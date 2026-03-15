Résultat de l'élection municipale 2026 au Creusot : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 au Creusot [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales du Creusot sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Creusot.
L'actu des élections municipales 2026 au Creusot
13:46 - Le Creusot : la situation fiscale relevée en amont du scrutin municipal
En termes d'impôts locaux au Creusot, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 152 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 934 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 50,06 % en 2024 (contre 29,00 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 511 900 euros en 2024, loin des quelque 3,94411 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 18,64 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.
11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection de 2020 au Creusot
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans au Creusot s'avère très révélatrice. Dès le premier tour, David Marti (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 59,71% des suffrages. Derrière, Charles Landre (Divers droite) a recueilli 28,57% des bulletins valides. Pierre-Etienne Graffard (Europe Ecologie-Les Verts) était à la troisième place, obtenant 470 suffrages (8,72%). Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 au Creusot, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité aussi écrasante sera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales au Creusot : horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du coronavirus. Il avait été reporté en juin. Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal au Creusot. Les 19 bureaux de vote de la commune du Creusot sont accessibles de 8 h à 18 h pour accueillir les électeurs. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales au Creusot dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Creusot
|Tête de listeListe
|
Didier Lauberat
Liste Divers
LE CREUSOT FORGE SON AVENIR
|
|
Charles Landre
Liste divers droite
Le Creusot enfin
|
|
Julie Lucotte
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
David Marti
Liste d'union à gauche
Le Creusot, un avenir, une ambition 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Marti (29 élus) Le creusot, un avenir, une ambition
|3 216
|59,71%
|
|Charles Landre (5 élus) Le creusot en grand
|1 539
|28,57%
|
|Pierre-Etienne Graffard (1 élu) Parce que c'est maintenant !
|470
|8,72%
|
|Julie Lucotte Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|161
|2,98%
|Participation au scrutin
|Le Creusot
|Taux de participation
|40,75%
|Taux d'abstention
|59,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 543
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Billardon (27 élus) Le creusot, de l'ambition pour tous
|4 121
|51,99%
|
|Charles Landre (8 élus) Osons le creusot
|3 805
|48,00%
|
|Participation au scrutin
|Le Creusot
|Taux de participation
|55,44%
|Taux d'abstention
|44,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,33%
|Nombre de votants
|8 285
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Billardon Le creusot, de l'ambition pour tous !
|3 863
|49,17%
|Charles Landre Osons le creusot
|2 983
|37,97%
|Pierre-Etienne Graffard Osons l'ecologie pour le creusot
|672
|8,55%
|Julie Lucotte Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|337
|4,29%
|Participation au scrutin
|Le Creusot
|Taux de participation
|55,16%
|Taux d'abstention
|44,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,71%
|Nombre de votants
|8 243
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