Résultat municipale 2026 au Cellier (44850) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Cellier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Cellier, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Cellier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël DAVID
Michaël DAVID (21 élus) VIVRE LE CELLIER 		1 098 54,01%
  • Michaël DAVID
  • Auriane RINKEL
  • Philippe TRESSARD
  • Sarah DIDIER
  • Benoît MONTECOT
  • Emmanuelle HEAS
  • Philippe BEUCHER
  • Marie-Paule BERTIN
  • Bruno DIDIER
  • Mathilde BAERT
  • Jean-Philippe LOURY
  • Florence CORRE
  • Aurélien DESCIEUX READ
  • Joëlle TAIX
  • Laurent JARRET
  • Marylène POUL
  • Cédric POMMIER
  • Isabelle GAZEAU
  • Jean-Eric PIERRE
  • Béatrice CATINUS
  • Fabien BROSSE
Virginie POSTEC
Virginie POSTEC (6 élus) LE CELLIER DURABLE ET SOLIDAIRE 		935 45,99%
  • Virginie POSTEC
  • Maëlick KHOURI
  • Kaline CONINCKX
  • Jean-François TRÉHOREL
  • Aurélie LE GAL
  • François MASSIN
Participation au scrutin Le Cellier
Taux de participation 62,99%
Taux d'abstention 37,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 2 090

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Cellier - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie POSTEC
Virginie POSTEC (Ballotage) LE CELLIER DURABLE ET SOLIDAIRE 		816 38,67%
Michaël DAVID
Michaël DAVID (Ballotage) VIVRE LE CELLIER 		683 32,37%
Sophie MENORET
Sophie MENORET (Ballotage) le cellier : ensemble aujourd'hui pour demain 		611 28,96%
Participation au scrutin Le Cellier
Taux de participation 64,93%
Taux d'abstention 35,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 2 153

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