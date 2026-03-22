Résultat de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Chesnay-Rocquencourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Chesnay-Rocquencourt.
L'actu des élections municipales 2026 au Chesnay-Rocquencourt
11:52 - Les premiers résultats des élections 2026 au Chesnay-Rocquencourt
Il y a une semaine au Chesnay-Rocquencourt, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin s'est soldé par une participation de 59,08 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Anne Père-Brillault (Les Républicains) qui a pris l'avantage en rassemblant 49,26 % des voix. Derrière, Richard Delepierre (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 31,41 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Espinasse, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Gaëlle Bétheuil, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 7,98 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Chesnay-Rocquencourt
Le deuxième tour des élections municipales au Chesnay-Rocquencourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anne Père-Brillault
Liste des Républicains
LE PROJET LCR 2026
|
|
Patrick Espinasse
Liste divers droite
Unis pour le Chesnay-Rocquencourt
|
|
Richard Delepierre
Liste divers centre
Une énergie renouvelée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne PÈRE-BRILLAULT (Ballotage) LE PROJET LCR 2026
|6 558
|49,26%
|Richard DELEPIERRE (Ballotage) Une énergie renouvelée
|4 181
|31,41%
|Patrick ESPINASSE (Ballotage) Unis pour le Chesnay-Rocquencourt
|1 511
|11,35%
|Gaëlle BÉTHEUIL DÉMOCRATIE COURTOISE
|1 063
|7,98%
|Participation au scrutin
|Le Chesnay-Rocquencourt
|Taux de participation
|59,08%
|Taux d'abstention
|40,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|13 555
Source : ministère de l’Intérieur
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