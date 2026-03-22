Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Carbet

Le deuxième tour des élections municipales au Carbet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gerard Antoine Monstin
Gerard Antoine Monstin Liste divers gauche
LE CARBET ANSANM ANSANM
  • Gerard Antoine Monstin
  • Murielle Rose Etinof
  • Georges Alain Vilar
  • Pascale Perriet
  • Louis-Léonce Gilbert Lecurieux-Lafferronnay
  • Gisele Joseph-Luc
  • Marie-Albert Patrice Gemieux
  • Vanille Melanie Manneville
  • Yann Domerge
  • Agnes Eliane Gabory
  • Garbiel Kichenin
  • Laurie Gerald
  • Kevin Laurier
  • Stacey Boulangé
  • Nicolas Mouriesse
  • Rachel Babootarie Babin
  • Nathanael Manuel
  • Patricia Ancarno
  • David Revel
  • Nathalie Delaunay
  • Jean-Charles Dellon
  • Stefy Mothie
  • Denis Moncoq
  • Christel Toutouyoute
  • Nicolas Cestor
  • Sandrine Dussiel
  • Claude Lhermitte
Louis-Georges Griffit
Louis-Georges Griffit Liste régionaliste
UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
  • Louis-Georges Griffit
  • Luddy Marie-éléoncy
  • Jean Morin
  • Isabelle émile
  • Cédric Dijon
  • Véronique Mire
  • Johann Dellon
  • Ulrika Bibas
  • Thierry Patole
  • Catherine Augustin Lampla
  • Ismaël Merlin
  • Nathalie Maizeroi
  • Frédéric Lise
  • Maïlys Monder
  • Christophe Jean
  • Ghislaine Delbois
  • Daï-Vi Patole
  • Jocelyne Moutoussamy
  • Serge Charles-Francois
  • Maëva Buccafurri
  • Cédric Carpin
  • Priscilla Philoxene
  • Bernard Havenel
  • Rosa Sylvestre
  • Alexis Ragot
  • Françoise Lero
  • François Nollier
Jean-Claude Ecanvil
Jean-Claude Ecanvil Liste divers gauche
KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ
  • Jean-Claude Ecanvil
  • Patricia Palmont
  • Jean-Marc Cardon
  • Marie Néfé
  • Symphor Maizeroi
  • Gilles Dantin
  • Georges Fredal
  • Michelle Enal
  • Otto-Oswald Dubois
  • Marthe Daulert-Bont
  • Axel Maurice
  • Michelle Genevieve-Anastasie
  • Olivier Loth
  • Monique Mourtialon
  • Davee Marine
  • Kora Bernabé
  • Guy-Alex Remy-Zephir
  • Yaëllise Hubervic Vestris
  • Georges Maizeroi
  • Michèle Sainte-Rose
  • José Leger
  • Sabrina Dijon
  • Melvin Beatrix
  • Christelle Servius
  • Bernard Compan
  • Kiliane Lechertier
  • Lucien Saint-Jean-Therese

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Carbet

Tête de listeListe Voix % des voix
Gerard Antoine MONSTIN
Gerard Antoine MONSTIN (Ballotage) LE CARBET ANSANM ANSANM 		637 32,30%
Jean-Claude ECANVIL
Jean-Claude ECANVIL (Ballotage) KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ 		615 31,19%
Louis-Georges GRIFFIT
Louis-Georges GRIFFIT (Ballotage) UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX 		521 26,42%
Louis BOUTRIN
Louis BOUTRIN (Ballotage) LE CARBET D'ABORD ! 		199 10,09%
Participation au scrutin Le Carbet
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 2 051

Source : ministère de l’Intérieur

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