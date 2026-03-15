Résultat de l'élection municipale 2026 au Chambon-Feugerolles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Chambon-Feugerolles

Tête de listeListe
David Fara
David Fara Liste divers droite
AVENIR DU CHAMBON
  • David Fara
  • Samia Hamidi
  • Antonio Serodio
  • Sylvie Oudich
  • Henri Boutheon
  • Fabienne Marmorat
  • Gilbert Vasselon
  • Isabelle Breton
  • Laurent Arbaud
  • Laetitia Dallet
  • William Diaz
  • Chantale Champagnat
  • Daniel Geyssant
  • Sidonie Pelletier
  • Franck Talluto
  • Dounya-Zad Choual
  • Michel Rochette
  • Irène Aivaliotis
  • Jean-François Barnier
  • Martine Bruyere
  • David Bourgin
  • Deborah Dechandon
  • Robert Grangette
  • Sadia Chellig
  • Erhan Taskin
  • Jacqueline Celle
  • Christophe Rancon
  • Salomé Chateauvieux Liogier
  • Philippe Sibaud
  • Marie-Joëlle Romier
  • Didier d'Oliviera Dias
  • Brigitte Di Domenico
  • Gilbert Lavalette
  • Camilia Ouhammou
  • Philippe Wisniewski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Fara
David Fara (33 élus) Avenir du chambon 		1 405 100,00%
  • David Fara
  • Jennifer Bonjour
  • Henri Boutheon
  • Fabienne Marmorat
  • Michel Rochette
  • Brigitte Di Domenico
  • Gilbert Vasselon
  • Samia Hamidi
  • Loïc Maisonnial
  • Yvette Jacquemont
  • Yilmaz Akcayir
  • Chantale Champagnat
  • Daniel Geyssant
  • Béatrice Burnichon
  • Henri Pinel
  • Isabelle Breton
  • André Gawel
  • Dounya-Zad Choual
  • Jean-François Barnier
  • Irène Aivaliotis
  • Antoine Olivier
  • Mathilde Chaumayrac
  • Robert Grangette
  • Martine Bruyere
  • David Bourgin
  • Denise David
  • Christophe Rancon
  • Jacqueline Celle
  • Raphaël Simonetti
  • Sadia Chellig
  • Laurent Arbaud
  • Monique Rovera
  • Philippe Sibaud
Participation au scrutin Le Chambon-Feugerolles
Taux de participation 21,24%
Taux d'abstention 78,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 617

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Barnier
Jean-François Barnier (28 élus) Avenir du chambon 		3 028 67,02%
  • Jean-François Barnier
  • Monique Rovera
  • Henri Boutheon
  • Jennifer Bonjour
  • David Fara
  • Yvette Jacquemont
  • Michel Rochette
  • Marie-Thérèse Baure
  • Florian Meloux
  • Brigitte Di Domenico
  • Loïc Maisonnial
  • Chantale Champagnat
  • Vincent Vacher
  • Gishlaine Meunier
  • Henri Pinel
  • Marie-Christine Alves De Oliveira
  • Daniel Geyssant
  • Irène Aivaliotis
  • André Gawel
  • Nadia Messaoudi
  • Antoine Olivier
  • Denise David
  • Alain Collard
  • Yvette Bastide
  • Yilmaz Akcayir
  • Isabelle Retif
  • David Bourgin
  • Martine Bruyere
Jean Ducher
Jean Ducher (3 élus) Reussir ensemble le chambon 		881 19,49%
  • Jean Ducher
  • Josiane Just
  • Georges Gagnaire
Jean Bagelli
Jean Bagelli (2 élus) Le chambon gagnant avec jean bagelli 		609 13,47%
  • Jean Bagelli
  • Gisèle Roure
Participation au scrutin Le Chambon-Feugerolles
Taux de participation 57,83%
Taux d'abstention 42,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 4 684

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