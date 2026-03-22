Résultat municipale 2026 au Croisic (44490) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Croisic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Croisic, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Croisic [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves JEGOU (22 élus) Le Croisic écouter pour agir
|1 585
|58,94%
|
|Thierry EVAIN (5 élus) LE CROISIC CONTINUITE ET AVENIR
|1 104
|41,06%
|
|Participation au scrutin
|Le Croisic
|Taux de participation
|69,97%
|Taux d'abstention
|30,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|2 764
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale au Croisic - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves JEGOU (Ballotage) Le Croisic écouter pour agir
|1 085
|40,44%
|Michelle QUELLARD (Ballotage) LE CROISIC CONTINUITE ET AVENIR
|941
|35,07%
|Françoise THOBIE (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU
|657
|24,49%
|Participation au scrutin
|Le Croisic
|Taux de participation
|69,41%
|Taux d'abstention
|30,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|2 741
Election municipale 2026 au Croisic [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales du Croisic sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus du Croisic.
L'actu des élections municipales 2026 au Croisic
18:39 - Que retenir pour l'année de la dissolution au Croisic ?
La physionomie politique du Croisic a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs du Croisic avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 28,90% des bulletins. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Sandrine Josso (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 31,15% au premier tour, devant Michel Hunault (Union de l'extrême droite) avec 27,06%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Josso culminant à 61,55% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Élections de 2020 : la victoire de Michelle Quellard au Croisic
Il peut être édifiant de se pencher sur les résultats des dernières municipales au Croisic. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Michelle Quellard (Divers centre) a décroché la tête du classement en récoltant 893 voix (45,03%). Sur la seconde marche, Françoise Thobie (Divers centre) a obtenu 849 votes (42,81%). Le faible écart entre les premières candidates ouvrait la porte à un 2e tour nébuleux. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Michelle Quellard l'a finalement emporté avec 1 190 voix (50,46%), face à Françoise Thobie avec 43,00% des électeurs et Jean-François Chanteur avec 6,53% des électeurs. L’incertitude a fini par s’effacer devant une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., gagnant 297 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection du Croisic, un duel tendu
Selon les candidatures officielles au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, l'élection se poursuit donc ce dimanche, avec Jean-Yves Jegou avec la liste "Le Croisic Écouter Pour Agir" et Thierry Evain, à la tête de "Le Croisic Continuite Et Avenir". Il convient de souligner le retrait de Michelle Quellard, qui pouvait pourtant briguer la mairie après un score initial qualificatif. Rappelons que Françoise Thobie, qui pouvait candidater grâce à son score du premier tour, n'est plus candidat à ce second tour. À 18 heures, les 4 bureaux de vote du Croisic fermeront afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Jean-Yves Jegou, Michelle Quellard et Françoise Thobie forment le trio de tête au Croisic
Il y a une semaine au Croisic, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 69,41 % localement. Pour ce premier tour, c'est Jean-Yves Jegou (Divers centre) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 40,44 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Michelle Quellard (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 35,07 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Françoise Thobie, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Villes voisines du Croisic
- Le Croisic (44490)
- Ecole primaire au Croisic
- Maternités au Croisic
- Crèches et garderies au Croisic
- Salaires au Croisic
- Impôts au Croisic
- Dette et budget du Croisic
- Climat et historique météo du Croisic
- Accidents au Croisic
- Délinquance au Croisic
- Inondations au Croisic
- Nombre de médecins au Croisic
- Pollution au Croisic
- Entreprises au Croisic
- Prix immobilier au Croisic