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19:21 - Les données démographiques du Chesnay-Rocquencourt révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques du Chesnay-Rocquencourt montrent des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,24% et une densité de population de 4425 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 44,66%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,23% et d'une population étrangère de 7,12% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,53% au Chesnay-Rocquencourt, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Les électeurs du Chesnay-Rocquencourt séduits par le RN ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales au Chesnay-Rocquencourt en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 10,13% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,08% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 8,41% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, au Chesnay-Rocquencourt comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 17,34% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 25,10% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il clôturera le scrutin avec 36,25% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation au Chesnay-Rocquencourt au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal au Chesnay-Rocquencourt avait été marqué par une abstention de 61,16 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 38,84 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,49 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 42,89 % en 2022 à seulement 26,45 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 37,63 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence au Chesnay-Rocquencourt sera en définitive capitale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Comment a voté Chesnay-Rocquencourt lors des dernières élections ? Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens du Chesnay-Rocquencourt avaient poussé en tête la liste menée par François-Xavier Bellamy avec 22,26% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Chesnay-Rocquencourt avaient ensuite favorisé Béatrice Piron (Majorité présidentielle) avec 34,01% au premier tour, devant Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) avec 25,10%. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Piron culminant à 63,75% des votes localement. Le paysage politique du Le Chesnay-Rocquencourt a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Le Chesnay-Rocquencourt reste un territoire tourné vers les macronistes Globalement, le paysage électoral fait de Le Chesnay-Rocquencourt un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle au Chesnay-Rocquencourt tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 38,94% des inscrits, tandis qu'Éric Zemmour engrangeait 15,78%. Lors de la finale de l'élection au Le Chesnay-Rocquencourt, les électeurs accordaient 71,92% pour Emmanuel Macron, contre 28,08% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Le Chesnay-Rocquencourt accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 39,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 77,86% des suffrages.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire du Chesnay-Rocquencourt avant les élections municipales de 2026 ? Au Chesnay-Rocquencourt, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 10,72 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 643 840 €. Un apport qui est loin des 10 216 350 € enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal au Chesnay-Rocquencourt atteint désormais 25,74 % en 2024 (contre 8,26 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables au Chesnay-Rocquencourt a représenté 1 369 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 938 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la liste "Une Énergie Nouvelle Pour Le Chesnay-Rocquencourt" aux élections municipales de 2020 au Chesnay-Rocquencourt Lors des municipales il y a six ans au Chesnay-Rocquencourt, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Richard Delepierre (Divers centre) a dominé les débats en récoltant 4 326 suffrages (50,44%). Dans la position du principal opposant, Philippe Brillault (Les Républicains) a recueilli 4 250 voix (49,55%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 au Chesnay-Rocquencourt, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.