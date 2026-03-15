Résultat de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt

Tête de listeListe
Anne Père-Brillault
Anne Père-Brillault Liste des Républicains
LE PROJET LCR 2026
  • Anne Père-Brillault
  • Marc Sorel
  • Magali Duchamp
  • Pierre Ernesty
  • Violaine Decré
  • Frank Delvau
  • Virginie Jamin
  • Philippe Brillault
  • Christelle Faillu
  • Guillaume de Chatellus
  • Maryse Gros Colas
  • Florian Berut
  • Joëlle Bracquemond
  • Hugues de Bonnaventure
  • Catherine Bergot
  • Angy-Princely El Aabouni
  • Gaëlle Marquet
  • Antoine Lorin
  • Clara Noguès
  • Franck Decerisy
  • Salimatou Diallo
  • Jamel Dridi
  • Marie-Sixtine Blanchy
  • Fabien Rousseau
  • Fabienne Bloch
  • Luis Soares
  • Claire-Marie Thomas-Noblet
  • Gilles Hache
  • Anne-Clotilde Ledieu
  • Fabrice Tabary
  • Muriel Durand
  • Michel Saban
  • Souad Perrot
  • Philippe Maurey
  • Brigitte Daugenet
  • Gérard Bouvet
  • Marie-Amélie Poirier-Coutansais
  • Patrick Verdon
  • Stéphanie Charpy
  • Amir Seba
  • Sarah Lafosse
  • Christian Dutour
  • Martine Murgia
Patrick Espinasse
Patrick Espinasse Liste divers droite
Unis pour le Chesnay-Rocquencourt
  • Patrick Espinasse
  • Laurence Silly
  • Nicolas Tardy-Joubert
  • Stéphanie Wittreck
  • Marc Ginisty
  • Patricia Barre
  • Carl Bouteiller
  • Julie Marie Charrier
  • Thierry Chouquard
  • Chloé Halimi
  • François Winterhalter
  • Isabelle Cadet de Fontenay
  • Jean Dupont-Cariot
  • Camille Boucher
  • Maurice Khouri
  • Margot Dansac
  • Damien Bruté de Rémur
  • Josiane Ribeyre
  • Alain-Bernard Duvic
  • Christelle Scaglia
  • Manuel Morgado
  • Audrey Bouteiller
  • Adrien Darde
  • Tiphaine Pruvost
  • Christophe Frère
  • Elisabeth Marie Madajewski
  • Arnaud de Jenlis
  • Joëlle Portal
  • Loris Savoïa
  • Marie Chaleyer
  • Alexis Patrick Marie Tollu
  • Emmanuelle Martine Marie Pichot-Duclos
  • Jean-Pierre Panighini
  • Marie-Claire Schulthess
  • Yoann Quitellic
  • Muriele Francine Durand
  • Etienne Pailloux
  • Claire Françoise Marie Arnould
  • Jean Bulté
  • Annie Insaurralde
  • Yves Laridan
  • Elodie Cassar
  • Jean-Pascal Ridoux
Richard Delepierre
Richard Delepierre Liste divers centre
Une énergie renouvelée
  • Richard Delepierre
  • Aline Temenides
  • Benoît Ribert
  • Véronique Siadous
  • Maxime Rabasté
  • Martine Bellier
  • Christophe Konsdorff
  • Claudine Blain
  • Jean-Louis Jarrige
  • Marie-Laure Majou
  • Emmanuel Chagnaud-Forain
  • Anne Testu
  • Frédéric Rospini-Clerici
  • Jeannine Bataille
  • Nicolas Bilger
  • Sylvie Simon Elia
  • Mamadou Diarra
  • Sophie Delrieu
  • Jean-Michel Wanger
  • Carole Guilpain
  • Jean-Christophe Voiseux
  • Camille Ribert
  • Philippe Pereira
  • Solenn de Larocque
  • Tanneguy Audic de Quernen
  • Mounia Housni
  • Claude Jorio
  • Dominique Forget
  • Gilles Bertin
  • Marie-Claude Chevrier
  • Orens Gasset
  • Aïda Mboup
  • Marc Sévely
  • Catherine Duteil
  • François Lecomte
  • Agathe Méry
  • Christophe Gautret
  • Caroline Hanoteau
  • Martial Pradaud
  • Camille Finet-Chameroy
  • Maxime Coute
  • Géraldine Arènes-Schnyder
  • Henri-Patrice de Carné
Gaëlle Bétheuil
Gaëlle Bétheuil Liste divers gauche
DÉMOCRATIE COURTOISE
  • Gaëlle Bétheuil
  • Hugo Cejchan
  • Julie Maisons
  • Renaud Anzieu
  • Odile Souber
  • Thierry Chabrol
  • Marie Frattini
  • Julien Vallais
  • Laura Guillard
  • Thomas Méaux
  • Marie-Pierre Rouzé
  • Emmanuel Kalnins
  • Marion Delique
  • Olivier Chauvin
  • Clothilde Mainemare
  • Charles-Henri Fortier
  • Jeanne Vuillemin
  • Thomas Rochefort
  • Marielle Oscar
  • Michaël Chepy
  • Sabrina Belhoute
  • Samuel Boix-Segura
  • Marion Genevée
  • Matthieu Landel
  • Amandina Magalhaes
  • Julien Pellissier
  • Alix Lardeau
  • Grégory Maisons
  • Marcelle Baron
  • Simon Boix-Segura
  • Dominique Holtz
  • Leandre Blanchard
  • Jeanne Pitrou
  • Guillaume Buchsenschutz
  • Samantha Godart
  • Abel Orellana
  • Alix Lebreton
  • José Da Silva
  • Stéphanie Chabrol
  • Azzedine Toumi
  • Anne-Marie Forestier
  • Patrick Caton
  • Juliette Masson
  • François Galan
  • Caroline Hostetter

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Delepierre
Richard Delepierre (33 élus) Une énergie nouvelle pour le chesnay-rocquencourt 		4 326 50,44%
  • Richard Delepierre
  • Violaine Charpentier
  • Benoît Ribert
  • Lucie Loncle Duda
  • Patrick Berthome
  • Véronique Siadous
  • Tanneguy Audic De Quernen
  • Jeannine Bataille
  • Louis-Marie Soleille
  • Martine Bellier
  • Christophe Konsdorff
  • Aline Temenides
  • Gilles Bertin
  • Dominique Forget
  • Jean-Louis Jarrige
  • Camille Ribert
  • Martial Pradaud
  • Joséphine Parmentier
  • Jean-Michel Wanger
  • Agathe Mery
  • Marc Sévely
  • Marie-Laure Majou
  • Philippe Collins
  • Marie Thérèse Kelly
  • Jean-Christophe Voiseux
  • Marie-Claude Chevrier
  • Frédéric D'arrentieres
  • Valérie Jennequin
  • Simon Bonne
  • Géraldine Arènes-Schnyder
  • Claude Jorio
  • Anne Testu
  • Fabrice Baïa
Philippe Brillault
Philippe Brillault (10 élus) La nouvelle equipe avec philippe brillault 		4 250 49,55%
  • Philippe Brillault
  • Laëtitia Gaignard-Viot
  • Jean-François Peumery
  • Caroline Nokringer
  • Maurice Toledano
  • Dorothée Bilger
  • Thierry Rieutord
  • Nicole Alquier
  • Stéphane Gorce
  • Karin Le Méné
Participation au scrutin Le Chesnay-Rocquencourt
Taux de participation 38,84%
Taux d'abstention 61,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 907

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Brillault
Philippe Brillault (29 élus) L'equipe du chesnay avec philippe brillault 		6 642 59,39%
  • Philippe Brillault
  • Coralie Belmer
  • Richard Delepierre
  • Karin Le Mene
  • Michel Crouzat
  • Florence Guy-Coquille
  • Frank Delvau
  • Violaine Charpentier
  • Philippe Devallois
  • Laurence De Pins
  • Adrien Molas
  • Nicole Alquier
  • Denis Le Bars
  • Nicole Pottier
  • Jean-Christophe Lapree
  • Dorothée Bilger
  • Dominique Dognin
  • Florence Valdes-Forain
  • Patrick Labeyrie
  • Florence Parent
  • Michel Charlet
  • Roselyne Tissot
  • Sébastien Guerts
  • Marie-Edith Remilly
  • Antoine Blanc
  • Nicole Giard
  • Eric De La Fouchardiere
  • Juliette Dupuis
  • Rachid Madid
Marie Durand-Smet
Marie Durand-Smet (2 élus) Le chesnay c vous 		1 699 15,19%
  • Marie Durand-Smet
  • Louis-Marie Soleille
Nicolas Bronard
Nicolas Bronard (2 élus) Pour le chesnay, ensemble a gauche 		1 473 13,17%
  • Nicolas Bronard
  • Claire Mourier
Patrick Bonnehon
Patrick Bonnehon (2 élus) Le chesnay avenir 		1 368 12,23%
  • Patrick Bonnehon
  • Martine Bellier
Participation au scrutin Le Chesnay-Rocquencourt
Taux de participation 54,90%
Taux d'abstention 45,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 11 474

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