Résultat municipale 2026 au Coteau (42120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Coteau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Coteau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Coteau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra CREUZET-TAITE
Sandra CREUZET-TAITE (26 élus) LE COTEAU, EN ACTION TOUS ENSEMBLE 		1 909 74,63%
  • Sandra CREUZET-TAITE
  • Jean-Luc MARDEUIL
  • Chantal LEMASSON
  • Thierry COLLET
  • Pascale TEJERO
  • Franck MAUPETIT
  • Oumou SABALY
  • François DURILLON
  • Magali MARTIN
  • Jérôme ROCHE
  • Isabelle VALCOURT
  • René CHAZELLE
  • Brigitte LAPIERRE
  • Christian FARGEOT
  • Monique FOUASSIER
  • Antoine SIBUET
  • Amandine GODARD
  • Cyril GUYOT
  • Marie-Catherine AVENA
  • Christophe MIALLET
  • Sandrine DUFOUR
  • Jacquy POUQUET
  • Ophélie CHAMBONNIER
  • Didier BLANCHARDON
  • Yvette GUICHERD
  • Kévin ARLOT
Fabien EDOUARD
Fabien EDOUARD (3 élus) REUSSIR LE COTEAU ENSEMBLE 		649 25,37%
  • Fabien EDOUARD
  • Sylvie ORIOL
  • Nicolas ROBART
Participation au scrutin Le Coteau
Taux de participation 53,67%
Taux d'abstention 46,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 2 651

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Coteau