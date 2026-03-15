Résultat municipale 2026 au Crès (34920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 au Crès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Crès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 au Crès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CHAMPAY
Stéphane CHAMPAY (24 élus) AGIR POUR LE CRÈS 		2 943 64,68%
  • Stéphane CHAMPAY
  • Céline PINTARD
  • Laurent SOCCORO
  • Axelle ACRAMEL
  • Jean-François CROS
  • Karine SOCCORO
  • Jean COMBALBERT-VERNIS
  • Karen IZARRA
  • Jean-François PRUVOT
  • Magali MAZOIR
  • Serge LENGLET
  • Sandie PORTOIS
  • Nicolas FIGUIÈRES
  • France LE MÉTAYER
  • Bruno MIARA
  • Marie-Lucie CHERY
  • Nicolas NEMBRINI
  • Audrey ARNAUD
  • Vincent BOURGEOIS
  • Julie CHATENET
  • Lionel LEWANDOWSKI
  • Nadine BEC-ALEU
  • Gérard ODDOS
  • Michèle HANSEN
Sandrine ROY
Sandrine ROY (5 élus) ENSEMBLE POUR LE CRES 		1 607 35,32%
  • Sandrine ROY
  • Thierry BERMOND
  • Fleur POURRIERE
  • Cédric BEAULERET
  • Françoise VAILLANT
Participation au scrutin Le Crès
Taux de participation 63,21%
Taux d'abstention 36,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 4 691

Source : ministère de l’Intérieur

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