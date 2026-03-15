Résultat de l'élection municipale 2026 au Chambon-Feugerolles : les infos en direct
- Election municipale 2026 au Chambon-Feugerolles [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 au Chambon-Feugerolles
- Résultat municipale 2020 Le Chambon-Feugerolles
- Résultat municipale 2014 Le Chambon-Feugerolles
- Bureaux de vote au Chambon-Feugerolles
- Le Chambon-Feugerolles (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 au Chambon-Feugerolles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Chambon-Feugerolles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Chambon-Feugerolles.
L'actu des élections municipales 2026 au Chambon-Feugerolles
13:46 - Comment a évolué la fiscalité au Chambon-Feugerolles depuis 2020 ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux au Chambon-Feugerolles, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,65 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 67 480 €. Un apport qui est loin des quelque 1,6685 million d'euros (1 668 500 € très exactement) perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal au Chambon-Feugerolles atteint désormais 39,89 % en 2024 (contre 24,59 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne du pays, qui se situe à environ 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage au Chambon-Feugerolles s'est établi à environ 846 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 729 € quatre ans auparavant.
11:59 - David Fara vainqueur de la dernière élection au Chambon-Feugerolles
Les résultats des dernières élections municipales au Chambon-Feugerolles ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, la liste menée par David Fara a logiquement recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 au Chambon-Feugerolles, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales cette fois, le défi sera de déterminer si une véritable opposition émerge. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
09:57 - Municipales au Chambon-Feugerolles : les horaires des bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales de 2026, les 7 759 électeurs du Chambon-Feugerolles devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des candidats aux municipales au Chambon-Feugerolles. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération du Chambon-Feugerolles sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de prendre une décision. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections au Chambon-Feugerolles dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Chambon-Feugerolles
|Tête de listeListe
|
David Fara
Liste divers droite
AVENIR DU CHAMBON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Fara (33 élus) Avenir du chambon
|1 405
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Le Chambon-Feugerolles
|Taux de participation
|21,24%
|Taux d'abstention
|78,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 617
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Barnier (28 élus) Avenir du chambon
|3 028
|67,02%
|
|Jean Ducher (3 élus) Reussir ensemble le chambon
|881
|19,49%
|
|Jean Bagelli (2 élus) Le chambon gagnant avec jean bagelli
|609
|13,47%
|
|Participation au scrutin
|Le Chambon-Feugerolles
|Taux de participation
|57,83%
|Taux d'abstention
|42,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|4 684
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