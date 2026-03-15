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19:18 - Le Coteau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques du Coteau montrent des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,64%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (46,47%) souligne le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,39%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3105 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (22,95%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Coteau mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,89% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN au Coteau Le parti d'extrême droite n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale au Coteau il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 26,54% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,31% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 17,69% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, au Coteau comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,24% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 35,35% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,58% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale au Coteau ? En 2020 au Coteau, l'abstention s'était dressée jusqu'à 55,08 % à la fin du premier tour (un score dans la norme). C'étaient 2 188 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 27,19 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 53,57 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 36,22 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,76 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se positionne visiblement comme une zone assez abstentionniste. Dans le cadre de la municipale 2026 au Coteau, ce facteur jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution au Coteau Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants du Le Coteau accordaient leurs suffrages à Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avec 43,08% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Antoine Vermorel-Marques culminant à 51,56% des voix localement. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (38,24%). Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Le Coteau s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections il y a 4 ans au Coteau ? La physionomie politique de Le Coteau dessine une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Le Coteau privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,91%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 26,54%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,69% pour Emmanuel Macron, contre 43,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Le Coteau accordaient leurs suffrages à Antoine Vermorel-Marques (LR) avec 28,39% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,43% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité en hausse au Coteau qui influencera l'issue du scrutin Pour ce qui est des contributions locales au Coteau, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 077 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 878 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 38,51 % en 2024 (contre 23,21 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 125 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,27762 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,30 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection au Coteau Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, façonnés par l'issue du dernier scrutin au Coteau. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sandra Creuzet-Slepcevic (Divers centre) a raflé la première place en récoltant 57,21% des suffrages. À sa poursuite, Jean-Louis Desbenoit (Divers droite) a recueilli 23,97% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Bernard Gabert (Divers centre), rassemblant 18,81% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Sandra Creuzet-Slepcevic a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 au Coteau, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.