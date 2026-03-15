Résultat municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt (78150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Chesnay-Rocquencourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Chesnay-Rocquencourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Chesnay-Rocquencourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne PÈRE-BRILLAULT
Anne PÈRE-BRILLAULT LE PROJET LCR 2026 		6 558 49,26%
Richard DELEPIERRE
Richard DELEPIERRE Une énergie renouvelée 		4 181 31,41%
Patrick ESPINASSE
Patrick ESPINASSE Unis pour le Chesnay-Rocquencourt 		1 511 11,35%
Gaëlle BÉTHEUIL
Gaëlle BÉTHEUIL DÉMOCRATIE COURTOISE 		1 063 7,98%
Participation au scrutin Le Chesnay-Rocquencourt
Taux de participation 59,08%
Taux d'abstention 40,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 13 555

Source : ministère de l’Intérieur

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