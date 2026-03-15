Résultat municipale 2026 au Coudray-Montceaux (91830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Coudray-Montceaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Coudray-Montceaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Coudray-Montceaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie GROS
Aurélie GROS (25 élus) Pour l'intérêt communal et la qualité de vie 		1 525 83,47%
  • Aurélie GROS
  • Marc GUERTON
  • Sabrina SUBILE
  • Baptiste OLLIVON
  • Brigitte ROUSSEAU
  • Olivier VERMESSE
  • Oirda AÏDOUNI
  • Pierre MULAS
  • Delphine ETHEVE
  • Richard LAVAUD
  • Christine BARATAUD
  • Grégory BLANCHETOT
  • Mélanie BARTOSZ
  • Sylvain BEGUE
  • Sandrine DUEZ
  • Richard BEAUDET
  • Christel PIETTON
  • William JODAR
  • Célia ZOURGUI
  • Claude MARTINEZ
  • Cécile HENAFF-COELHO
  • Sylvain Hicham FANNIR
  • Sandrine GERARD
  • Samuel HUBBEL
  • Régine POIRSONS-GAGET
Yannick VILLARDIER
Yannick VILLARDIER (2 élus) COURAGE & VERITE NOTRE SEULE ETIQUETTE C'EST VOUS 		302 16,53%
  • Yannick VILLARDIER
  • Mylène TINEL
Participation au scrutin Le Coudray-Montceaux
Taux de participation 56,31%
Taux d'abstention 43,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 1 887

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Le Coudray-Montceaux