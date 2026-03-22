Résultat de l'élection municipale 2026 au Creusot : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Creusot

Le deuxième tour des élections municipales au Creusot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Charles Landre
Charles Landre Liste divers droite
Le Creusot enfin
  • Charles Landre
  • Carine Travers
  • Baptiste Alexis Perraudin
  • Anne Pernin
  • Laurent Milliet
  • Florence Barbery
  • Daniel Martinon
  • Catherine Jette
  • Jean-Michel Dufaut
  • Emilie Naudin
  • Florian Sartarin
  • Véronique Boldrini
  • Nordine Alwafik
  • Chaïma Nemer
  • Jérémy Barbot
  • Louise Sarandao
  • Antonio Pianu
  • Kenza Benyakoub
  • François Lagier
  • Marie-France Ferry
  • Paul Accaoui
  • Léa Rodrigues
  • Umut Kusek
  • Médina Mokrane
  • David Bidaut
  • Nadia Rehab
  • David Gonnot
  • Isabelle Gloriant
  • Maurice Vachey
  • Elisa Martin
  • Joffrey Roth
  • Isabella Mainieri
  • Bernard Miecznik
  • Nicole Fevrier
  • Flaviano Rodrigues
  • Ghislaine-Brigitte Lelievre
  • Xavier Brierre
David Marti
David Marti Liste d'union à gauche
Le Creusot, un avenir, une ambition 2026
  • David Marti
  • Florence Pauchard
  • Sébastien Gautheron
  • Evelyne Couillerot
  • Jérémy Pinto
  • Jocelyne Badia
  • Philippe Priet
  • Laëtitia Martinez
  • Pierre-Etienne Graffard
  • Alexandra Le Gourrierec
  • Vincent Maniez
  • Joannie Kaag
  • Arnaud Deleplanque
  • Montserrat Reyes
  • Ilhan Korkmaz
  • Sonia Brych
  • Sylvestre Coniau
  • Sylvie Boudot
  • Patrick Merliaud
  • Pauline Lagneux
  • Moumen Achou
  • Sylvaine Clavel
  • José Do Carmo
  • Cristelle Goncalves
  • Adel Soumati
  • Christine Leger
  • Nicolas Slowinski
  • Selma Sisbane
  • Nicolas Richoffer
  • Odile Belinga
  • Bernard Durand
  • Christiane Commaille
  • Pascal Badon
  • Sirine Mansouri
  • Domingo Diebra
  • Jocelyne Camus
  • Alain Barrier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Creusot

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles LANDRE
Charles LANDRE (Ballotage) Le Creusot enfin 		2 711 39,02%
David MARTI
David MARTI (Ballotage) Le Creusot, un avenir, une ambition 2026 		2 558 36,82%
Didier LAUBERAT
Didier LAUBERAT (Ballotage) LE CREUSOT FORGE SON AVENIR 		1 480 21,30%
Julie LUCOTTE
Julie LUCOTTE Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		199 2,86%
Participation au scrutin Le Creusot
Taux de participation 54,43%
Taux d'abstention 45,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 7 157

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Saône-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Saône-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines du Creusot

En savoir plus sur Le Creusot