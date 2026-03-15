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19:21 - Le Coudray-Montceaux : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Le Coudray-Montceaux, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 4 738 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 324 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 253 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,54%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 350 personnes (7,39%) favorise une richesse culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 30,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 545,48 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Au Coudray-Montceaux, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins au Coudray-Montceaux Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections municipales au Coudray-Montceaux en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,78% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 42,52% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 20,28% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le RN réunissait 52,41% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,35% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 49,34% le dimanche suivant.

16:58 - Coudray-Montceaux classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En parallèle de ces élections municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera sur les résultats du Coudray-Montceaux. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 51,30 % des électeurs, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était affecté par la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,04 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,61 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 33,22 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,33 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans au Coudray-Montceaux Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants du Le Coudray-Montceaux soutenaient en priorité Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 38,35% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Mathieu Hillaire (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 50,66% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,90%). La physionomie politique du Le Coudray-Montceaux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Coudray-Montceaux affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Le Coudray-Montceaux plébiscitaient Mathieu Hillaire (Nupes) avec 25,71% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,41% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle au Coudray-Montceaux qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,74% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 24,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,48% pour Emmanuel Macron, contre 42,52% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité du Coudray-Montceaux Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 au Coudray-Montceaux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 7,00 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 34 330 €. Une recette bien loin des quelque 484 800 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté au Coudray-Montceaux s'est établi à près de 28,17 % en 2024 (contre 5,85 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal au Coudray-Montceaux a atteint 1 918 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 587 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats au Coudray-Montceaux L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 au Coudray-Montceaux s'avère très révélatrice. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Aurélie Gros (Divers) a raflé la première place en rassemblant 811 bulletins (55,70%). À ses trousses, Yannick Villardier (Divers) a obtenu 645 votes (44,29%). Cette victoire au premier tour de Aurélie Gros a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 au Coudray-Montceaux, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra gagner de nombreux électeurs, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.