Résultat de l'élection municipale 2026 au Creusot : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Creusot [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Creusot sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Creusot.
L'actu des élections municipales 2026 au Creusot
11:49 - Un premier constat au Creusot avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales au Creusot, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a vu 54,43 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Charles Landre (Divers droite) qui a pris la tête en s'adjugeant 39,02 % des suffrages exprimés. Derrière, David Marti (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 36,82 %. Le duel s'est avéré serré. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 10,45 points. Pour compléter ce tableau, avec 21,30 %, Didier Lauberat a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Julie Lucotte, portant la nuance Extrême gauche, a rassemblé 2,86 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 du Creusot
Le deuxième tour des élections municipales au Creusot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Charles Landre
Liste divers droite
Le Creusot enfin
|
|
David Marti
Liste d'union à gauche
Le Creusot, un avenir, une ambition 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 au Creusot
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles LANDRE (Ballotage) Le Creusot enfin
|2 711
|39,02%
|David MARTI (Ballotage) Le Creusot, un avenir, une ambition 2026
|2 558
|36,82%
|Didier LAUBERAT (Ballotage) LE CREUSOT FORGE SON AVENIR
|1 480
|21,30%
|Julie LUCOTTE Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|199
|2,86%
|Participation au scrutin
|Le Creusot
|Taux de participation
|54,43%
|Taux d'abstention
|45,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|7 157
Source : ministère de l’Intérieur
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