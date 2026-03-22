Résultat municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon (43400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Chambon-sur-Lignon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël SOUVIGNET (18 élus) NOUVEAUX REGARDS POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON
|821
|55,14%
|
|Frédéric ROUX (5 élus) LE CHAMBON-SUR-LIGNON EN PARTAGE
|668
|44,86%
|
|Participation au scrutin
|Le Chambon-sur-Lignon
|Taux de participation
|67,31%
|Taux d'abstention
|32,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|1 544
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Chambon-sur-Lignon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric ROUX (Ballotage) LE CHAMBON-SUR-LIGNON EN PARTAGE
|578
|39,89%
|Jean-Noël SOUVIGNET (Ballotage) NOUVEAUX REGARDS POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON
|575
|39,68%
|Charles MALECOT (Ballotage) LE CHAMBON C'EST VOUS !
|296
|20,43%
|Participation au scrutin
|Le Chambon-sur-Lignon
|Taux de participation
|65,13%
|Taux d'abstention
|34,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|1 494
Election municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Chambon-sur-Lignon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Chambon-sur-Lignon.
L'actu des élections municipales 2026 au Chambon-sur-Lignon
18:39 - Chambon-sur-Lignon : le vote des électeurs l'année de la dissolution
À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs du Chambon-sur-Lignon avaient donné la victoire localement à la liste menée par Raphaël Glucksmann avec 22,32% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Laurent Wauquiez (Les Républicains) en tête du peloton avec 39,68% au premier tour, devant Celline Gacon (Union de la gauche) avec 24,15%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Wauquiez culminant à 75,34% des voix dans la localité. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Le Chambon-sur-Lignon demeurait à l'époque un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections au Chambon-sur-Lignon ?
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans au Chambon-sur-Lignon s'avère très instructive. Au soir du premier scrutin, Jean-Michel Eyraud a pris la première place en rassemblant 529 voix (43,57%). Derrière, Frédéric Andre a recueilli 383 bulletins valides (31,54%). Nathalie Rousset suivait, glanant 24,87% des suffrages. Une marge marquée. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Michel Eyraud l'a finalement emporté avec 54,55% des bulletins, face à Frédéric Andre qui a obtenu 45,44% des électeurs. Si Frédéric Andre a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 181 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 au Chambon-sur-Lignon, ce décor constitue un point de départ particulier.
13:58 - Le 2e tour de l'élection au Chambon-sur-Lignon doit départager 2 listes
Le duel final oppose donc ce dimanche Jean-Noël Souvignet et Frédéric Roux, selon les candidatures pour le second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Malgré un score supérieur à 10 %, Charles Malecot a décidé de se mettre en retrait de cette élection décisive. Les 2 294 électeurs de la commune auront la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote du Chambon-sur-Lignon.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales au Chambon-sur-Lignon la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales au Chambon-sur-Lignon, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 65,13 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Frédéric Roux qui a dominé en récoltant 39,89 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-Noël Souvignet est arrivé en deuxième position avec 39,68 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Charles Malecot a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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