 193
|55,72%
|
|Louis Georges Griffit (3 élus) Un carbet solidaire et ambitieux pour mieux vivre ensemble
|582
|27,18%
|
|Louis Boutrin (2 élus) Alliance carbetienne
|366
|17,09%
|
|Participation au scrutin
|Le Carbet
|Taux de participation
|70,11%
|Taux d'abstention
|29,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|2 210
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Ecanvil Reunir pour reussir le carbet
|1 013
|48,86%
|Louis Boutrin Alliance carbetienne
|354
|17,07%
|Louis Georges Griffit Ambitions 221
|353
|17,02%
|Alexandre Mouriesse Mieux vivre ensemble au carbet
|353
|17,02%
|Participation au scrutin
|Le Carbet
|Taux de participation
|68,24%
|Taux d'abstention
|31,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|2 151
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