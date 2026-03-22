Résultat de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Chesnay-Rocquencourt

Le deuxième tour des élections municipales au Chesnay-Rocquencourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anne Père-Brillault
Anne Père-Brillault Liste des Républicains
LE PROJET LCR 2026
  • Anne Père-Brillault
  • Marc Sorel
  • Magali Duchamp
  • Pierre Ernesty
  • Violaine Decré
  • Frank Delvau
  • Virginie Jamin
  • Philippe Brillault
  • Christelle Faillu
  • Guillaume de Chatellus
  • Maryse Gros Colas
  • Florian Berut
  • Joëlle Bracquemond
  • Hugues de Bonnaventure
  • Catherine Bergot
  • Angy-Princely El Aabouni
  • Gaëlle Marquet
  • Antoine Lorin
  • Clara Noguès
  • Franck Decerisy
  • Salimatou Diallo
  • Jamel Dridi
  • Marie-Sixtine Blanchy
  • Fabien Rousseau
  • Fabienne Bloch
  • Luis Soares
  • Claire-Marie Thomas-Noblet
  • Gilles Hache
  • Anne-Clotilde Ledieu
  • Fabrice Tabary
  • Muriel Durand
  • Michel Saban
  • Souad Perrot
  • Philippe Maurey
  • Brigitte Daugenet
  • Gérard Bouvet
  • Marie-Amélie Poirier-Coutansais
  • Patrick Verdon
  • Stéphanie Charpy
  • Amir Seba
  • Sarah Lafosse
  • Christian Dutour
  • Martine Murgia
Patrick Espinasse
Patrick Espinasse Liste divers droite
Unis pour le Chesnay-Rocquencourt
  • Patrick Espinasse
  • Laurence Silly
  • Nicolas Tardy-Joubert
  • Stéphanie Wittreck
  • Marc Ginisty
  • Patricia Barre
  • Carl Bouteiller
  • Julie Marie Charrier
  • Thierry Chouquard
  • Chloé Halimi
  • François Winterhalter
  • Isabelle Cadet de Fontenay
  • Jean Dupont-Cariot
  • Camille Boucher
  • Maurice Khouri
  • Margot Dansac
  • Damien Bruté de Rémur
  • Josiane Ribeyre
  • Alain-Bernard Duvic
  • Christelle Scaglia
  • Manuel Morgado
  • Audrey Bouteiller
  • Adrien Darde
  • Tiphaine Pruvost
  • Christophe Frère
  • Elisabeth Marie Madajewski
  • Arnaud de Jenlis
  • Joëlle Portal
  • Loris Savoïa
  • Marie Chaleyer
  • Alexis Patrick Marie Tollu
  • Emmanuelle Martine Marie Pichot-Duclos
  • Jean-Pierre Panighini
  • Marie-Claire Schulthess
  • Yoann Quitellic
  • Muriele Francine Durand
  • Etienne Pailloux
  • Claire Françoise Marie Arnould
  • Jean Bulté
  • Annie Insaurralde
  • Yves Laridan
  • Elodie Cassar
  • Jean-Pascal Ridoux
Richard Delepierre
Richard Delepierre Liste divers centre
Une énergie renouvelée
  • Richard Delepierre
  • Aline Temenides
  • Benoît Ribert
  • Véronique Siadous
  • Maxime Rabasté
  • Martine Bellier
  • Christophe Konsdorff
  • Claudine Blain
  • Jean-Louis Jarrige
  • Marie-Laure Majou
  • Emmanuel Chagnaud-Forain
  • Anne Testu
  • Frédéric Rospini-Clerici
  • Jeannine Bataille
  • Nicolas Bilger
  • Sylvie Simon Elia
  • Mamadou Diarra
  • Sophie Delrieu
  • Jean-Michel Wanger
  • Carole Guilpain
  • Jean-Christophe Voiseux
  • Camille Ribert
  • Philippe Pereira
  • Solenn de Larocque
  • Tanneguy Audic de Quernen
  • Mounia Housni
  • Claude Jorio
  • Dominique Forget
  • Gilles Bertin
  • Marie-Claude Chevrier
  • Orens Gasset
  • Aïda Mboup
  • Marc Sévely
  • Catherine Duteil
  • François Lecomte
  • Agathe Méry
  • Christophe Gautret
  • Caroline Hanoteau
  • Martial Pradaud
  • Camille Finet-Chameroy
  • Maxime Coute
  • Géraldine Arènes-Schnyder
  • Henri-Patrice de Carné

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne PÈRE-BRILLAULT
Anne PÈRE-BRILLAULT (Ballotage) LE PROJET LCR 2026 		6 558 49,26%
Richard DELEPIERRE
Richard DELEPIERRE (Ballotage) Une énergie renouvelée 		4 181 31,41%
Patrick ESPINASSE
Patrick ESPINASSE (Ballotage) Unis pour le Chesnay-Rocquencourt 		1 511 11,35%
Gaëlle BÉTHEUIL
Gaëlle BÉTHEUIL DÉMOCRATIE COURTOISE 		1 063 7,98%
Participation au scrutin Le Chesnay-Rocquencourt
Taux de participation 59,08%
Taux d'abstention 40,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 13 555

Source : ministère de l’Intérieur

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