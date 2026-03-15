Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet : les infos en direct

Gerard Antoine Monstin Liste divers gauche

LE CARBET ANSANM ANSANM Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gerard Antoine Monstin Importance du Vote Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont un moment crucial pour la commune du Carbet. Voter est un acte citoyen essentiel qui permet aux habitants de faire entendre leur voix et de défendre leurs priorités. S'abstenir de voter, c'est laisser d'autres décider à leur place, ce qui peut avoir un impact direct sur leur quotidien. Dynamique Participative La démarche proposée vise à co-construire l'avenir du Carbet avec les citoyens. L'idée est d'agir ensemble, en impliquant les habitants dans les décisions qui les concernent. Chaque citoyen est invité à contribuer aux projets de demain, en partageant ses besoins et ses idées. Engagement Communal Le candidat, fort de son expérience en tant qu'adjoint au maire, souhaite faire évoluer la commune en collaboration avec ses habitants. Cette approche vise à créer une dynamique collective où chaque voix compte et est écoutée. L'objectif est de bâtir un Carbet où il fait bon vivre, respectant à la fois les besoins des habitants et l'environnement. Appel à l'Action Les élections de mars 2026 représentent une opportunité pour les habitants de s'engager activement dans la vie de leur commune. Le message est clair : rejoignez le mouvement Le Carbet Ansanm Ansanm pour faire entendre votre voix et participer à la construction d'un avenir meilleur. Ensemble, les citoyens peuvent faire la différence et initier des changements positifs.

Gerard Antoine Monstin

Murielle Rose Etinof

Georges Alain Vilar

Pascale Perriet

Louis-Léonce Gilbert Lecurieux-Lafferronnay

Gisele Joseph-Luc

Marie-Albert Patrice Gemieux

Vanille Melanie Manneville

Yann Domerge

Agnes Eliane Gabory

Garbiel Kichenin

Laurie Gerald

Kevin Laurier

Stacey Boulangé

Nicolas Mouriesse

Rachel Babootarie Babin

Nathanael Manuel

Patricia Ancarno

David Revel

Nathalie Delaunay

Jean-Charles Dellon

Stefy Mothie

Denis Moncoq

Christel Toutouyoute

Nicolas Cestor

Sandrine Dussiel

Claude Lhermitte

Louis Boutrin Liste écologiste

LE CARBET D'ABORD ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Louis Boutrin Engagement Politique Depuis 2008, l'engagement de Louis Boutrin auprès des habitants du Carbet est constant et sincère. Il se positionne comme un maire qui écoute et comprend les préoccupations des citoyens, sans jamais abandonner ses responsabilités. Cet engagement se traduit par une volonté de rassembler et de défendre l'intérêt général. Valeurs Fondamentales Les valeurs prônées incluent la rigueur dans la gestion et l'intégrité dans l'action publique. Le respect des citoyens et des agents communaux est également essentiel pour avancer en tant que commune. Ces principes visent à assurer une administration respectée et efficace au service de tous. Équipe et Projet La liste LE CARBET D’ABORD se compose d'une équipe diversifiée, ancrée dans les quartiers et riche en compétences. Leur projet municipal est basé sur les doléances des Carbetiens, visant à établir un contrat clair avec la population. L'accent est mis sur l'amélioration des conditions de travail des agents et la création d'un Service Technique Communal performant. Appel à l'Action Dans un contexte de crise, Louis Boutrin appelle les Carbetiens à faire un choix lucide et ambitieux pour l'avenir de leur commune. Il insiste sur la nécessité d'une gestion audacieuse et solidaire pour répondre aux défis actuels. Le rassemblement et l'efficacité sont les maîtres mots de cet appel à voter pour LE CARBET D’ABORD.

Louis Boutrin

Naïla Moustin

Patrick Richol

Annie Barège

Jean-Claude Clairicia

Taïna Page

Ruddi Ryfer

Geneviève Fargues Tavus

Jean-Claude Madkaud

Véronique Marcus

Matthieu Fornet

Lucile Palcy

Christian Misat

Pauline Jean ép Tatlot

Jean-Luc Page

Scarlett Ozier-Lafontaine

Frédéric Grandjean

Clarissa Gabriel-Régis

Denis Ozier-Lafontaine

Chantal Maizeroi

Jean Kichenin

Line Rose François-Pastour

Georges Aron

Gisèle Luap épouse Duragrin

Ludovic Richol

Micheline Maurice Brujaille-Latour

Henri Thobor

Rose-Marie Richol

Louis-Georges Griffit Liste régionaliste

UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Louis-Georges Griffit Gouvernance Participative La municipalité s'engage à être à l'écoute de ses administré(e)s en constituant des commissions et des groupes de travail. Ces initiatives permettront d'émaner des décisions partagées et des projets communs après concertation. L'objectif est de favoriser un dialogue constructif entre la population et les élus. Solidarité et Services La solidarité est au cœur de l'action municipale, avec la mise en place d'un service à la population. L'équipe municipale sera présente dans chaque quartier pour encourager le dialogue et soutenir les associations. Un service administratif décentralisé et itinérant sera également instauré pour répondre aux besoins des citoyens. Investissement Humain Le programme politique repose sur huit actions prioritaires visant à soutenir les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il inclut également des initiatives pour valoriser le personnel communal et promouvoir une culture vivante. L'investissement dans le territoire est perçu comme un moyen de préparer l'avenir et de répondre aux besoins quotidiens des citoyens. Transparence et Engagement La transparence est essentielle pour garantir que chaque citoyen se sente respecté, consulté et informé. Les décisions de la municipalité seront expliquées à la population pour renforcer la confiance. L'engagement envers une gestion saine et optimisée des finances publiques est également souligné comme fondamental pour le développement de la commune.

Louis-Georges Griffit

Luddy Marie-éléoncy

Jean Morin

Isabelle émile

Cédric Dijon

Véronique Mire

Johann Dellon

Ulrika Bibas

Thierry Patole

Catherine Augustin Lampla

Ismaël Merlin

Nathalie Maizeroi

Frédéric Lise

Maïlys Monder

Christophe Jean

Ghislaine Delbois

Daï-Vi Patole

Jocelyne Moutoussamy

Serge Charles-Francois

Maëva Buccafurri

Cédric Carpin

Priscilla Philoxene

Bernard Havenel

Rosa Sylvestre

Alexis Ragot

Françoise Lero

François Nollier

Jean-Claude Ecanvil Liste divers gauche

KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Claude Ecanvil Développement économique Le texte souligne l'importance de la création d'emplois et d'activités pour dynamiser la commune du Carbet. Des initiatives comme le Village d'activités numérique et la Zone Artisanale du Coin sont mises en avant pour soutenir les entrepreneurs locaux. Ces efforts visent à renforcer l'attractivité économique et à améliorer la qualité de vie des habitants. Logement et solidarité Le texte met l'accent sur la nécessité d'accélérer l'accès au logement pour tous les citoyens. Il est également question de renforcer l'accompagnement des populations vulnérables, notamment les seniors et les personnes en situation de précarité. L'objectif est de garantir que personne ne soit laissé de côté dans le développement de la commune. Sécurité et prévention Assurer la sécurité des habitants est présenté comme une priorité absolue pour le Carbet. Des actions concrètes, telles que le renforcement de la collaboration entre la police et la gendarmerie, sont envisagées pour améliorer la sécurité publique. La mise en place de la Réserve communale de sécurité civile vise également à renforcer la prévention et la protection des citoyens. Culture et patrimoine Le texte évoque l'importance de faire rayonner la culture et le patrimoine du Carbet. Des projets comme la continuité de la médiathèque et le développement d'infrastructures sportives modernes sont mentionnés pour enrichir la vie culturelle de la commune. La mise en valeur du patrimoine naturel et historique est également un axe de développement essentiel.