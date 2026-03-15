En direct

19:20 - Les défis socio-économiques du Castellet et leurs implications électorales A mi-chemin des élections municipales, Le Castellet émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Dotée de 3 728 logements pour 5 992 habitants, la densité de la ville est de 134 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 689 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 982 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 15,70% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,03% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 26,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,08%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 647 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Le Castellet manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Quelle est la place du RN au Castellet ? Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors des municipales au Castellet il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 30,21% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,96% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 31,82% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 53,19% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,12% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 51,69% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Castellet : 48,30 % de votants aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal au Castellet avait été marqué par une abstention de 51,70 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 48,30 %) alors que l'épidémie de coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,96 % localement. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,20 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,95 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,69 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît donc plutôt comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces municipales, cette variable au Castellet sera en définitive déterminante dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans au Castellet Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Le Castellet restait à l'époque une terre de droite radicale, fortifiant son ancrage. Le choc des Européennes de juin 2024 au Castellet avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (43,12%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,16% des suffrages. Frank Giletti (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives au Castellet quelques semaines plus tard avec 51,69%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) suivait à la deuxième place avec 19,44%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Le Castellet reste un territoire orienté vers le RN Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Le Castellet choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,21% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 25,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,96% pour Marine Le Pen, contre 44,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Le Castellet accordaient leurs suffrages à Frank Giletti (RN) avec 31,82% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,19%. Cette physionomie politique de Le Castellet révèle ainsi une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La municipalité du Castellet a généralement augmenté sa fiscalité Pour ce qui est des contributions locales au Castellet, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint 1 032 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 872 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 35,10 % en 2024 (contre près de 18,34 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 561 400 euros en 2024. Une somme loin des 1 366 870 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,54 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale au Castellet ? Les résultats des municipales il y a 6 ans au Castellet ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, René Castell (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en recueillant 960 soutiens (50,36%). En deuxième position, Sophie Long (Divers droite) a recueilli 495 suffrages en sa faveur (25,97%). Ce succès d'emblée de René Castell a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 au Castellet, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi herculéen, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.