Résultat municipale 2026 au Cellier (44850) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Cellier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Cellier, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Cellier [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël DAVID (21 élus) VIVRE LE CELLIER
|1 098
|54,01%
|
|Virginie POSTEC (6 élus) LE CELLIER DURABLE ET SOLIDAIRE
|935
|45,99%
|
|Participation au scrutin
|Le Cellier
|Taux de participation
|62,99%
|Taux d'abstention
|37,01%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|2 090
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Cellier - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie POSTEC (Ballotage) LE CELLIER DURABLE ET SOLIDAIRE
|816
|38,67%
|Michaël DAVID (Ballotage) VIVRE LE CELLIER
|683
|32,37%
|Sophie MENORET (Ballotage) le cellier : ensemble aujourd'hui pour demain
|611
|28,96%
|Participation au scrutin
|Le Cellier
|Taux de participation
|64,93%
|Taux d'abstention
|35,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|2 153
Election municipale 2026 au Cellier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Cellier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Cellier.
L'actu des élections municipales 2026 au Cellier
18:39 - Quelles leçons tirer pour 2024 au Cellier ?
Fabrice Roussel (Union de la gauche) avait gagné le premier tour des élections des députés au Cellier suite à la dissolution en 2024 avec 36,96%. Sarah El Haïry (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 33,97%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Fabrice Roussel culminant à 39,45% des voix localement. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,54%). Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 au Cellier
S'intéresser aux scores des dernières municipales au Cellier peut se révéler instructif. Dès le dimanche du premier tour, Philippe Morel (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 809 suffrages (59,79%). Juste derrière, Patrice Chapeau (Divers gauche) a rassemblé 40,20% des votes. Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 au Cellier, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Le 2e tour des élections au Cellier donne lieu à un duel serré
Le duel final oppose donc ce dimanche Michaël David (LDVG) et la liste de Virginie Postec (LDVG), d'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score suffisant, Sophie Menoret (Divers centre) a décidé de ne pas déposer de candidature pour cette élection décisive. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la ville du Cellier permettent aux habitants de s'exprimer.
11:59 - Virginie Postec, Michaël David et Sophie Menoret forment le trio de tête au Cellier
Pour le premier tour des élections municipales au Cellier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 35,07 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Virginie Postec (Divers gauche) qui s'est placée en première position avec 38,67 % des bulletins valides. Ensuite, Michaël David (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 32,37 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 28,96 %, Sophie Menoret, étiquetée Divers centre, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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