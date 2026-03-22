Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Carbet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Carbet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Carbet.
L'actu des élections municipales 2026 au Carbet
11:47 - Qui est en tête au Carbet avant le 2e tour de ces municipales 2026 ?
Dimanche dernier au Carbet, le vote s'est soldé par une participation de 63,95 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Gerard Antoine Monstin (Divers gauche) qui s'est placé en première position avec 32,30 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-Claude Ecanvil (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 31,19 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 26,42 %, Louis-Georges Griffit (Régionaliste) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Louis Boutrin, avec la nuance Ecologiste, a récolté 10,09 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Carbet
Le deuxième tour des élections municipales au Carbet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gerard Antoine Monstin
Liste divers gauche
LE CARBET ANSANM ANSANM
|
|
Louis-Georges Griffit
Liste régionaliste
UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
|
|
Jean-Claude Ecanvil
Liste divers gauche
KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Carbet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gerard Antoine MONSTIN (Ballotage) LE CARBET ANSANM ANSANM
|637
|32,30%
|Jean-Claude ECANVIL (Ballotage) KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ
|615
|31,19%
|Louis-Georges GRIFFIT (Ballotage) UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
|521
|26,42%
|Louis BOUTRIN (Ballotage) LE CARBET D'ABORD !
|199
|10,09%
|Participation au scrutin
|Le Carbet
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|2 051
Source : ministère de l’Intérieur
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