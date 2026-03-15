Résultat de l'élection municipale 2026 au Creusot : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 au Creusot

Tête de listeListe
Didier Lauberat
Didier Lauberat Liste Divers
LE CREUSOT FORGE SON AVENIR
  • Didier Lauberat
  • Jeanne Danièle Picard
  • Cyril Gomet
  • Brigitte Filoro
  • Philippe Lamalle
  • Chantal Félix
  • Florent Pigeat
  • Agnes Bourré
  • René Martin Revellado
  • Fabienne Sermesse
  • Nicolas Mendes
  • Céline Sainsaine
  • Christian Chevalier
  • Dominique Michelin
  • Mamadou Cisse
  • Lalia Mostefasba
  • Alain Szezur
  • Michèle Ndem Nyamfoum
  • Jean Jacques Bougault
  • Laetitia Sergi
  • Martin Rengier
  • Francoise Roca
  • Sebastien Decerle
  • Sylvia de Araujo
  • Michel Suchaut
  • Marie-Annick Bernard
  • Bernard Latombe
  • Nathalie Da Silva
  • Joseph Pernette
  • Pierrine Carpino
  • Dorian Sonival
  • Ourida Khelfa
  • Richard Thavaux
  • Martine Gauthier
  • Pierre Marie Brugniau
  • Florence Amiel-Rochette
  • Marcel Loriot
Charles Landre
Charles Landre Liste divers droite
Le Creusot enfin
  • Charles Landre
  • Carine Travers
  • Baptiste Alexis Perraudin
  • Anne Pernin
  • Laurent Milliet
  • Florence Barbery
  • Daniel Martinon
  • Catherine Jette
  • Jean-Michel Dufaut
  • Emilie Naudin
  • Florian Sartarin
  • Véronique Boldrini
  • Nordine Alwafik
  • Chaïma Nemer
  • Jérémy Barbot
  • Louise Sarandao
  • Antonio Pianu
  • Kenza Benyakoub
  • François Lagier
  • Marie-France Ferry
  • Paul Accaoui
  • Léa Rodrigues
  • Umut Kusek
  • Médina Mokrane
  • David Bidaut
  • Nadia Rehab
  • David Gonnot
  • Isabelle Gloriant
  • Maurice Vachey
  • Elisa Martin
  • Joffrey Roth
  • Isabella Mainieri
  • Bernard Miecznik
  • Nicole Fevrier
  • Flaviano Rodrigues
  • Ghislaine-Brigitte Lelievre
  • Xavier Brierre
Julie Lucotte
Julie Lucotte Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Julie Lucotte
  • Fernando Rodrigues
  • Yolande Naudin
  • Mickaël Scordo
  • Anaïs Vadot
  • Dominique Savin
  • Denise Fougerolle
  • Moussa Sy
  • Béatrice Lafilé
  • Patrick Rousseau
  • Isabelle Scordo
  • Karim Benyakoub
  • Saida Diaf
  • Anthony Ricci
  • Delphine Martin
  • Pierre René Raymond Thonnessen
  • Nathalie Duvernay
  • Saïd Mefroum
  • Maria Lopes
  • Pascal Ollic
  • Colette Leborne
  • Charafayni Souf-Daoud
  • Agnès Gallet
  • Jean-François Lartaut
  • Hélène Depardieu
  • Hugo Robardet
  • Nicole Perrot
  • Robin Gogibus
  • Sophie Martin
  • Geoffroy Schiavone
  • Morgane Ketterle
  • Rémy Chassaing
  • Marcelline Gillon-Demaude
  • Tristan Robert
  • Patricia Rousselot
David Marti
David Marti Liste d'union à gauche
Le Creusot, un avenir, une ambition 2026
  • David Marti
  • Florence Pauchard
  • Sébastien Gautheron
  • Evelyne Couillerot
  • Jérémy Pinto
  • Jocelyne Badia
  • Philippe Priet
  • Laëtitia Martinez
  • Pierre-Etienne Graffard
  • Alexandra Le Gourrierec
  • Vincent Maniez
  • Joannie Kaag
  • Arnaud Deleplanque
  • Montserrat Reyes
  • Ilhan Korkmaz
  • Sonia Brych
  • Sylvestre Coniau
  • Sylvie Boudot
  • Patrick Merliaud
  • Pauline Lagneux
  • Moumen Achou
  • Sylvaine Clavel
  • José Do Carmo
  • Cristelle Goncalves
  • Adel Soumati
  • Christine Leger
  • Nicolas Slowinski
  • Selma Sisbane
  • Nicolas Richoffer
  • Odile Belinga
  • Bernard Durand
  • Christiane Commaille
  • Pascal Badon
  • Sirine Mansouri
  • Domingo Diebra
  • Jocelyne Camus
  • Alain Barrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Marti
David Marti (29 élus) Le creusot, un avenir, une ambition 		3 216 59,71%
  • David Marti
  • Barbara Sarandao
  • Jérémy Pinto
  • Evelyne Couillerot
  • Sébastien Gane
  • Laëtitia Martinez
  • Hugo Nieddu
  • Kassandra Aussem
  • Philippe Priet
  • Jeanne Danièle Picard
  • Cyril Gomet
  • Montserrat Reyes
  • Bernard Durand
  • Bedhra Megherbi
  • Sylvestre Coniau
  • Sylvaine Clavel
  • Ilhan Korkmaz
  • Valérie Le Dain
  • Yvon Puzenat
  • Jocelyne Blondeau
  • Moumen Achou
  • Sylvie Boudot
  • Arnaud Deleplanque
  • Martine Gauthier
  • Adel Soumati
  • Christine Leger
  • Pierre Brugniau
  • Yveline Richard
  • José Do Carmo
Charles Landre
Charles Landre (5 élus) Le creusot en grand 		1 539 28,57%
  • Charles Landre
  • Marie Morand
  • Jean-Michel Dufaut
  • Salima Belhadj-Tahar
  • Gilles Signol
Pierre-Etienne Graffard
Pierre-Etienne Graffard (1 élu) Parce que c'est maintenant ! 		470 8,72%
  • Pierre-Etienne Graffard
Julie Lucotte
Julie Lucotte Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		161 2,98%
Participation au scrutin Le Creusot
Taux de participation 40,75%
Taux d'abstention 59,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 543

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Billardon
André Billardon (27 élus) Le creusot, de l'ambition pour tous 		4 121 51,99%
  • André Billardon
  • Evelyne Couillerot
  • David Marti
  • Montserrat Reyes
  • Olivier Perret
  • Sylvanie Capart
  • Jérémy Pinto
  • Véronique Vergne
  • Bernard Paulin
  • Laëtitia Martinez
  • Sébastien Gane
  • Jocelyne Blondeau-Ciman
  • Pierre-Etienne Graffard
  • Laurence Poulios
  • Bernard Durand
  • Sarah Zaouali
  • Serge Desbrosses
  • Céline Petraz
  • Serge Chevalier
  • Danièle Picard
  • Moumen Achou
  • Maguy Gaudet
  • Sylvestre Coniau
  • Catherine Desplanches
  • Yvon Puzenat
  • Françoise Chatillon
  • Guy Arnoud
Charles Landre
Charles Landre (8 élus) Osons le creusot 		3 805 48,00%
  • Charles Landre
  • Marie-France Ferry
  • Gilles Signol
  • Sandrine Benoit
  • David Gonnot
  • Peggy Pawlowski
  • Stéphane Esmeriz
  • Flavie De Sousa
Participation au scrutin Le Creusot
Taux de participation 55,44%
Taux d'abstention 44,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,33%
Nombre de votants 8 285

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Billardon
André Billardon Le creusot, de l'ambition pour tous ! 		3 863 49,17%
Charles Landre
Charles Landre Osons le creusot 		2 983 37,97%
Pierre-Etienne Graffard
Pierre-Etienne Graffard Osons l'ecologie pour le creusot 		672 8,55%
Julie Lucotte
Julie Lucotte Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		337 4,29%
Participation au scrutin Le Creusot
Taux de participation 55,16%
Taux d'abstention 44,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,71%
Nombre de votants 8 243

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