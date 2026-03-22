Résultat municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon (43400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Chambon-sur-Lignon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Chambon-sur-Lignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël SOUVIGNET
Jean-Noël SOUVIGNET (18 élus) NOUVEAUX REGARDS POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON 		821 55,14%
  • Jean-Noël SOUVIGNET
  • Pascale BLANC
  • Jean-Marc BROTTES
  • Odile CHARREYRON
  • William RIFFARD
  • Isabelle DARDELET
  • Mickaël SUCHAIL
  • Nadia LALLEMAND
  • Jérôme GUILHOT
  • Nathalie ROBERT
  • André CHAZOT
  • Sylvie GARRIGUENC
  • Bastien CURRAT
  • Isabelle PANEL
  • Christian FRÉCHET
  • Pascale SÈVE
  • Jean-Christophe ALLEMAND
  • Nelly ROYER
Frédéric ROUX
Frédéric ROUX (5 élus) LE CHAMBON-SUR-LIGNON EN PARTAGE 		668 44,86%
  • Frédéric ROUX
  • Cécile CHANTEPERDRIX
  • Thibaut VALLA
  • Pascale MARET
  • Antonio SAVINI
Participation au scrutin Le Chambon-sur-Lignon
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 544

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale au Chambon-sur-Lignon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric ROUX
Frédéric ROUX (Ballotage) LE CHAMBON-SUR-LIGNON EN PARTAGE 		578 39,89%
Jean-Noël SOUVIGNET
Jean-Noël SOUVIGNET (Ballotage) NOUVEAUX REGARDS POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON 		575 39,68%
Charles MALECOT
Charles MALECOT (Ballotage) LE CHAMBON C'EST VOUS ! 		296 20,43%
Participation au scrutin Le Chambon-sur-Lignon
Taux de participation 65,13%
Taux d'abstention 34,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 494

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