Résultat municipale 2026 au Croisic (44490) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Croisic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales au Croisic, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 au Croisic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves JEGOU
Jean-Yves JEGOU (22 élus) Le Croisic écouter pour agir 		1 585 58,94%
  • Jean-Yves JEGOU
  • Sonia MEZIANE
  • Pierrick CARADEUX
  • Marianne LEHODEY
  • Philippe LACROIX
  • Catherine PONTHOREAU
  • Hugues POIGNAN
  • Marie-Jose VERNON
  • Denis L'HUILLIER
  • Stephanie PHILIPPON
  • Bernard GRANDJEAN
  • Marion WALTER
  • Pascal CHELLET
  • Nicole HEURTAUX
  • Philippe HULIN
  • Francoise LOLIERO
  • Jean-Marc HOUGARD
  • Marie Christine LELIEVRE
  • Kevin ROMET
  • Laurence DELMOTTE
  • Jean-Yves SIMON
  • Georgette BISSOT
Thierry EVAIN
Thierry EVAIN (5 élus) LE CROISIC CONTINUITE ET AVENIR 		1 104 41,06%
  • Thierry EVAIN
  • Marie FALLER
  • Alain BOURDIC
  • Stéphanie DIVAT
  • Jacques BRUNEAU
Participation au scrutin Le Croisic
Taux de participation 69,97%
Taux d'abstention 30,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 764

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale au Croisic - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves JEGOU
Jean-Yves JEGOU (Ballotage) Le Croisic écouter pour agir 		1 085 40,44%
Michelle QUELLARD
Michelle QUELLARD (Ballotage) LE CROISIC CONTINUITE ET AVENIR 		941 35,07%
Françoise THOBIE
Françoise THOBIE (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU 		657 24,49%
Participation au scrutin Le Croisic
Taux de participation 69,41%
Taux d'abstention 30,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 741

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