Résultat de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt : les infos en direct
- Election municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt
- Résultat municipale 2020 Le Chesnay-Rocquencourt
- Résultat municipale 2014 Le Chesnay-Rocquencourt
- Bureaux de vote au Chesnay-Rocquencourt
- Le Chesnay-Rocquencourt (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Chesnay-Rocquencourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Chesnay-Rocquencourt.
L'actu des élections municipales 2026 au Chesnay-Rocquencourt
13:46 - Quel bilan sur les impôts pour le maire du Chesnay-Rocquencourt avant les élections municipales de 2026 ?
Au Chesnay-Rocquencourt, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 10,72 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 643 840 €. Un apport qui est loin des 10 216 350 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Chesnay-Rocquencourt atteint désormais 25,74 % en 2024 (contre 8,26 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Chesnay-Rocquencourt a représenté 1 369 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 938 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le résultat de la liste "Une Énergie Nouvelle Pour Le Chesnay-Rocquencourt" aux élections municipales de 2020 au Chesnay-Rocquencourt
Lors des municipales il y a six ans au Chesnay-Rocquencourt, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Richard Delepierre (Divers centre) a dominé les débats en récoltant 4 326 suffrages (50,44%). Dans la position du principal opposant, Philippe Brillault (Les Républicains) a recueilli 4 250 voix (49,55%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 au Chesnay-Rocquencourt, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote au Chesnay-Rocquencourt ?
Les 18 bureaux de vote de la ville du Chesnay-Rocquencourt ferment leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. À l’occasion des élections municipales 2026, les citoyens du Chesnay-Rocquencourt devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Consultez ci-dessous tous les candidats au Chesnay-Rocquencourt. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt
|Tête de listeListe
|
Anne Père-Brillault
Liste des Républicains
LE PROJET LCR 2026
|
|
Patrick Espinasse
Liste divers droite
Unis pour le Chesnay-Rocquencourt
|
|
Richard Delepierre
Liste divers centre
Une énergie renouvelée
|
|
Gaëlle Bétheuil
Liste divers gauche
DÉMOCRATIE COURTOISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Delepierre (33 élus) Une énergie nouvelle pour le chesnay-rocquencourt
|4 326
|50,44%
|
|Philippe Brillault (10 élus) La nouvelle equipe avec philippe brillault
|4 250
|49,55%
|
|Participation au scrutin
|Le Chesnay-Rocquencourt
|Taux de participation
|38,84%
|Taux d'abstention
|61,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 907
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Brillault (29 élus) L'equipe du chesnay avec philippe brillault
|6 642
|59,39%
|
|Marie Durand-Smet (2 élus) Le chesnay c vous
|1 699
|15,19%
|
|Nicolas Bronard (2 élus) Pour le chesnay, ensemble a gauche
|1 473
|13,17%
|
|Patrick Bonnehon (2 élus) Le chesnay avenir
|1 368
|12,23%
|
|Participation au scrutin
|Le Chesnay-Rocquencourt
|Taux de participation
|54,90%
|Taux d'abstention
|45,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|11 474
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