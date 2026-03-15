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19:17 - Le Crès et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune du Crès, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,00%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,93%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5464 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,54%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (48,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Crès, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse au Crès Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales au Crès il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 21,29% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 40,31% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,57% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, au Crès comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,58% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 34,83% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 43,08% lors du vote définitif.

16:58 - Crès classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En 2020 au Crès, l'abstention avait plafonné à 57,22 % à la fin du premier round, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que le pays était impacté par la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,63 % des habitants en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 38,35 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,30 % au premier tour, contre 47,48 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le profil d'une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. En ce jour de municipale au Crès, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Crès il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de juin 2024 au Crès, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (29,58%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives au Crès avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 34,83% au premier tour, devant Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) avec 32,51%. C'est néanmoins Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,92% des suffrages exprimés. Le paysage politique du Le Crès a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 au Crès ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Le Crès plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,43% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,80%. Lors de la finale de l'élection au Le Crès, les électeurs accordaient 59,69% pour Emmanuel Macron, contre 40,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Le Crès accordaient leurs suffrages à Laurence Cristol (Ensemble !) avec 26,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,17%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale au Crès Si l'on regarde de près la fiscalité du Crès, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 15,64 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 81 730 € la même année. Un montant loin des 2,7704 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux au Crès a évolué pour se fixer à un peu plus de 49,75 % en 2024 (contre 28,30 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne au Crès s'est chiffrée à 1 346 euros en 2024 (contre 1 204 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales au Crès L'analyse des résultats des municipales il y a six ans au Crès est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Stéphane Champay (Divers droite) a distancé ses concurrents en obtenant 1 618 soutiens (53,04%). Deuxième, Thierry Bermond (Divers gauche) a engrangé 1 432 suffrages en sa faveur (46,95%). Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 au Crès, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour contester cette suprématie ce dimanche, le camp minoritaire devra fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.