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19:21 - Le Carbet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au Carbet, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,84%. De plus, le taux de familles propriétaires (59,03%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (55,74%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1164 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (40,98%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (6,22%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 15,78%, comme au Carbet, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Le RN perce-t-il au Carbet ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales au Carbet en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 10,73% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 53,52% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 3,81% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, au Carbet comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 13,86% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 9,15% pour le RN. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux au Carbet : le point sur l'abstention En ce jour d'élections municipales 2026 au Carbet, la participation sera décortiquée. En 2020, la participation s'était fixée à 59,41 % lors du premier round, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que progressait le Covid-19. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 48,35 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 24,23 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation se réhausser très nettement à 37,37 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 17,06 % des citoyens locaux. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune en retrait des urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - En 2024, Carbet s'était tournée vers la gauche Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 au Carbet, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,45%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants du Le Carbet soutenaient en priorité Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 64,83% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marcellin Nadeau culminant à 81,21% des votes sur place. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Au Carbet, une orientation politique difficile à classer Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Le Carbet plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 51,65% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 19,19%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 53,52%, contre 46,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Le Carbet portaient leur choix sur Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 58,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux au Carbet, un enjeu électoral ? Au Carbet, en matière d'impôts locaux, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 577 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 478 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 34,07 % en 2024 (contre 14,58 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 254 940 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 711 000 euros engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 22,98 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. Parallèlement, le foncier non bâti est toujours taxé à un peu moins de 8,90 % en 2024, tout comme en 2020, (la moyenne au niveau national se situant entre 40 % et 50 %). Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée à un taux inchangé de 17,50 % en 2024 (contre autour de 13,20 % en 2020, environ 9,5 % en France).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat au Carbet L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans au Carbet est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Bruno Jean-Claude Ecanvil (Divers gauche) a terminé en tête avec 53,07% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Louis Georges Griffit (Divers gauche) a recueilli 477 suffrages en sa faveur (26,70%). La troisième place est revenue à Louis Boutrin (Ecologiste), s'adjugeant 20,21% des voix. Cette victoire au premier tour de Bruno Jean-Claude Ecanvil a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Carbet, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Afin de contester cette domination ce dimanche, le camp adverse devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.