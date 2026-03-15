Résultat municipale 2026 au Carbet (97221) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Carbet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Carbet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Carbet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gerard Antoine MONSTIN
Gerard Antoine MONSTIN LE CARBET ANSANM ANSANM 		637 32,30%
Jean-Claude ECANVIL
Jean-Claude ECANVIL KOLÉ TÈT KOLÉ ZÉPOL POU KABÉ 		615 31,19%
Louis-Georges GRIFFIT
Louis-Georges GRIFFIT UN CARBET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX 		521 26,42%
Louis BOUTRIN
Louis BOUTRIN LE CARBET D'ABORD ! 		199 10,09%
Participation au scrutin Le Carbet
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 2 051

Source : ministère de l’Intérieur

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