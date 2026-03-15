Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Carbet

Tête de listeListe
Gerard Antoine Monstin
Gerard Antoine Monstin Liste divers gauche
LE CARBET ANSANM ANSANM
  • Gerard Antoine Monstin
  • Murielle Rose Etinof
  • Georges Alain Vilar
  • Pascale Perriet
  • Louis-Léonce Gilbert Lecurieux-Lafferronnay
  • Gisele Joseph-Luc
  • Marie-Albert Patrice Gemieux
  • Vanille Melanie Manneville
  • Yann Domerge
  • Agnes Eliane Gabory
  • Garbiel Kichenin
  • Laurie Gerald
  • Kevin Laurier
  • Stacey Boulangé
  • Nicolas Mouriesse
  • Rachel Babootarie Babin
  • Nathanael Manuel
  • Patricia Ancarno
  • David Revel
  • Nathalie Delaunay
  • Jean-Charles Dellon
  • Stefy Mothie
  • Denis Moncoq
  • Christel Toutouyoute
  • Nicolas Cestor
  • Sandrine Dussiel
  • Claude Lhermitte
Louis Boutrin
Louis Boutrin Liste écologiste
LE CARBET D'ABORD !
  • Louis Boutrin
  • Naïla Moustin
  • Patrick Richol
  • Annie Barège
  • Jean-Claude Clairicia
  • Taïna Page
  • Ruddi Ryfer
  • Geneviève Fargues Tavus
  • Jean-Claude Madkaud
  • Véronique Marcus
  • Matthieu Fornet
  • Lucile Palcy
  • Christian Misat
  • Pauline Jean ép Tatlot
  • Jean-Luc Page
  • Scarlett Ozier-Lafontaine
  • Frédéric Grandjean
  • Clarissa Gabriel-Régis
  • Denis Ozier-Lafontaine
  • Chantal Maizeroi
  • Jean Kichenin
  • Line Rose François-Pastour
  • Georges Aron
  • Gisèle Luap épouse Duragrin
  • Ludovic Richol
  • Micheline Maurice Brujaille-Latour
  • Henri Thobor
  • Rose-Marie Richol
Louis-Georges Griffit
Louis-Georges Griffit Liste régionaliste
UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
  • Louis-Georges Griffit
  • Luddy Marie-éléoncy
  • Jean Morin
  • Isabelle émile
  • Cédric Dijon
  • Véronique Mire
  • Johann Dellon
  • Ulrika Bibas
  • Thierry Patole
  • Catherine Augustin Lampla
  • Ismaël Merlin
  • Nathalie Maizeroi
  • Frédéric Lise
  • Maïlys Monder
  • Christophe Jean
  • Ghislaine Delbois
  • Daï-Vi Patole
  • Jocelyne Moutoussamy
  • Serge Charles-Francois
  • Maëva Buccafurri
  • Cédric Carpin
  • Priscilla Philoxene
  • Bernard Havenel
  • Rosa Sylvestre
  • Alexis Ragot
  • Françoise Lero
  • François Nollier
Jean-Claude Ecanvil
Jean-Claude Ecanvil Liste divers gauche
KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ
  • Jean-Claude Ecanvil
  • Patricia Palmont
  • Jean-Marc Cardon
  • Marie Néfé
  • Symphor Maizeroi
  • Gilles Dantin
  • Georges Fredal
  • Michelle Enal
  • Otto-Oswald Dubois
  • Marthe Daulert-Bont
  • Axel Maurice
  • Michelle Genevieve-Anastasie
  • Olivier Loth
  • Monique Mourtialon
  • Davee Marine
  • Kora Bernabé
  • Guy-Alex Remy-Zephir
  • Yaëllise Hubervic Vestris
  • Georges Maizeroi
  • Michèle Sainte-Rose
  • José Leger
  • Sabrina Dijon
  • Melvin Beatrix
  • Christelle Servius
  • Bernard Compan
  • Kiliane Lechertier
  • Lucien Saint-Jean-Therese

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Jean-Claude Ecanvil
Bruno Jean-Claude Ecanvil (21 élus) Reunir pour reussir le carbet 		948 53,07%
  • Bruno Jean-Claude Ecanvil
  • Gilles Augustine Dantin
  • Lucien Saint-Jean-Therese
  • Patricia Athanase Palmont
  • Norbert Monstin
  • Murielle Rose Etinof
  • Jean-Marc Paul Cardon
  • Marie Emilie Nefe
  • Marie-Albert Patrice Gemieux
  • Ernestine Marthe Dauler-Bont-Orville
  • Symphor Simplice Maizeroi
  • Michelle Christophe Enal
  • Gérard Monstin
  • Régine Jeanne Goron
  • Georges Alain Vilar
  • Michelle Marius Genevieve-Anastasie-Antiope
  • Louis Léonce Lecurieux-Lafferronnay
  • Debora Laure Palmont
  • Georges Christian Fredal
  • Muriel Dominique Christine
  • Axel Ismaël Roméo Maurice
Louis Georges Griffit
Louis Georges Griffit (4 élus) Pour un carbet solidaire et ambitieux 		477 26,70%
  • Louis Georges Griffit
  • Ghislaine Delbois
  • Christian Morin
  • Monique Mourtialon
Louis Boutrin
Louis Boutrin (2 élus) Alliance carbetienne 		361 20,21%
  • Louis Boutrin
  • Micheline Maurice Brujaille-Latour
Participation au scrutin Le Carbet
Taux de participation 59,41%
Taux d'abstention 40,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 846

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Ecanvil
Jean-Claude Ecanvil (22 élus) Reunir pour reussir le carbet 		1 193 55,72%
  • Jean-Claude Ecanvil
  • Eliane Almandin
  • Lucien Saint-Jean-Therese
  • Patricia Etinof
  • Norbert Monstin
  • Patricia Palmont
  • Jacques Bedacier
  • Régine Caprice
  • Louis Léonce Lecurieux-Lafferronnay
  • Françoise Moustin
  • Jean-Marc Cardon
  • Murielle Etinof
  • Gérard Monstin
  • Marie Nefe
  • Gérard Francisque
  • Régine Goron
  • Patrice Gemieux
  • Jessica Griffit
  • Symphor Maizeroi
  • Marie-Andrée Rolas
  • Roger Jean-Michel
  • Marthe Dauler-Bont
Louis Georges Griffit
Louis Georges Griffit (3 élus) Un carbet solidaire et ambitieux pour mieux vivre ensemble 		582 27,18%
  • Louis Georges Griffit
  • Monique Mondesir
  • Thierry Patole
Louis Boutrin
Louis Boutrin (2 élus) Alliance carbetienne 		366 17,09%
  • Louis Boutrin
  • Irmine Lechevalier
Participation au scrutin Le Carbet
Taux de participation 70,11%
Taux d'abstention 29,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 2 210

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Ecanvil
Jean-Claude Ecanvil Reunir pour reussir le carbet 		1 013 48,86%
Louis Boutrin
Louis Boutrin Alliance carbetienne 		354 17,07%
Louis Georges Griffit
Louis Georges Griffit Ambitions 221 		353 17,02%
Alexandre Mouriesse
Alexandre Mouriesse Mieux vivre ensemble au carbet 		353 17,02%
Participation au scrutin Le Carbet
Taux de participation 68,24%
Taux d'abstention 31,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 2 151

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