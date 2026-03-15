Résultat municipale 2026 au Castellet (83330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Castellet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Castellet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Castellet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René CASTELL
René CASTELL (23 élus) TOUJOURS ENSEMBLE POUR LE CASTELLET 		1 474 55,94%
  • René CASTELL
  • Pauline DAZIANO-REVEST
  • Jean-Paul SAINTE-MARIE
  • Nathalie NOËL
  • Hervé TARPEA
  • Claire BUNAN
  • Vincent AYALA
  • Nathalie DAMERON
  • Michel THIBAULT
  • Estelle GANTELME
  • Jérôme ISNARD
  • Florence CAZORLA
  • Jacques LORENZONI
  • Anaïs ORMIERES
  • Alain GERFFROY
  • Justine SURY
  • Jean-Pierre GUILLERMOU
  • Aurélie GOETZ
  • Marc VAN PETEGHEM
  • Karine FABRIGOULE
  • Kelyan PEGEOT SELME
  • Perrine ANGE
  • Julien GELAS
Frank CARAMELLO
Frank CARAMELLO (6 élus) TOUS CASTELLANS ENSEMBLE POUR AGIR 		1 161 44,06%
  • Frank CARAMELLO
  • Virginie MARTE MEUNIER
  • Bruno PINT
  • Laetitia PASCAL
  • Alain HURTADO
  • Josia HAYE
Participation au scrutin Le Castellet
Taux de participation 58,07%
Taux d'abstention 41,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 2 719

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Castellet